Gaddar Film Awards: గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డులపై రచ్చ.. సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రినే పిలవలేదా..?

Komatireddy Venkat Reddy: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి కోమటిరెడ్డి మధ్య గ్యాప్ పెరిగినట్టు తెలుస్తోంది. కొద్దిరోజులుగా సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి లేకుండానే ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్-2025 కార్యక్రమానికి మంత్రి దూరంగా ఉండటం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు భట్టి, జూపల్లి కృష్ణారావు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, తెలంగాణ ఫిల్మ్ డెవలప్ మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ దిల్ రాజు, సినీ ఇండస్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖులంతా హాజరయ్యారు.. కానీ వెంకట్ రెడ్డి మాత్రం ఎక్కడా కనిపించలేదు. అయితే గద్దర్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమానికి మంత్రికి ఆహ్వానం అందలేదని.. అందుకే ఈ ప్రోగ్రాంకు మంత్రి దూరంగా ఉన్నారని ప్రభుత్వ వర్గాల్లో వినిపిస్తున్న టాక్. అయితే తన శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరిగే.. కార్యక్రమానికి మంత్రి దూరం కావడానికి ఇటీవల ఆయన చేసిన కామెంట్స్ కారణమని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి..
తాజాగా మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి టీపీసీసీ చీఫ్ పదవిపై చేసిన కామెంట్స్ దూమారం రేపాయి. టీపీసీసీ పదవి నుంచి మహేష్ కుమార్ గౌడ్ను తప్పించి. ఆయన స్థానంలో సంగారెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డికి టీపీసీసీ పగ్గాలు ఇవ్వాలన్నారు. అంతేకాదు.. జగ్గారెడ్డి.. ఎల్లప్పుడూ ప్రజల్లో ఉండే మాస్ లీడర్ అని ప్రశంసలు గుప్పించారు. ప్రస్తుతం టీపీసీసీ చీఫ్గా మహేష్ కుమార్ గౌడ్ కొనసాగుతుండగానే.. మంత్రి కోమటిరెడ్డి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడంపై పార్టీలో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి. బీసీ నేతను తప్పించి.. మరో రెడ్డి నేతకే టీపీసీసీ పగ్గాలు అప్పగిస్తారా అని కొందరు నేతలు నేరుగా ప్రశ్నించారు.
ఈ వ్యవహారం కాస్తా.. పార్టీకి తలనొప్పిగా మారడంతో వెంకట్ రెడ్డి సైలెంట్ అయ్యారు. మరోవైపు సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రిగా ఉన్న కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డిని పూర్తిగా సైడ్ చేసి, రేవంత్ రెడ్డి సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారని సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇదే టైంలో కోమటిరెడ్డి ప్రమేయం లేకుండానే టికెట్ రేట్ల పెంపు, బెనిఫిట్ షో అనుమతులపై నిర్ణయాలు జరిగిపోవడమే ఇందుకు నిదర్శనమని తెలుస్తోంది. దీంతో గత కొద్ది రోజులుగా మంత్రి కోమటిరెడ్డి.. సినిమా పెద్దలకు దూరంగా ఉంటున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇటీవల మంత్రి కోమటి రెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి సినిమా టికెట్ల పెంపుపై సంచలన కామెంట్స్ చేశారు. సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో టికెట్ రేట్ల పెంపుపై మంత్రి చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి. అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన రేట్ల వ్యవహారాలను తాను అస్సలు పట్టించుకోవడమే లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. గత కొంతకాలంగా పెద్ద సినమాల విడుదలకు ముందు టికెట్ ధరలు పెంచుతూ ప్రభుత్వం జీవోలు ఇస్తోంది. అయితే ఈ జీవోలతో తనకు సంబంధమే లేదని మంత్రి అంటున్నారు. అంటే మంత్రికి తెలియకుండానే జీవోలు ఎవరు ఇస్తున్నారని.. మంత్రి శాఖలో ఎవరు వేలు పెడుతున్నారనే చర్చ జరుగుతోంది.
అయితే సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి అంత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే ఓ నేత.. ఈ జీవోల జారీ వెనుక ఉన్నారని ప్రచారం సాగుతోంది. కొద్దిరోజుల క్రితం హరిహర వీరమల్లు సినిమా ఫ్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో ఆ సినిమా నిర్మాత ఏఎమ్ రత్నం చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్ అయ్యారు.. ఈ సినిమా టికెట్ల పెంపుకు అనుమతించిన సదరు కాంగ్రెస్ నేతకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపారు. దాంతో మంత్రి అనుమతి లేకుండానే.. సదరు నేత చక్రం తిప్పుతున్నారని ప్రచారం జరిగింది. అయితే తన ప్రమేయం లేకుండానే జీవోలు, అవార్డ్స్ కార్యక్రమాలు జరుగుతుండటంపై మంత్రి తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.
ప్రస్తుతం మంత్రి వెంకట్ రెడ్డి దగ్గర.. సినిమాటోగ్రఫీ, ఆర్ అండ్ బీ శాఖలు ఉన్నాయి. కానీ మంత్రి మరో శాఖలో ఎవరూ వేలు పెట్టడం లేదు. కానీ సినిమాటోగ్రఫీ శాఖలో మాత్రం.. మంత్రికి తెలియకుండానే జీవోలు వచ్చేస్తున్నాయి. దీని వెనుక సినీ నిర్మాతలు భారీ మొత్తంలో అమ్యామ్యాలు ఇస్తున్నారనే టాక్ ఉంది. అందుకే మంత్రి శాఖలో కొందరు కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు గద్దల్లా దూరిపోయి.. మంత్రికి చెక్ పెడుతున్నారని మంత్రికి అంత్యంత దగ్గర ఉన్న వ్యక్తులు చెబుతున్న మాట. ఈ ఏడాది సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో పెద్ద సినిమాలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇందులో మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వరప్రసాద్ మూవీకి ప్రీమియర్ షోలు, టికెట్ రేట్లు పెంచుకునేందుకు ముందస్తుగానే అనుమతి ఇచ్చారు. ఇదే రాజాసాబ్ సినిమాకు మాత్రం.. కొద్ది గంటల ముందు టికెట్ రేట్ల పెంపుపై అనుమతించారు. ఈ చర్యతో సినిమాటోగ్రఫీ శాఖలో ఏదో జరుగుతుందన్న చర్చ పెద్ద ఎత్తున జరిగింది. అయితే ఈ వ్యవహారం వెనుక మంత్రి లేరని.. ఓ బడా లీడర్ చక్రం తిప్పుతున్నారని ఇండస్ట్రీలో వినిపిస్తున్న టాక్.
మొత్తంమీద గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమానికి మంత్రి కోమటిరెడ్డి దూరంగా ఉండటంపై హైకమాండ్ సైతం ఆరా తీసినట్టు తెలుస్తోంది. సినిమాటోగ్రఫీ శాఖ మంత్రి ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ కార్యక్రమానికి ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు. దీనికి వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఏంటని తెలుసుకునే పనిలో పార్టీ పెద్దలు ఉన్నారట. నిజంగానే మంత్రి వెంకట్ రెడ్డికి తెలియకుండానే.. జీవోలు రిలీజ్ అవుతున్నాయా.. ఆయన శాఖలో చక్రం తిప్పుతున్న ఆ షాడోలు ఎవరు అని తెలుసుకుంటున్నారట. మరోవైపు మంత్రి పనితీరుపైన పార్టీ పెద్దలు దృష్టి సారించినట్టు తెలుస్తోంది. కొద్దిరోజులుగా వెంకట్ రెడ్డి వ్యవహారంపైన పార్టీ పెద్దలు నజర్ పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. పార్టీ, ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు వచ్చేలా ఆయన వ్యవహారం ఉందని కొందరు నేతలు పార్టీ పెద్దలు రిపోర్టులు ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా ఈ వ్యవహారాలన్నీ కూడా సీఎంకు మంత్రికి మధ్య దూరం పెంచినట్టు పార్టీ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది.