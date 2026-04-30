  • Sanath Nagar TIMS: హైదరాబాద్‌లో మరో కొత్త నిమ్స్‌ తరహా ఆస్పత్రి.. ఎక్కడో తెలుసా?

Sanath Nagar TIMS: హైదరాబాద్‌లో మరో కొత్త నిమ్స్‌ తరహా ఆస్పత్రి.. ఎక్కడో తెలుసా?

Good News To Hyderabad Tomorrow Out Patient Services Starts In Sanathnagar TIMS: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు మరో శుభవార్త. నగర ఆరోగ్య జీవనాన్ని మెరుగుపర్చేందుకు.. నగర ప్రజల జీవన కాలం మరింత పెంచేందుకు హైదరాబాద్‌లో మరో అతి పెద్ద ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి ప్రారంభం కానుంది. రేపటి నుంచే ఆస్పత్రి అందుబాటులోకి రానుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 30, 2026, 10:14 PM IST

Sanath Nagar TIMS: హైదరాబాద్‌లో మరో కొత్త నిమ్స్‌ తరహా ఆస్పత్రి.. ఎక్కడో తెలుసా?

Tomorrow Sanathnagar TIMS Open: ప్రజల ఆరోగ్య జీవనాన్ని మెరుగుపర్చేందుకు.. నగర ప్రజల జీవన కాలం మరింత పెంచేందుకు హైదరాబాద్‌లో మరో అతి పెద్ద ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి ప్రారంభం కానుంది. రేపటి నుంచే ఆస్పత్రిలో సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం నిర్మించిన సనత్‌నగర్‌ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో రేపటి నుంచి ఔట్‌ పేషెంట్‌ వైద్య సేవలు అందనున్నాయి. నగర ప్రజలు టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. ట్రయల్‌ రన్‌లో భాగంగా ఈ వైద్య సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు.

హైదరాబాద్‌ సనత్‌నగర్‌లోని తెలంగాణ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌ (టిమ్స్‌) నిర్మాణాలు పూర్తయి కొన్ని నెలలు అవుతున్నాయి. ఈ ఆస్పత్రి ప్రారంభానికి సిద్ధమైనా కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రిబ్బన్‌ కట్‌ చేయడం లేదు. అట్టహాసంగా ప్రారంభోత్సవం చేయకుండానే ఈ ఆస్పత్రి అందుబాటులోకి రానుంది. సనత్‌నగర్‌ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి ప్రారంభానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆస్పత్రిలో ఔట్‌ పేషెంట్‌ వైద్య సేవలు అందించనున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ ప్రకటించారు. 

సనత్‌నగర్‌లోని టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి‌లో వైద్య సేవల్లో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించేందుకు ఆరోగ్యశాఖ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. శుక్రవారం నుంచి సుమారు నెల రోజుల పాటు ట్రయల్ రన్ కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ట్రయల్‌ రన్‌లో భాగంగా రోజూ ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11 వరకు ఔట్‌ పేషెంట్‌, డయాగ్నసిస్ సేవలు టిమ్స్‌ ఆస్పత్రిలో అందించనున్నారు. కార్డియాలజీ, న్యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, యూరాలజీ, జనరల్‌ మెడిసిన్‌, జనరల్‌ సర్జరీతో పాటు మొత్తం 22 విభాగాల్లో ఈ ఆస్పత్రిలో ట్రయల్ రన్‌లో భాగంగా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. 22 విభాగాల వైద్య సేవలకు సంబంధించిన డాక్టర్లు, పారా మెడికల్‌ సిబ్బందిని అధికారులు నియమించారు.

హైదరాబాద్‌ ప్రజలు ఖుషీ
అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా గత కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం నిర్మించిన సనత్‌నగర్‌ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి అందుబాటులోకి రానుండడంతో హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు ఊరట లభించనుంది. ముందే అరకొరగా ఉన్న ప్రభుత్వ వైద్య సదుపాయాల నేపథ్యంలో టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి ప్రారంభం కానుండడంతో హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు ప్రభుత్వ వైద్యం అందుబాటులోకి రానుంది. మల్టీ స్పెషాలిటీ స్థాయిలో ప్రభుత్వ వైద్యం అందనుండడంతో హైదరాబాద్‌ ప్రజలు ఈ ఆసత్ప్రిని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు.

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

