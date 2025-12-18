GHMC Delimitation: జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల పునర్విభజనపై భారీగా అభ్యంతరాలు..

జీహెచ్ఎంసీ హెడ్ ఆఫీస్, జోనల్, సర్కిల్ ఆఫీసుల్లో అభ్యంతరాలు స్వీకరిస్తున్నారు. అభ్యంతరాల స్వీకరణ మరో రెండు రోజులు పొడిగించాలని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కు హైకోర్టు ఆదేశించింది. దీంతో ఎల్లుండి వరకు అభ్యంతరాలు స్వీకరించనున్నారు. వార్డుల విభజన శాస్త్రీయంగా జరగలేదని అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఒక్కో వార్డులో తక్కువ జనాభా మరో వార్డులో ఎక్కువ జనాభా ఉందని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఒక్కో వార్డు రెండు మూడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ లో ఉన్నాయని అభ్యంతరాలు వచ్చాయి.
ఈ నెల 16న GHMC ప్రత్యేక కౌన్సిల్ సమావేశం రసాభాసగా సాగింది. ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా వార్డుల పునర్విభజన అంశంపై చర్చ కొనసాగింది. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఇటీవల విలీనం చేసిన 27 మునిసిపాలిటీలతో పాటు, ప్రస్తుతం ఉన్న 150 వార్డులను 300 వరకు పెంచేందుకు ప్రభుత్వం చేపట్టిన డీలిమిటేషన్పై బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం కార్పోరేటర్లు, నగరవాసులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. చర్చల సమయంలో సభలో ఒక్కసారిగా గందరగోళం నెలకొంది.
దారుస్సలంలో వార్డుల విభజన జరిగిందంటూ బీజేపీ కార్పోరేటర్లు చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఎంఐఎం కార్పోరేటర్లు అభ్యంతరం తెలిపారు. దీంతో ఎంఐఎం, బీజేపీ కార్పోరేటర్ల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో బీజేపీ కార్పోరేటర్లు గెజిటెడ్ పత్రాలను చింపి సభలో విసిరివేసి, మేయర్ పోడియం వైపు దూసుకెళ్లారు. దీనిపై మేయర్ గద్వాల్ విజయలక్ష్మి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గందరగోళం మధ్య పునర్విభజనపై కార్పోరేటర్ల నుంచి వచ్చిన అభిప్రాయా అభ్యంతరాలను ప్రభుత్వానికి నివేదిస్తామని మేయర్ ప్రకటించారు.
ఒకపుడు భాగ్యనగర పరిధి అంటే చార్మినార్.. ఉత్తరానా ఎస్.ఆర్. నగర్..సౌత్ లో చంద్రాయణ గుట్ట, తూర్పున రామంతపూర్, పశ్చిమాన మెహదీపట్నం వరకు హైదరాబాద్ నగర పరిధి ఉండేది. దీన్ని ఎంసీహెచ్ (మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్) గా పిలిచేవారు. ఆ సమయంలో హైదరాబాద్ నగరంలో 100 మంది కార్పోరేటర్లు సంబంధించిన స్థానాలుండేవి. ఇదే అసలు సిసలు హైదరాబాద్ నగరం అని చెప్పాలి. ఆ తర్వాత ఇది 150కు పెరిగింది. హైదరాబాద్ మహా నగరాన్ని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ గా మార్చారు. అటు ఉప్పల్ నుంచి ఈసీఐఎల్, హయత్ నగర్, బాలాపూర్, శేరిలింగం పల్లి వరకు హైదరాబాద్ నగరం విస్తీర్ణం భారీగా పెరిగింది. తాజాగా ఉన్న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ను మరింత విస్తరించినట్టు నోటీఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఈ మేరకు రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
