Hyderabad Megacity: జీహెచ్ఎంసీ పరిధి పెంపుతో దేశంలోనే అతిపెద్ద మెగాసిటీగా హైదరాబాద్..

Hyderabad Megacity:గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ మెగా హైదరాబాద్ సిటీగా అవతరించింది. పాలనా సౌలభ్యం కోసం ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిలోని 27 మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థలను కలిపి మెగాసిటీని విస్తరించారు. పాలనా సౌలభ్యంకోసం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ విస్తరణ  ప్రక్రియ దశలవారీగా పూర్తయింది. ఆరు జోన్లు 30 సర్కిళ్లతో 650 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ను 2053 చదరపు కిలోమీటర్లకు విస్తరించారు. ఇదివరకున్న 150 డివిజన్లతో కలిపిన 27 స్థానికసంస్థల్లో 300 డివిజన్లుగా విభజించారు. బృహత్ నగర విస్తరణ ప్రక్రియను అధికార యంత్రాంగం శరవేగంగా పూర్తి చేసింది.

Dec 28, 2025, 05:10 AM IST

GHMC Expands: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పునర్వ్యవస్థీకరణ ప్రణాళిక అమల్లో భాగంగా జోనల్ కమిషనర్ కార్యాలయాల ఏర్పాటు ప్రక్రియను జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ శరవేగంగా పూర్తిచేశారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ 12 జోనల్ కార్యాలయాలతో మెగాసిటీగా ఆవిర్భవించింది. ఇదివరకున్న ఆరు జోనల్ కార్యాలయాలకు తోడుగా కొత్తగా ఉప్పల్, మల్కాజ్ గిరి, కుత్బుల్లాపూర్, గోల్కొండ, రాజేంద్ర నగర్, శంషాబాద్ జోనల్ కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేశారు. జోనల్, సర్కిల్ కార్యాలయాల ద్వారా నగర పౌరులకు సేవలను త్వరితగతిని అందించే వెసులుబాటు ఉంటుందని, అధికార యంత్రాంగానికి పాలనా సౌలభ్యంగా ఉంటుందని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీకర్ణణ్ తెలిపారు. 2007లో 175 చదరపు కిలోమీటర్లతో ఉన్న హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 650 చదరపు కిలోమీటర్లతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గా ఆవిష్కృతమైంది.  వంద డివిజన్లతో ఉన్న హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 150 డివిజన్లతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గా అవతరించింది.  హైదరాబాద్‌ నగరం 18 ఏళ్ల క్రితం మహా నగరంగా ఏర్పడింది. ఇప్పుడు అది బృహత్‌ నగరంగా విస్తరించింది. మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ హైదరాబాద్‌ను 2007 ఆగస్టు 16వతేదీన గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌గా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.నగరం అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తరుణంలో ప్రజలు, పరిశ్రమలు, ఇతర రంగాలకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించాలన్న ఉద్దేశంతో జీహెచ్​ఎంసీని విస్తరించాలని ప్రభుత్వం భావించింది. అందులో భాగంగానే ప్రస్తుతం ఉన్న 150 డివినజ్లను రెట్టింపు చేసి 300 డివిజన్లుగా విభజిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.

హైదరాబాద్ మహానగరం బృహత్ నగరంగా ఆవిష్కృతమైంది. ప్రభుత్వం వారం వ్యవధిలోనే జీహెచ్​ఎంసీ విస్తరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. ఔటర్‌ను ఆనుకొని ఉన్న 20 పురపాలక సంఘాలు, 7 నగరపాలక సంస్థలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీంతో హైదరాబాద్ మహానగర సరిహద్దులు ఔటర్ రింగు రోడ్డు వరకు విస్తరించాయి. జీహెచ్​ఎంసీ విస్తరణను నవంబర్ 25న మంత్రివర్గం ఆమోదించడం, డిసెంబర్ 1న జీహెచ్ఎంసీ చట్టం, తెలంగాణ పురపాలక చట్టాల సవరణకు గవర్నర్ ఆమోదముద్ర వేయడంతో వెనువెంటనే నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు, డిసెంబర్ 2 నుంచే 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు జీహెచ్​ఎంసీలో విలీనమైనట్లు ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. 25 రోజుల వ్యవధిలోనే 12 జోన్లు, 60 సర్కిళ్లతో బృహత్ నగర విస్తరణ ప్రక్రియ పూర్తయింది. 

బృహత్ హైదరాబాద్ నగరంలో 300 డివిజన్లను గుర్తించి, వాటికి సరిహద్దులను ఖరారు చేస్తూ జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కర్ణన్ గెజిట్ విడుదల చేశారు. పాతబస్తీకి సంబంధించి ప్రస్తుతం మూడు జోన్లు చేశారు. అందులో గోల్కోండ, చార్మినార్‌, రాజేంద్రనగర్‌లున్నాయి. ఇందులో పూర్తిగా పాత నగరానికి చెందిన ప్రాంతాలే ఉన్నాయి. ఇక కుత్భుల్లాపూర్‌ జోన్‌లో అత్యధికంగా ఏడు సర్కిళ్లు ఉండగా, ఆ తర్వాత రాజేంద్రనగర్‌ జోన్‌లో ఆరు సర్కిళ్లున్నాయి.  శేరిలింగంపల్లి, ఖైరతాబాద్‌, గోల్కొండ, సికింద్రాబాద్‌, ఉప్పల్‌, మల్కాజిగిరి, చార్మినార్‌ జోన్లలో ఐదు సర్కిళ్లు ఉన్నాయి. కూకట్‌పల్లి, ఎల్‌బీనగర్‌, శంషాబాద్‌లలో నాలుగు సర్కిళ్లున్నాయి.

కీసర, అల్వాల్, బోయిన్ పల్లి, మౌలాలి, మల్కాజ్ గిరి సర్కిళ్లతో మల్కాజ్ గిరి జోన్  ఏర్పాటు చేశారు. ఘట్ కేసర్, కాప్రా, నాచారం, ఉప్పల్, బోడుప్పల్ సర్కిళ్లను ఉప్పల్ జోనల్ కార్యాలయ పరిధిలో పనిచేసేవిధంగా నిర్ణయించారు. ఎల్బీనగర్ జోన్ పరిధిలోకి నాగోల్, సరూర్ నగర్, ఎల్బీనగర్, హయత్ నగర్ సర్కిళ్లను చేర్చారు. ఆదిభట్ల, బడంగ్ పేట్, జల్ పల్లి, శంషాబాద్ సర్కిల్ కార్యాలయాలను శంషాబాద్ జోన్ గా ఏర్పాటు చేశారు.  సంతోష్ నగర్, యాకుత్ పుర, మలక్ పేట్, ఛార్మినార్, మూసారాంబాగ్ సర్కిల్ కార్యాలయాలను చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోకి తెచ్చారు. గోల్కొండ జోన్ కింద గోషామహాల్, కార్వాన్, గోల్కొండ, మెహిదీపట్నం, మాసబ్ ట్యాంక్ సర్కిళ్లు పనిచేసే విధంగా హద్ధులు నిర్ణయించారు. ఖైరతాబాద్, జూబ్లీహిల్స్, బోరబండ, యూసఫ్ గూడ, అమీర్ పేట సర్కిళ్లతో ఖైరతాబాద్ జోన్ ఏర్పాటు చేశారు. కవాడిగూడ, ముషీరాబాద్, అంబర్ పేట్, తార్నాక, మెట్టుగూడ సర్కిళ్లతో సికింద్రాబాద్ జోన్ ఏర్పాటుచేశారు. నార్సింగి, పటాన్ చెరువు, అమీన్ పూర్, మియాపూర్, శేరిలింగంపల్లి సర్కిళ్లతో శేరిలింగంపల్లి జోన్ పనిచేసే విధంగా పరిధి నిర్ధారించారు. మాదాపూర్, ఆల్విన్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి, మూసాపేట సర్కిళ్లతో కూకట్ పల్లి జోనల్ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేశారు. చింతల్, జీడిమెట్ల, దుండిగల్ కొంపల్లి, గాజులరామారం, నిజాంపేట, మేడ్చల్ సర్కిళ్లను కుత్బుల్లాపూర్ జోన్ గా ఏర్పాటు చేశారు.

బృహత్ హైదరాబాద్ నగరంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన జోనల్ కార్యాలయాల ఏర్పాటు, అధికారులకు బాధ్యతల అప్పగింతకు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీకర్ణన్ శ్రీకారం చుట్టారు. రాజేంద్ర నగర్ జోనల్ కమిషనర్ గా అనురాగ్ జయంతి, గోల్కొండ జోనల్ కమిషనర్ గా ముకుందరెడ్డి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. పాలనా సౌలభ్యంకోసం నగర విస్తరణ చేపట్టి అధికారుల సమన్వయంతో పూర్తిచేశామని తెలిపారు. రాజేంద్రనగర్, గోల్కొండ జోనల్ కమిషనర్ కార్యాలయాలను ఆర్వీకర్ణన్ లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. నగర పౌరులకు ప్రభుత్వ సేవలను త్వరితగతిన అందించేందుకు వీలవుతుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన మార్కు పాలన గుర్తుండి పోయేవిధంగా నగర విస్తరణకు పూనుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్ నగరాన్ని చుట్టూ అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్ధేశంతో  బృహత్ నగర విస్తరణ చేపట్టారు. 2026లో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 300 డివిజన్లతో బృహత్ హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలను నిర్వహించబోతున్నారు. ఎన్నికల సమయానికి బృహత్ హైదరాబాద్ మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజిస్తారా? మెగా హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ గా ఎన్నికలు నిర్వహించాలా? అనే అంశంపై ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం తర్జన భర్జన పడుతోంది. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్లు అత్యధిక డివిజన్లలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్  మేయర్ విజయలక్ష్మీ బీఆర్ఎస్ పార్టీనుంచి కాంగ్రెస్ చేరారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో మెగా హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మెజారిటీ స్థానాలను కైవసం చేసుకోవాలనే వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తోంది.  మెగా హైదరాబాద్ విస్తరణ, 300 డివిజన్ల పెంపుదల ఏ రాజకీయ పార్టీకి అనుకూలంగా మారుతుందోనని రసవత్తర చర్చ సాగుతోంది.

(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

