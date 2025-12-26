GHMC: జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల..

ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీలో 6 జోన్లను ఉన్నాయి. వాటిని 12 జోన్లుగా ఎక్స్ పాండ్ చేశారు. ఇక 30 ఉన్న సర్కిల్స్ ను 60 సర్కిల్స్ కు పెంచింది. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.ఉప్పల్, కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజ్గిరి, శంషాబాద్, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్ కాగా..సర్కిల్ కార్యాలయాల్లో కొత్త జోన్ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వార్డు కార్యాలయాల్లో కొత్త సర్కిల్ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.. త్వరలో ఈ కొత్త జోనల్, సర్కిల్ కార్యాలయాల నుంచే పరిపాలన ప్రారంభం కానుంది.
300 వార్డులతో డీలిమిటేషన్ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. GHMC వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియకు సంబంధించి కూడా ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ను అధికారులు విడుదల చేశారు. ఈ నెల 9న ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయగా..10 రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు స్వీకరించారు.
ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి 6వేలకు పైగా అభ్యంతరాలు రాగా..సహేతుకమైన అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని 300 వార్డులతో ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.ఒకపుడు హైదరాబాద్ నగర పరిధి అంటే దక్షిణాన ఉత్తరానా ఎస్.ఆర్. నగర్..సౌత్ లో చంద్రాయణ గుట్ట, తూర్పున రామంతపూర్, పశ్చిమాన మెహదీపట్నం వరకు భాగ్యనగర పరిధి ఉండేది. దీన్ని ఎంసీహెచ్ (మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్) గా పిలిచేవారు. ఆ సమయంలో హైదరాబాద్ నగరంలో 100 మంది కార్పోరేటర్లు సంబంధించిన స్థానాలుండేవి. ఇదే అసలు సిసలు హైదరాబాద్ నగరం గా పేర్కొనేవారు. ఆ తర్వాత అది 100 నుంచి 150కు వార్డు ల సంఖ్య పెరిగాయి. పెరిగింది. హైదరాబాద్ మహా నగరాన్ని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ గా మార్చారు. అటు ఉప్పల్ నుంచి ఈసీఐఎల్, హయత్ నగర్, బాలాపూర్, శేరిలింగం పల్లి వరకు హైదరాబాద్ నగరం విస్తీర్ణం భారీగా పెరిగింది. తాజాగా ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ తో హైదరాబాద్ లో 300 వార్డులు పెరగనున్నాయి.
