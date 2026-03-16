OTS Scheme: హైదరాబాద్ నగర వాసులకు సూపర్ న్యూస్.. ఏకంగా 90 శాతం రాయితీ

GHMC Property Tax OTS Scheme: ఆస్తి పన్ను వడ్డీపై 90శాతం రాయితీతో పన్ను చెల్లించేందుకు అవకాశం కల్పించినట్లు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. మార్చి 31 వరకు ఈ అవకాశం ఉంటుందన్నారు. వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ (OTS) స్కీమ్ను అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని సూచించారు. క్యూర్ ఏరియాలో 28 లక్షల 8 వేల ఆస్తి పన్నుదారుల్లో 16 లక్షల 80 వేల మంది చెల్లించారని వెల్లడించారు. సోమవారం జీహెచ్ఎంసీ హెడ్ ఆఫీస్లో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ OTS స్కీమ్ వివరాలు వెల్లడించేందుకు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్, రెవెన్యూ అదనపు కమిషనర్ ప్రియాంక అల, సానిటేషన్ అదనపు కమిషనర్ రవి కిరణ్, ప్రజా సంబంధాల అధికారి మామిండ్ల దశరథంతో కలిసి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా ఆర్వీ కర్ణన్ మాట్లాడుతూ.. క్యూర్ ఏరియా పరిధి జీహెచ్ఎంసీ, MMC, CMC లో గత ఆర్థిక సంవత్సరం ఇదే రోజు నాటికి ఆస్తి పన్ను వసూళ్లు రూ.1,984 కోట్లు కాగా.. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం నేటి వరకు రూ.2,186 కోట్ల పన్ను వసూలు అయిందని తెలిపారు. పన్ను చెల్లింపుల్లో పారదర్శకత, జవాబుదారీతరాన్ని పెంపొందించేందుకు ఆన్లైన్ విధానంలో ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ స్వీకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. మీ సేవ, www.ghmc.gov.in పోర్టల్, సిటిజన్ సర్వీస్ సెంటర్, మై క్యూర్లలో చెల్లించవచ్చని చెప్పారు. ఆస్తి పన్ను దీర్ఘకాలికంగా చెల్లించని వారిపై జీహెచ్ఎంసీ చట్టం ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
పన్ను చెల్లింపుతో పాటు అసెస్మెంట్ , కరెక్షన్ సహా అనేక సేవలు మై క్యూర్ అప్లికేషన్లో అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో సుపరిపాలన అందించేందుకు శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తున్నామన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన 99 రోజుల “ప్రజా పాలన – ప్రగతి ప్రణాళిక” కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ నెల 6 నుంచి 16వ తేదీ వరకు జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోని 6 జోన్లు, 30 సర్కిల్ కార్యాలయాలు, 150 వార్డుల పరిధిలోని జీహెచ్ఎంసీ కార్యాలయాల క్లీనింగ్, ఫైల్స్ క్లియరెన్స్, GVP ల మ్యాపింగ్ , ఎలిమినేషన్ చర్యలు, సి అండ్ డి వేస్ట్ తొలగింపు, FOBs, RUBs, అండర్ పాస్లు, ఫ్లై ఓవర్లు, ఫైర్ సేఫ్టీ, ఈ వేస్ట్ మెగా డ్రైవ్, ప్రజా మరుగుదొడ్ల క్లీనింగ్, నిర్వహణపై ప్రత్యేక డ్రైవ్లు చేపట్టామని తెలిపారు.
జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో పారిశుద్ధ్యంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టామని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు. గార్బేజ్ వల్నరబుల్ పాయింట్లు ఉండొద్దన్న లక్ష్యంతో పని చేస్తున్నామన్నారు. అలాగే మెగా ఈ-వేస్ట్ డ్రైవ్ను సక్సెస్ ఫుల్గా చేపట్టామని తెలిపారు. ప్రాపర్టీ టాక్స్ OTS గడువుకు ఇంకా 15 రోజులే ఉన్నందున ప్రజలను చైతన్యం చేసేందుకు ఈ స్కీమును క్యూర్ ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకునేలా చూసేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఇప్పటి వరకూ 100 బస్ షెల్టర్ల ద్వారా ప్రచారం చేస్తున్నామని.. CURE వ్యాప్తంగా ఉన్న థియేటర్లలో ప్రచారం కోసం రెండు ప్రత్యేక వీడియోలు రూపొందించామన్నారు. రేపటి నుంచి థియేటర్లలో కూడా ప్రచార వీడియోలు ప్రదర్శిస్తామన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook