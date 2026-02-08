RTC Employees: తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు భారీ ప్రకటన.. రూ.కోటి పరిహారం చెల్లింపు

Telangana RTC Employees: ప్రయాణికులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు చేరవేస్తున్న ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం అండగా నిలుస్తోంది. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం కలిగించేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రమాదవశాత్తు కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం ఏర్పడితే ఆ కుటుంబం తీవ్ర కష్టాల్లో పడకుండా ఆర్థిక ఊరట కలిగించేలా ప్రభుత్వం బీమా సదుపాయం కల్పిస్తోంది. దీంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగ కుటుంబాలకు రూ.కోటి పరిహారం దక్కుతోంది. తాజాగా ఓ ఉద్యోగి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం పరిహారం అందించింది. సంస్థ సిబ్బందికి యూబీఐ సూపర్ సాలరీ సేవింగ్ అకౌంట్ చాలా మేలు చేస్తోందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
Also Read: Harish Rao: బూతుల రేవంత్ రెడ్డికి పోలింగ్ బూత్లో బుద్ధి చెప్పాలి: హరీశ్ రావు
రోడ్డు ప్రమాదంలో విషాదం అలుముకున్న కుటుంబానికి తెలంగాణ ఆర్టీసీ అండగా నిలిచింది. ప్రమాదంలో మృత్యువాత పడిన ఇద్దరు ఆర్టీసీ డ్రైవర్స్ కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయాన్ని అందించి భరోసా కల్పించింది. కుషాయిగూడ, ఉప్పల్ డిపోలకు చెందిన డ్రైవర్స్ వెంకటేశ్, డీఆర్ గౌడ్ ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. తమ కుటుంబానికి ఆధారమైన వారు మృతి చెందడంతో బాధిత కుటుంబాలు తీవ్ర విషాదంలో మునిగాయి. ఆర్టీసీ గతంలో తీసుకున్న యూబీఐ సూపర్ శాలరీ సేవింగ్ అకౌంట్ బాధిత కుటుంబాలకు భారీ ప్రయోజనం కల్పించింది. ఆర్థిక ప్రయోజనంతో కూడిన సూపర్ సాలరీ సేవింగ్ అకౌంట్ కలిగి ఉండడంతో ఉచిత ప్రమాద బీమా పథకం ఆ ఉద్యోగులకు వర్తించింది.
Also Read: YS Jagan: మూడేళ్లలో వచ్చేది మా ప్రభుత్వమే.. ఎవరినీ వదలి పెట్టబోం: వైఎస్ జగన్
సంస్థలోని ఉద్యోగులందరూ వారు నివసిస్తున్న ప్రాంతాల్లోని యూబీఐ బ్రాంచీల్లో సంస్థ సూచించిన ఖాతాను తెరిచి రూపే కార్డులను తీసుకున్నారు. ఈ బ్యాంకు అకౌంట్తో ఉచిత ప్రమాద బీమా సౌకర్యం ఉండడంతో ఉద్యోగులకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించింది. ప్రమాదాలకు గురయిన వారికి సూపర్ సాలరీ సేవింగ్ అకౌంట్ కింద యూబీఐ రూ.కోటి అందుతోంది. దీంతో ఆ ఇద్దరు కుటుంబాలక రూ. కోటి చొప్పున యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈడీ అమ్రేష్ ప్రసాద్, ఆర్టీసీ ఎండీ వై నాగిరెడ్డి అందించారు.
Also Read: Bandi Sanjay: కాంగ్రెస్ ఓడిపోతుందని రేవంత్ రెడ్డి పారిపోయాడు: బండి సంజయ్
ఈ సందర్భంగా ఆర్టీసీ ఎండీ వై నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ.. రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆర్టీసీ డ్రైవర్స్ అకాల మరణం చెందటం దురదృష్టకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమానికి సంస్థ అధిక ప్రాధాన్యమిస్తోందని.. పెద్ద దిక్కు కోల్పోయిన కుటుంబసభ్యులకు ఆర్టీసీ అండగా నిలుస్తుందని, ఆత్మస్థైర్యం, ధైర్యం కోల్పోకుండా ఉండేందుకు బాధిత కుటుంబానికి ఉచిత ప్రమాద బీమా సౌకర్యం ఎంతో భరోసా కల్పిస్తోందని వివరించారు. కార్యక్రమంలో ఆర్టీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లు మునిశేఖర్, వెంకన్న, ఫైనాన్స్ అడ్వైజర్ శ్రీమతి పుష్ఫకుమారి, ఉషాదేవి, యూబీఐ అధికారులు చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్ రవీంద్ర బాబు పాల్గొన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook