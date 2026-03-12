Ghmc on Property Tax: హైదరాబాద్ వాసులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. పెండింగ్ ఆస్తిపన్నులపై జీహెచ్ఎంసీ కీలక నిర్ణయం..

GHMC Good news for citizens on pending property tax: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా పెండింగ్ ఆస్తిపన్నులపై నగర వాసులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఆస్తి పన్నులు చెల్లించే వారిపై భారీగా శుభవార్త చెప్పింది. చాలా మంది కొన్నేళ్లుగా ఆస్తి పన్నులు చెల్లించకుండా పెండింగ్ లో ఉంచినట్లు జీహెచ్ఎంసీ గుర్తించింది. ఇలాంటి క్రమంలో ముఖ్యంగా పెండింగ్ బకాయిల వసూళ్ల ప్రధాన అ జెండాగా పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ బకాయిల వసూళ్లతో హైదరాబాద్ ను మరింతగా డెవలప్ మెంట్ చేసే దిశగా జీహెచ్ఎంసీ ముందుకు వెళ్తుంది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్ వాసులు ఇళ్ల పెండిండ్ ట్యాక్స్ లపై వన్ టైమ్ సెటిల్ మెంట్ ఆఫన్ ప్రకటించింది.
దీనిలో భాగంగా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి 2025-26 సంబంధించి ఆస్తి పన్నును ఈ నెల 31వ తేదీలోకా చెల్లిస్తే, వడ్డీపై ఏకంగా 90 శాతం రాయితీని కల్పిస్తున్నట్లు జీహెచ్ఎంసీ ప్రకటించింది. ఈ పెండింగ్ బకాయిల్ని జీహెచ్ఎంసీ పోర్టల్ లేదా మీ సేవ, ఆన్ లైన్ మాధ్యమంలో చెల్లించవచ్చని అధికారులు ప్రకటించారు .
ఈ సదావకాశాన్ని వినియోగించుకొని పౌరులు తమ పెండింగ్ బకాయిల్ని చెల్లించాలని కమిషనర్ ఆర్.వి.కర్ణన్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఆస్తి పన్నులను సకాంలో చెల్లించి భాగ్య నగర డెవలప్ మెంట్ కు తమ వంతుగా బాధ్యత వహించాలని కమిషన్ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.
మరోవైపు జీహెచ్ఎంసీ నిర్ణయం పట్ల ప్రజలకు హర్షం వ్కక్తం చేస్తున్నారు. ఇక తొందరలోనే జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో తీసుకున్న నిర్ణయంపై స్థానికంగా రకరకాలుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కొంత మంది దీన్ని ఎన్నికలముందు తాయిలంగా కూడా అభివర్ణిస్తున్నారు.
