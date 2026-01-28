English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Govt Jobs: నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఏకంగా 859 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్.. పూర్తి డిటెయిల్స్..

Govt Jobs: నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఏకంగా 859 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్.. పూర్తి డిటెయిల్స్..

 Tghc jobs 2026 Recruitment: పలు విభాగాల్లో విభాగాల్లో జాబ్ ల భర్తీ  కోసం తెలంగాణ హైకోర్టు నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేసింది. నిరుద్యోగులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని ప్రకటన విడుదల చేసింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 28, 2026, 07:38 PM IST
  • తెలంగాణ హైకోర్టులో జాబ్ లకు నగారా..
  • ఆసక్తి చూపిస్తున్న అభ్యర్థులు..

Trending Photos

Bank Holiday: రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?
6
Tomorrow Bank Holiday
Bank Holiday: రేపు దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులకు సెలవు.. ఎందుకో తెలుసా?
Star Heroine: 40 లక్షలు తీసుకొని మోసం చేసింది.. అందుకే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌ను గెంటేశారు
6
Tollywood Star Heroine
Star Heroine: 40 లక్షలు తీసుకొని మోసం చేసింది.. అందుకే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఆ స్టార్ హీరోయిన్‌ను గెంటేశారు
Chinmayi: కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై చిరంజీవి వ్యాఖ్యలను విభేదించిన సింగర్ చిన్మయి.. ఇది అదుపులోలేని సమస్య అంటూ ట్వీట్‌!
5
Chinmayi
Chinmayi: కాస్టింగ్ కౌచ్‌పై చిరంజీవి వ్యాఖ్యలను విభేదించిన సింగర్ చిన్మయి.. ఇది అదుపులోలేని సమస్య అంటూ ట్వీట్‌!
Tabu: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయా.. ఫైనల్ గా అసలు విషయం బయటపెట్టిన టబు..!
6
Tabu marriage truth
Tabu: ఆ స్టార్ హీరో వల్లే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోయా.. ఫైనల్ గా అసలు విషయం బయటపెట్టిన టబు..!
Govt Jobs: నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్.. ఏకంగా 859 పోస్టులకు నోటిఫికేషన్.. పూర్తి డిటెయిల్స్..

Telangana high court recruitment notification for 859 posts: ఇటీవల కాలంలో చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసమే ఏళ్ల తరబడి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. ఇతర జాబ్ లకన్నా..  సర్కారు కొలువులకే ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. గవర్నమెంట్ జాబ్ లు ఉన్నవారికే సమాజంలో మంచి రెస్పాక్ట్ తో పాటు పెళ్లిళ్లు కూడా అవుతున్నాయి. చాలా మంది అమ్మాయిలు గవర్నమెంట్ జాబ్ లు ఉన్న కుర్రాళ్లను మాత్రమే పెళ్లి చేసుకుంటామని తెల్చిచెప్తున్నారు. దీంతో ఎంత కష్టమైన చాలా మంది గవర్నమెంట్ జాబ్ కోసం తెగ ప్రయత్నిస్తున్నారు. కొంత మంది గ్రూప్ ఎగ్జామ్ లు, టీచర్, పోలీసు,మెడికల్, ఇలా వివిధ శాఖల్లో జాబ్ ల భర్తీకై ఎదురు చూస్తున్నారు.ఇలాంటి వారికి తెలంగాణహైకోర్టు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది.

Add Zee News as a Preferred Source

తెలంగాణ జిల్లా కోర్టుల్లో వివిధ విభాగాల్లో ఖాళీగా ఉన్న 859 ఉద్యోగాల భర్తీకి టీజీహెచ్‌సీ (TGHC) నోటిఫికేషన్‌ రిలీజ్ చేసింది. ఈ క్రమంలో దీనికి   2026 జనవరి 24వ తేదీ నుంచి ఫిబ్రవరి 13 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తులు చేసుకోవచ్చని కోర్టు వారు తెలిపారు.
పోస్టు పేరు - ఖాళీలు

1. స్టెనోగ్రాఫర్‌ గ్రేడ్‌-3: 35
2. జూనియర్ అసిస్టెంట్‌: 159
3. టైపిస్ట్‌: 42
4. ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్‌: 61
5. ఎగ్జామినర్‌: 49
6. కాపిస్ట్‌: 63
7. రికార్డ్‌ అసిస్టెంట్‌: 36
8. ప్రాసెస్‌ సర్వర్‌: 95
9. ఆఫీస్‌ సబార్డినేట్‌: 319
మొత్తం ఖాళీల సంఖ్య - 859

అర్హత: పోస్టులను అనుసరించి సంబంధిత విభాగంలో 7వ తరగతి, ఇంటర్‌, డిగ్రీలో ఉత్తీర్ణతతో పాటు, కంప్యూటర్‌ నాలెడ్జ్‌ ఉండాలి.

వయోపరిమితి: 18 నుంచి 46 ఏళ్లుగా నోటిఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.

జీతం: నెలకు స్టెనోగ్రాఫర్‌కు రూ.32,810 - రూ.96,890, జూనియర్‌ అసిస్టెంట్‌, టైపిస్ట్‌, ఫీల్డ్‌ అసిస్టెంట్‌కు రూ.24,280 -  రూ.72,850, ఎగ్జామినర్‌, కాపిస్ట్‌, ప్రాసెస్‌ సర్వర్‌కు రూ.22,900 - రూ.69,150, రికార్డ్‌ అసిస్టెంట్‌కు రూ. 22,240 - రూ.67,300, ఆఫీస్‌ సబార్డినేట్‌కు రూ.19,000 - రూ.58,850.

దరఖాస్తు ప్రక్రియ: ఆన్‌లైన్‌ లో చేసుకొవాల్సి ఉంటుంది.

దరఖాస్తు ఫీజు: జనరల్‌, బీసీ అభ్యర్థులకు రూ.600, ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్‌, పీడబ్ల్యూడీ, ఈఎస్‌ఎం అభ్యర్థులకు రూ.400 గా నిర్ణయించారు.

దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ: 2026 జనవరి 24 కాగా,  ఆన్‌లైన్‌ దరఖాస్తు స్వీకరణకు చివరి తేదీ: 2026 ఫిబ్రవరి 13గా నిర్ణయించారు.  రాత పరీక్ష(సీబీటీ), స్కిల్ టెస్ట్‌ ఆధారంగా ఎంపిక ప్రక్రియ ఉంటుదని అధికారులు వెల్లడించారు. పూర్తి వివరాల కోసం అధికారిక  వెబ్ సైట్ చూడాలని నోటీఫికేషన్ లో పేర్కొన్నారు.

Read more: Danam Nagender: అంతా తూచ్.. బీఆర్ఎస్‌కు రాజీనామా చేయలేదు... బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన దానం నాగేందర్..

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tghc jobs 2026Jobs Newstelangana high court 2026ts high court notificationtghc careers

Trending News