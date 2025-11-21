English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
GHMC Big Shock: అన్నపూర్ణ, రామానాయుడు స్టూడియోలకు GHMC బిగ్ షాక్..!

GHMC Big Shock: హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఉన్న అన్నపూర్ణ స్టూడియో, రామానాయుడు స్టూడియోలకు నోటీసులు జారీ చేసింది జీహెచ్ఎంసీ. ఇరు సంస్థలు ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఫీజ్ తక్కువగా చెల్లిస్తున్నట్లు గుర్తించిన జీహెచ్ఎంసీ  నోటీసులు జారీ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 21, 2025, 01:08 PM IST

Big Shock To Annapurna Ramanaidu Studio: అన్నపూర్ణ, రామానాయుడు స్టూడియో నిర్వాహాకులు గత కొన్నేళ్లుగా తమ  వ్యాపార విస్తీర్ణం తక్కువ చూపిస్తూ భారీగా ట్యాక్స్ ఎగవేస్తున్నట్లు గుర్తించారు అధికారులు. పూర్తి స్థాయిలో ట్రేడ్ లైసెన్స్ ఫీజు చెల్లించాలంటూ నోటీసులు జారీ చేశారు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు. వ్యాపారం తక్కువ చూపిస్తూ భారీగా ట్యాక్స్ ఎగవేస్తున్నట్లు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు తెలిపారు. అయితే అన్నపూర్ణ స్టూడియో, రామానాయుడు స్టూడియో నిర్వాహకుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన వ్యక్తం కాలేదు. 

Add Zee News as a Preferred Source

అన్నపూర్ణ స్టూడియో విషయానికొస్తే.. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఈ స్టూడియోను తన భార్య పేరు మీద నిర్మించారు.  1975లో అప్పటి రాష్ట్రపతి ఫకృద్దీన్ అలీ అహ్మద్ చేతులు మీదుగా సంక్రాంతికి  ఈ స్టూడియో ప్రారంభమైంది. ఈ స్టూడియోలో రామానాయుడు సురేశ్ ప్రొడక్షన్స్ కు చెందిన ‘సెక్రటరీ’ సినిమాను తెరకెక్కించారు. మొత్తంగా హైదరాబాద్ లో అన్నపూర్ణ స్టూడియో ప్రారంభించి భాగ్యనగరంలో సినీ పరిశ్రమ వేళ్లూనుకునేలా చేసారు. ఇక్కడ అన్ని రకాల సినిమాలు, రియాల్టీ షోలతో పాటు సీరియల్స్ షూటింగ్ నిరంతరం జరగుతూ ఉంటాయి.  మరోవైపు రామానాయుడు స్టూడియో కూడా దివంగత రామానాయుడు ప్రారంభించారు. 

1990 లలో ప్రారంభమైన రామానాయుడు స్టూడియో మన రాష్ట్రంలో వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ స్టూడియోల్లో ఒకటి. ఇక్కడ డబ్బింగ్ సహా ఇతరత్రా సినిమాకు సంబంధించిన అన్ని కార్యక్రమాలు జరగుతూ ఉంటాయి. ఎక్కడో తుప్పల్లో, కొండల్లో ఉన్న ఈ ప్రాంతాలను తొలిచి మరి ఈ స్టూడియోలను నిర్మించారు. అపుడు వాళ్ల వేసిన పునాదితో అక్కడ చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలు కూడా ఎంతో అభివృద్ది చెందాయి. తాజాగా జీహెచ్ఎంసీ ఇచ్చిన నోటీసులపై నాగార్జున, సురేశ్ బాబు ఎలా స్పందిస్తారనేది చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ramanaidu StudioAnnapurna studioGHMC Big Shock To Annapurna StudioHyderabad

