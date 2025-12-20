GHMC Delimitation: ఆఖరి అంకానికి GHMC వార్డుల పునర్విభజన.. ఇదే ఫైనల్..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
GHMC Delimitation:  జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ తుది అంకనానికి చేరుకుంది. జీహెచ్ఎంసీలో 27పట్టణ స్థానిక సంస్థలను విలీనం చేయడంతోపాటు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిని 300 వార్డులు చేస్తూ ఈనెల 9వ తేదిన జీహెచ్ఎంసీ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ జారీచేశారు. దీనికి సంబంధించిన 10వ తేదీ నుంచి అభ్యంతరాలు స్వీకరించాలని నిర్ణయించగా.. నిన్నటితో అభ్యంతరాల స్వీకరణ గడువు ముగిసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 20, 2025, 10:10 AM IST

జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల పునర్విభజన ప్రక్రియ ఫైనల్ స్టేజ్ కు చేరుకుంది.  గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్ (GHMC)లో 27పట్టణ స్థానిక సంస్థలను విలీనం చేయడంతోపాటు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిని 300 వార్డులు చేస్తూ ఈనెల 9వ తేదిన జీహెచ్ఎంసీ డ్రాఫ్ట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించిన 10వ తేదీ నుంచి అభ్యంతరాలు స్వీకరించాలని నిర్ణయించారు. శుక్రవారంతో  అభ్యంతరాల స్వీకరణ కు సంబంధించి డెడ్ లైన్ ముగిసింది. 6వేలకుపైగా అభ్యంతరాలు వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. దీంతోపాటు ఈనెల 16న నిర్వహించిన స్పెషల్ జనరల్ బాడీ సమావేశంలోనూ రాజకీయ పార్టీలకతీతంగా ఎక్స్‌అఫిషియో సభ్యులతోపాటు కార్పొరేటర్లు సైతం తీవ్రమైన అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటు పార్టీల నుంచి అటు ప్రజల నుంచి వచ్చిన అభ్యంతరాలను పరిశీలించి పరిష్కరించాలని జీహెచ్ఎంసీ నిర్ణయించింది. 

ఈ అభ్యంతరాలను జీహెచ్ఎంసీ అదనపు కమిషనర్, మరో ఇద్దరు అదనపు కమిషనర్లు, చీఫ్ సిటీ ప్లానర్‌లతో నియమించిన కమిటీ పరిశీలించి పరిష్కరించాలని నిర్ణయించారు.జీహెచ్ఎంసీ వార్డుల పునర్విభజనపై వచ్చిన 6వేలకుపైగా అభ్యంతరాల్లో వార్డుల పేర్ల మార్పులు, జనాభా వ్యత్యాసాలు, మ్యాపులు ఇవ్వాలని ఎక్కువగా ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే సర్కిల్, జోన్లు, హెడ్ స్థాయిలో వచ్చిన ప్రతి అభ్యంతరాన్ని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

చట్టం ప్రకారం వివాదాస్పదం కాకుండా ఉండే పేర్లను మార్చాలని అధికారులు నిర్ణయించినట్టు తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు జనరల్ బాడీ సమావేశంలో కార్పొరేటర్లు లేవనెత్తిన జనాభా వ్యత్యాసాలను సైతం మార్పులు చేయాలని అధికారులు నిర్ణయించినట్టు సమాచారం. 1.30 కోట్ల జనాభా అంటే 300 వార్డులకుగాను సుమారు 45వేలు వచ్చేలా అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు. 10శాతం ఎక్కువ, తక్కువలు ఉండేవిధంగా చేయడానికి అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. అభ్యంతరాల పరిశీలన, పరిష్కారానికి చెందిన రిపోర్టును ప్రభుత్వానికి పంపించాలని జీహెచ్ఎంసీ నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వం పరిశీలించిన తర్వాత ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే అవకాశముంది. ఈ ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ ఈనెల 21 ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మరి జీహెచ్ఎంసీ ని మూడు కార్పోరేషన్స్ గా విభజిస్తారా.. లేకపోతే ఒక్కటిగా ఉండి పరిపాలన సాగిస్తారా అనేది చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

GHMC DelimitationHyderabadGHMCMCHLargest City in India hyderabd

