English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • GHMC: జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల..

GHMC: జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల..

GHMC Expands: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిపాలనా వ్యవస్థను మరింత విస్తృతం చేస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నగరం ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వరకు విస్తరించడంతో పరిపాలనను ప్రజలకు మరింత చేరువ చేయాలనే ఉద్దేశంతో జోన్లు, సర్కిల్స్ సంఖ్యను పెంచింది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 10:19 AM IST

Trending Photos

DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
5
Dmho Job Notification
DMHO Job Notification 2025: 10thతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. రూ.15 వేల జీతంతో DMHOలో గవర్నమెంట్ జాబ్స్..
One Rupee Store: ఫర్నిచర్, బట్టలతో పాటు కేవలం ఒక్క రూపాయకే ఏదైనా కొనండి.. బంపర్ ఆఫర్‌ గురూ..!!
6
Chandigarh
One Rupee Store: ఫర్నిచర్, బట్టలతో పాటు కేవలం ఒక్క రూపాయకే ఏదైనా కొనండి.. బంపర్ ఆఫర్‌ గురూ..!!
Weight Loss Diet: సులభంగా బరువు తగ్గే 7 రకాల హెల్తీ డైట్స్..కిలోలు కిలోలు తిన్నా, గ్రాము కూడా బరువు పెరగరు!
8
weight loss
Weight Loss Diet: సులభంగా బరువు తగ్గే 7 రకాల హెల్తీ డైట్స్..కిలోలు కిలోలు తిన్నా, గ్రాము కూడా బరువు పెరగరు!
Dwi Dasha Rajayoga: 248 యేళ్ల తర్వాత ప్రబల రాజ యోగం.. ఈ 3 రాశుల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
6
Dwi Dwadash Rajyog 2025
Dwi Dasha Rajayoga: 248 యేళ్ల తర్వాత ప్రబల రాజ యోగం.. ఈ 3 రాశుల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..
GHMC: జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల..

ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీలో 6 జోన్లను ఉన్నాయి. వాటిని 12 జోన్లుగా ఎక్స్ పాండ్ చేశారు. ఇక 30 ఉన్న సర్కిల్స్ ను 60 సర్కిల్స్ కు పెంచింది. దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.ఉప్పల్, కుత్బుల్లాపూర్, మల్కాజ్‌గిరి, శంషాబాద్, గోల్కొండ, రాజేంద్రనగర్ కాగా..సర్కిల్ కార్యాలయాల్లో కొత్త జోన్ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. వార్డు కార్యాలయాల్లో కొత్త సర్కిల్ కార్యాలయాలు ఏర్పాటు కానున్నాయి.. త్వరలో ఈ కొత్త జోనల్, సర్కిల్ కార్యాలయాల నుంచే పరిపాలన ప్రారంభం కానుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

300 వార్డులతో డీలిమిటేషన్ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. GHMC వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియకు సంబంధించి కూడా ఫైనల్ నోటిఫికేషన్‌ను అధికారులు విడుదల చేశారు. ఈ నెల 9న ప్రాథమిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయగా..10 రోజుల పాటు అభ్యంతరాలు స్వీకరించారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధుల నుంచి 6వేలకు పైగా అభ్యంతరాలు రాగా..సహేతుకమైన అభ్యంతరాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని 300 వార్డులతో ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.ఒకపుడు హైదరాబాద్ నగర పరిధి అంటే దక్షిణాన  ఉత్తరానా ఎస్.ఆర్. నగర్..సౌత్ లో చంద్రాయణ గుట్ట, తూర్పున రామంతపూర్, పశ్చిమాన మెహదీపట్నం వరకు భాగ్యనగర పరిధి ఉండేది. దీన్ని ఎంసీహెచ్ (మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్) గా  పిలిచేవారు. ఆ సమయంలో హైదరాబాద్ నగరంలో 100 మంది కార్పోరేటర్లు సంబంధించిన స్థానాలుండేవి. ఇదే అసలు సిసలు హైదరాబాద్ నగరం గా పేర్కొనేవారు. ఆ తర్వాత అది 100 నుంచి  150కు వార్డు ల సంఖ్య పెరిగాయి.  పెరిగింది. హైదరాబాద్ మహా నగరాన్ని గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ గా మార్చారు. అటు ఉప్పల్ నుంచి ఈసీఐఎల్, హయత్ నగర్, బాలాపూర్, శేరిలింగం పల్లి వరకు హైదరాబాద్ నగరం విస్తీర్ణం భారీగా పెరిగింది. తాజాగా ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ తో హైదరాబాద్ లో 300 వార్డులు పెరగనున్నాయి. 

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

GHMC Final Notification ReleaseGHMC NotificationGHMC DelimitationHyderabadGHMC

Trending News