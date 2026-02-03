English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Ghatkesar Family Suicide: పిల్లలతో సహ తల్లి ఆత్మహత్య మిస్టరీ.. భర్త పుట్టినరోజే పెను విషాదం..! ఆయన రియాక్షన్‌ ఏంటంటే?

Ghatkesar Family Suicide: పిల్లలతో సహ తల్లి ఆత్మహత్య మిస్టరీ.. భర్త పుట్టినరోజే పెను విషాదం..! ఆయన రియాక్షన్‌ ఏంటంటే?

Ghatkesar Mother And Two Children Suicide Mistery: ఘట్ కేసర్ పిల్లలతో సహా తల్లి ఆత్మహత్య కేసు మిస్టరీగానే మిగిలిపోతుంది. దుబాయ్ నుంచి భర్త సురేందర్ రెడ్డి వచ్చినా అసలు కారణాలు వెలుగులోకి రావడం లేదు. ప్రధానంగా ఆమె భర్త పుట్టినరోజే వీరు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. అయితే తన భార్య ఎంతో స్ట్రాంగ్ అని అలా ఎందుకు చేసిందో అర్థం కావడం లేదని ఆయన కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 3, 2026, 10:18 AM IST

Ghatkesar Mother And Two Children Suicide Mistery: జనవరి 31 తేదీ తల్లి ఇద్దరు పిల్లలు ఆత్మహత్య ఘటన హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. భర్త పుట్టిన రోజే వీరు ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. పిల్లలతో సహా తల్లి విజయ ఆత్మహత్య కేసు ఇప్పటికి మిస్టరీగానే మిగిలింది. దుబాయ్ నుంచి భర్త సురేందర్ రెడ్డి హైదరాబాద్ వచ్చారు. కానీ అసలు విషయం మాత్రం వెలుగులోకి రావడం లేదు. తన భార్య ఎంతో స్ట్రాంగ్ ఉమెన్.. అలా ఎందుకు చేసిందో నాకు అర్థం కావడం లేదని ఆయన కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు. ఇక జనవరి 29వ తేదీ ఫోన్లో తన కూతురు ఐఐటీ సీట్ కొడతా అని చెప్పింది.. ఆ మాటలు తలుచుకుంటే నాకు బాధగా ఉందని ఆయన బోరున విలపిస్తున్నారు. నా పుట్టినరోజు ఇలా జరగడం తట్టుకోలేక పోతున్న.. ఇక ఎవరికోసం బతకాలి అంటూ ఆయన తీవ్ర భావోద్వేగానికి కూడా గురయ్యారు.

 అయితే చక్కటి సంసారం.. ముత్యాలు లాంటి ఇద్దరు పిల్లలు.. భార్యాభర్తలు ఇద్దరికీ లక్షల్లో జీతం. ఎలాంటి ఆర్థిక సమస్యలు కూడా లేవు. ఏ అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురుకాలేదు. అయినా కానీ ఆ తల్లి తీసుకున్న నిర్ణయంతో కుటుంబమే ముక్కలైంది. ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి విజయ రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. అయితే పోలీసుల దర్యాప్తులోనూ ఇప్పటికీ కారణం అంత చిక్కడం లేదు. ఒంటరితనమే కారణమా అని అనుమానాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఫోన్ డేటాతోనే అసలు నిజం తేలాల్సింది.

అసలు ఏం జరిగింది?
హైదరాబాద్ శివారులో జనవరి 31వ తేదీ శనివారం తెల్లవారుజామున విషాద ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. చర్లపల్లి నుంచి ఘట్ కేసర్ వెళ్లే రైల్వే స్టేషన్ వద్ద ఎంఎంటీఎస్ డౌన్ లోడింగ్ పై ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. పోలీసుల ప్రకారం మృతులు బోడుప్పల్ హరితహారం కాలనీకి చెందిన విజయ, చేతనా రెడ్డి, విశాల్ రెడ్డి గా గుర్తించారు. దీంతో రైల్వే పోలీసులకు సమాచారం అందించగా పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఏ కారణం లేకుండా ఇలా ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన అవసరం ఏం వచ్చిందని కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. రాత్రి 11:30 గంటలు సమయంలో విజయ పిల్లల హాస్టల్ వద్దకు వెళ్లి వారిని తీసుకువచ్చింది. కారులో వారు చర్లపల్లి రైల్వే స్టేషన్ చేరుకున్నారు. అక్కడే పార్కింగ్ చేసి కారులో ఒక సూసైడ్ లెటర్ కూడా రాసి ఉంచింది. ఎక్కువ ఒత్తిడి గురవుతున్నా క్షమించండి అని బంధువులకు రాసింది. అయితే అంతకుముందు వారి ఆత్మహత్యకు ముందే విజయా తమ్ముడు కూడా ఫోన్లో మాట్లాడాడు. కానీ అతనికి ఎలాంటి అనుమానం కలగలేదు అన్నారు.

అయితే, విజయ రెడ్డి గత నెల 28వ తేదీన వారి పెళ్లి రోజు సందర్భంగా భర్తతో గంటల కొద్ది ఫోన్లో మాట్లాడింది. ఆ తర్వాత 31వ తేదీ ఈ దారుణం జరిగింది. ఉప్పల్ నివాసం నుంచి ఘట్‌కేసర్‌, పటాన్‌చేరు కళాశాల హాస్టల్స్ నుంచి సీసీ టీవీ ఫుటేజీలను పోలీసులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మార్గమధ్యంలో ఎక్కడైనా ఆగారా? అనే అంశాలపై వారు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆత్మహత్యకు ఏ కారణాలై ఉంటాయా? అని పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.

Also Read:​ విదేశాల నుంచి బంగారం తెస్తున్నారా? కొత్త రూల్స్ తెలియకపోతే ఇబ్బందే! లిమిట్‌ ఎంతంటే?  

Also Read:​ భారత్‌కు ట్రంప్‌ భారీ గిఫ్ట్‌.. గొప్ప స్నేహితుడంటూ టారిఫ్‌ కట్‌, ప్రధాని మోదీ రియాక్షన్‌ ఇదే..!

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ghatkesar family suicideGhatkesar mother children suicideHyderabad family suicide mysteryTelangana suicide case

