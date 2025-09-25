English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Senior Citizens: హైదరాబాద్‌ వృద్ధులకు భారీ శుభవార్త.. పోలీస్‌ శాఖ 'గోల్డెన్‌ కేర్‌'కు శ్రీకారం

Good News To Senior Citizens Hyderabad Police Launched Golden Care Programme: వయసు మళ్లిన వృద్ధులపై కుటుంబసభ్యులు అసహ్యం.. అసహనం వ్యక్తం చేస్తుంటే హైదరాబాద్‌ పోలీసులు మాత్రం అండగా నిలుస్తున్నారు. వయోధికులకు హైదరాబాద్‌ పోలీస్‌ 'గోల్డెన్‌ కేర్‌' పేరిట ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 25, 2025, 06:07 PM IST

Senior Citizens: హైదరాబాద్‌ వృద్ధులకు భారీ శుభవార్త.. పోలీస్‌ శాఖ 'గోల్డెన్‌ కేర్‌'కు శ్రీకారం

Police Golden Care Programme: వయసు మీద పడిన వయోధికులకు హైదరాబాద్‌ పోలీసులు అండగా నిలిచారు. కుటుంబసభ్యుల వేధింపులు.. పోషణ లేకపోవడం.. అనారోగ్యంతోపాటు ఆర్థిక కష్టాలు పడుతున్న వృద్ధులకు పోలీస్‌ శాఖ ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చింది. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్‌లో భాగంగా పోలీస్‌ శాఖ 'గోల్డెన్‌ కేర్‌' అంటూ సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. వయోవృద్ధుల యోగక్షేమాలు తెలుసుకుంటూ వారి సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు పోలీసులు చర్యలు తీసుకోనున్నారు.

'మీకు మేమున్నాం. పోలీసులను మిత్రులుగా అనుకోండి. మీ కష్టసుఖాలను మాకు చెప్పండి. నిస్సాహయ స్థితిలో ఉన్న వృద్దులకు సేవ చేయడమే నిజమైన సేవ' అని రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ సుధీర్ బాబు తెలిపారు. వృద్ధుల కోసం 'గోల్డెన్ కేర్' (సీనియర్ సిటిజెన్ కేర్ అండ్ కన్‌సర్న్) ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని రాచకొండ సిటీ ఆఫీస్ నేరేడ్‌మెట్‌లో గురువారం కమిషనర్‌ ప్రారంభించారు. వృద్ధులపై  ప్రతి వ్యక్తి తన బాధ్యతను గుర్తించాలని.. చట్టంలో కూడా ఆ అంశం ఉందని గుర్తుచేశారు. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు సేవ చేయాలి.. లేదంటే ఆ కొడుకులు  శిక్షార్హులు అని కమిషనర్‌ ప్రకటించారు.

'రాచకొండ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఆధ్వర్యంలో మేము వృద్దుల కోసం గోల్డెన్ కేర్ అనే ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాం. రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 10 మంది 70 ఏళ్ల పైగా వృద్ధుల అండ కోసం ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం' అని సీపీ సుధీర్‌ బాబు తెలిపారు. '47 పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని 470 మంది వృద్ధులను ఎంపిక చేసుకున్నాం. వారం వారం వారి బాగోగులు చూసుకుంటాం.. ఏదైనా సమస్యలు ఉంటే మేము అండగా ఉన్నామనే భరోసా ఇచ్చాం' అని వెల్లడించారు.

'గోల్డెన్‌ కేర్‌తో నైతిక మద్దతుతో పాటు.. నేరాల బారిన పడకుండా అవగాహన కల్పిస్తాం. ప్రధానంగా సైబర్ క్రైమ్‌పై వృద్ధులకు అవగాహన కల్పిస్తాం. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్లాలి? ఎలా ముందుకు వెళ్లాలనేది చెప్పి ధైర్యం చెప్తాం' అని రాచకొండ కమిషనర్‌ సుధీర్‌ బాబు తెలిపారు. త్వరలో వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆరోగ్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. 'ఈ వయసులో మేము ఏం చేయలేకపోతున్నామని అనుకోకుండా మీరు అనుకున్నది సాధించండి. మీరు బయటికి వెళ్లాలకునుకున్నా మేము తోడుగా ఉంటాం' అని వృద్ధులకు సీపీ సూచించారు.

ఎవరూ తోడు లేని నిస్సాహయస్థితిలో ఉన్న వృద్దులకు సేవ చేయడమే నిజమైన సేవ రాచకొండ పోలీస్‌ కమిషనర్ సుధీర్‌ బాబు ప్రకటించారు.  మీకు సేవకు చేసేందుకు పోలీసులుగా మీకు అండగా ఉంటామని వృద్ధులకు చేయూత అందించారు. 'ప్రత్యేకంగా పండుగల సమయంలో మీకు మేము ప్రత్యేకంగా పలకరిస్తాం.. ఆనందంగా ఉండండి. మీకు ఏ సమస్యలు ఉన్నా మాకు చెప్పండి' అని వృద్ధులకు సూచించారు.

'దేవుడు మీకు సేవ చేసేందుకు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు. రాష్ట్రం.. దేశం అంతా ఇలాంటి వ్యవస్థ రావాలి. మనమందరం వృద్ధులం కావాల్సిందే.. అందుకే ఇది అందరూ బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ఈ కార్యక్రమం అందరికీ ఆదర్శం కావాలి. వృద్దులు ఈ మంచి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. ఇది ఎప్పటికి కొనసాగుతుంది. భవిష్యత్తులో ఇంకా అనేక మంది వృద్దులకు ఈ తరహా సేవలు అందిస్తాం' అని రాచకొండ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ సుధీర్‌ బాబు తెలిపారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Golden Care Programmesenior citizenOld PeopleSenior Citizen Care And ConcernRachakonda Police

