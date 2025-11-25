English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Good News To Hyderabad Telangana Cabinet Approved Key Decisions: రోజురోజుకు హైదరాబాద్‌ మహానగరం విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే పరిపాలనా యంత్రాంగం కూడా విస్తరణలో భాగంగా ప్రభుత్వం జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిని పెంచింది. దీంతోపాటు తెలంగాణ మంత్రివర్గం మరికొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. ఆ వివరాలు ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 25, 2025, 06:10 PM IST

Telangana Cabinet Decisions: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సమయం ఆసన్నమైనవేళ సమావేశమైన తెలంగాణ మంత్రివర్గం కీలక అంశాలపై చర్చించింది. పరిపాలనాపరమైన.. విధానపరమైన నిర్ణయాలను చర్చించి.. వాటికి ఆమోదం తెలిపింది. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఒక కీలక హామీకి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపగా రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్‌ను విస్తరించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిని విస్తరిస్తూ.. శివారు ప్రాంతంలోని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్‌లను జీహెచ్‌ఎంసీలో విలీనం చేయాలనే నిర్ణయానికి మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. కొన్ని నిమిషాల పాటు జరిగిన సమావేశంలో మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Pradhan Mantri Awas Yojana 2025: ఇల్లు లేని వారికి లాస్ట్ ఛాన్స్.. వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోండి..!

ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన మంగళవారం జరిగిన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు ఇవే..

==> హైదరాబాద్ తెలంగాణ కోర్ అర్బన్ ఏరియా పరిధిలో ఉన్న మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లన్నీ జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేయాలని నిర్ణయం. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల బయట, ఓఆర్ఆర్‌ను ఆనుకొని ఉన్న 27 మున్సిపాలిటీ, కార్పొరేషన్లను జీహెచ్‌ఎంసీ విలీనానికి ఆమోదం. జీహెచ్ఎంసీ చట్టం, తెలంగాణ మున్సిపల్ చట్టాలకు సవరణలు చేసేందుకు నిర్ణయం.

==> ఎన్‌పీడీసీఎల్‌, ఎస్‌పీడీసీఎల్‌ రెండు డిస్కమ్‌లతో పాటు కొత్తగా మూడో డిస్కమ్ ఏర్పాటు చేసేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం. వ్యవసాయ కనెక్షన్లు, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్, మిషన్ భగీరథ, సురక్షిత తాగునీటి పథకాలు, హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లయ్ సీవరేజ్ బోర్డ్ పవర్ కనెక్షన్లన్నీ కొత్త డిస్కమ్ పరిధిలోకి వస్తాయి.

==> రాబోయే పదేండ్లకు అవసరమయ్యే విద్యుత్తు సరఫరా, విద్యుత్తు ఉత్పత్తి అంచనాలను కేబినేట్ సమగ్రంగా చర్చించింది. రాష్ట్రంలో పునరుత్పాదక విద్యుత్ వినియోగాన్ని పెంచేందుకు మంత్రివర్గం నిర్ణయం. 3 వేల మెగా వాట్ల సోలార్ పవర్ కొనుగోలుకు టెండర్లు పిలవాలని నిర్ణయం

==> రాష్ట్రంలో పంప్డ్ స్టోరేజీ పవర్ ప్లాంట్లను నెలకొల్పేందుకు ముందుకు వచ్చే కంపెనీలు, పెట్టుబడిదారులకు అనుమతి ఇచ్చేందుకు ఆమోదం. రాష్ట్రంలో 10 వేల మెగా వాట్ల పంప్డ్ స్టోరేజ్ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు అనుమతులు ఇవ్వాలని నిర్ణయం.

Also Read: IND vs SA 2nd Test Updates: టీమిండియా ఘోరంగా విఫలం.. కరుణ్‌ నాయర్ సంచలన ట్వీట్..!

==> క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీలో భాగంగా కొత్తగా స్థాపించే పరిశ్రమలు తమకు అవసరమైన విద్యుత్‌ను తమతంట తామే సొంతంగా ఉత్పత్తి చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. కొత్త పరిశ్రమలు క్యాప్టివ్ పవర్ జనరేషన్‌కు దరఖాస్తు చేసుకుంటే వెంటనే అనుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయం.

==> రామగుండం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్‌లో కొత్తగా నిర్మించే 800 మెగావాట్ల ప్లాంట్‌ను  ఎన్టీపీసీ అధ్వర్యంలో చేపట్టాలని మంత్రివర్గం నిర్ణయం. పాల్వంచ, మక్తల్‌లోనూ ఎన్టీపీసీ ఆధ్వర్యంలో విద్యుత్‌ ప్లాంట్ల నిర్మాణానికి ఉన్న అవకాశాలను పరిశీలించాలని అధికారులకు ఆదేశం.

==> హైదరాబాద్‌లో భూగర్భ విద్యుత్ కేబుల్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం. బెంగుళూరులో అమలులో ఉన్న కేబుల్‌ విధానాన్ని అధికారులు అధ్యయనం చేసి పరిశీలించాలని నిర్ణయం.

==> భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దుమ్ముగూడెం మండలం పెద్ద నల్లబెల్లి గ్రామంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ బీసీ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటేడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ నిర్మాణానికి 20.28 ఎకరాల ప్రభుత్వ స్థలాన్ని కేటాయించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం

==> ములుగు జిల్లా జగ్గన్నపేట గ్రామంలో స్పోర్ట్ స్కూల్ ఏర్పాటుకు 40 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని కేటాయించేందుకు ప్రభుత్వం ఆమోదం.

==> జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో కొత్తగా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం. ఇప్పుడున్న 56 ఏటీసీలతో పాటు కొత్తగా 6 ఐటీఐలలో ఏటీసీలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Cabinet DecisionsHyderabadMunicipalitiesMunicipal CorporationsGHMC

