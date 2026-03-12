English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ghmc on Property Tax: హైదరాబాద్ వాసులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. పెండింగ్ ఆస్తిపన్నులపై జీహెచ్ఎంసీ కీలక నిర్ణయం..

Ghmc key decision on pending property tax: పెండింగ్ ప్రాపర్టి బకాయిలపై జీహెచ్ఎంసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అంతే కాకుండా ఈ అవకాశాల్ని వినియోగించుకొవాలని కమిషనర్ ఆర్వీకర్ణన్  కీలక సూచనలు చేశారు.ఈ నిర్ణయంపై ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 12, 2026, 07:41 PM IST
  • ప్రజలకు పెండింగ్ ట్యాక్స్ లపై బిగ్ రిలీఫ్..
  • కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న జీహెచ్ఎంసీ..

GHMC Good news for citizens on pending property tax: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ కీలక  నిర్ణయం తీసుకుంది.  ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా పెండింగ్ ఆస్తిపన్నులపై నగర వాసులకు శుభవార్త చెప్పింది. ఆస్తి పన్నులు చెల్లించే వారిపై భారీగా శుభవార్త చెప్పింది. చాలా మంది కొన్నేళ్లుగా ఆస్తి పన్నులు చెల్లించకుండా పెండింగ్ లో ఉంచినట్లు జీహెచ్ఎంసీ గుర్తించింది. ఇలాంటి క్రమంలో ముఖ్యంగా పెండింగ్ బకాయిల వసూళ్ల ప్రధాన అ జెండాగా పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఈ బకాయిల వసూళ్లతో హైదరాబాద్ ను మరింతగా డెవలప్ మెంట్ చేసే దిశగా జీహెచ్ఎంసీ ముందుకు వెళ్తుంది. దీనిలో భాగంగా హైదరాబాద్ వాసులు ఇళ్ల పెండిండ్ ట్యాక్స్ లపై వన్ టైమ్ సెటిల్ మెంట్ ఆఫన్ ప్రకటించింది.

దీనిలో భాగంగా ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి 2025-26 సంబంధించి ఆస్తి పన్నును ఈ నెల 31వ తేదీలోకా చెల్లిస్తే, వడ్డీపై ఏకంగా 90 శాతం రాయితీని కల్పిస్తున్నట్లు జీహెచ్ఎంసీ ప్రకటించింది. ఈ పెండింగ్ బకాయిల్ని జీహెచ్ఎంసీ పోర్టల్ లేదా మీ సేవ, ఆన్ లైన్ మాధ్యమంలో చెల్లించవచ్చని అధికారులు ప్రకటించారు .

 ఈ సదావకాశాన్ని వినియోగించుకొని పౌరులు తమ పెండింగ్ బకాయిల్ని చెల్లించాలని కమిషనర్ ఆర్.వి.కర్ణన్ ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఆస్తి పన్నులను సకాంలో చెల్లించి భాగ్య నగర డెవలప్ మెంట్ కు తమ వంతుగా బాధ్యత వహించాలని కమిషన్ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు.

Read more: Lpg gas Cylinder Shortage: గ్యాస్ వినియోగ దారులకు మరో పిడుగు లాంటి వార్త.. బుకింగ్ గడువు ఇక 45 రోజులకు పెంపు..

మరోవైపు జీహెచ్ఎంసీ నిర్ణయం పట్ల ప్రజలకు హర్షం వ్కక్తం చేస్తున్నారు. ఇక తొందరలోనే జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ క్రమంలో తీసుకున్న నిర్ణయంపై స్థానికంగా రకరకాలుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కొంత మంది దీన్ని ఎన్నికలముందు తాయిలంగా కూడా అభివర్ణిస్తున్నారు. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadGHMCGhmc on property taxGhmc on pending property taxHyderabad Citizens

