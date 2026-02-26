English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Hyderabad Corporation: మూడు ముక్కలుగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్.. రేవంత్ వ్యూహం అదేనా..!

Hyderabad Corporation: మొన్న పంచాయతి ఎన్నికలు... నిన్న మున్సిపల్ ఎన్నికలు... తాజాగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ పార్టీ కన్నేసింది. అంతేకాదు హైదరాబాద్ నగర కార్పోరేషన్ ను  ఆర్ఆర్ఆర్ వరకు విస్తరించారు. అంతేకాదు దాన్ని మూడు భాగాలుగా చేసారు. రాబోయే కార్పోరేషన్ ఎన్నికల్లో రేవంత్ వ్యూహం వర్కౌట్ అయ్యనా..? 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 26, 2026, 06:15 AM IST

Hyderabad Corporation: మూడు ముక్కలుగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్.. రేవంత్ వ్యూహం అదేనా..!

GHMC Now 3 Muncipal Corporations: రేవంత్ ఆధ్వర్యంలోని రేవంత్ సర్కార్.. హైదరాబాద్ మహానగరంలో అత్యధిక డివిజన్లలో పాగావేసేందుకు పావులు కదుపుతున్నారు. హైదరాబాద్ మహానగరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేసే దిశగా పార్టీ శ్రేణులు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి.  హైదరాబాద్ నగరంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టుందని సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఉప ఎన్నికలు, ఆతర్వాత జరిగిన జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలను కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. ఇదే తరహాలో హైదరాబాద్ మహానగర డివిజన్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సత్తా చాటాలని ప్రయత్నిస్తోంది. ఎన్నికలు ఏవైనా... ఫలితం అధికార పార్టీదేననే తరహాలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చాతుర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. తెలంగాణలో పంచాయతి ఎన్నికల తర్వాత, మున్సిపల్ ఎన్నికలు, ఆతర్వాత హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలను ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని ప్రజాతీర్పుకోరేందుకు సమాయాత్తమవుతున్నారు.

తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని తిరుగులేని శక్తిగా మార్చాలనే లక్ష్యంతో వ్యూహాత్మక అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రజాపాలనతో ప్రజావిశ్వాసాన్ని చూరగొంటున్నామనే భావనను ప్రజల్లో కలిగించే విధంగా ఎన్నికల ఫలితాలను చేజిక్కించుకుంటున్నామనే ధీమా కాంగ్రెస్ పార్టీలో వ్యక్తమవుతోంది. 
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన మార్కు పాలన గుర్తుండి పోయే విధంగా నగర విస్తరణకు పూనుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్ నగరాన్ని చుట్టూ అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్ధేశంతో  బృహత్ నగర విస్తరణ చేపట్టారు. 2026లో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో 300 డివిజన్లతో బృహత్ హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలను నిర్వహించబోతున్నారు. ఎన్నికలకు ముందే అధికారికంగా పాలనా పరంగా డివిజన్లు, జోనళ్లు, సర్కిళ్లను ఏర్పాటు చేసేశారు. హైదరాబాద్ నగర విస్తరణ అంశం, ఫ్యూచర్ సిటీ ఏర్పాటు అంశాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ వేదికలపైనా ప్రస్తావించారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత... హైదరాబాద్ రూపురేఖలను మార్చేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కార్యాచరణ ప్రణాళికను వేగవంతంగా అమలు చేశారు. దీంతో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ విస్తరణ ప్రక్రియను అధికారికంగా పూర్తి చేశారు. ఇక రాజకీయంగా ఎన్నికలకు సన్నద్ధం కాబోతున్నారు. మెగా హైదరాబాద్ విస్తరణ, 300 డివిజన్ల పెంపుదల ఏ రాజకీయ పార్టీకి అనుకూలంగా మారుతుందోనని రసవత్తర చర్చ సాగుతోంది. హైదరాబాద్ మహానగరంలోని 300 డివిజన్లలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ ఛార్జిలను నియమించి గ్రౌండ్ లెవల్ పొలిటికల్ ప్రొగ్రెస్ ఇంప్రూవ్ మెంట్ చేసేందుకు పార్టీ పరంగా చర్యలు చేపట్టారు.

కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి సహకారం అందించిన గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పాటు... పట్టణప్రాంతాల్లోనూ పాగా వేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కసరత్తుచేస్తున్నారు. పంచాయతీల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్ధతుదారులు అత్యధిక స్థానాల్లో విజయం సాధించారు. ఆతర్వాత జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లోనూ అత్యధిక స్థానాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ కైవసం చేసుకుంది. ఇదే ఊపుతో గ్రేటర్ హైదాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లోనూ అత్యధిక డివిజన్లను చేజిక్కించుకుని మేయర్ పీఠంపై కాంగ్రెస్ జెండాను ఎగురవేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యూహాత్మకంగా సన్నాహాలు పూర్తి చేశారు.

గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మునిసిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ ను మూడు నగర పాలక సంస్థలుగా విభజిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. జీహెచ్‌ఎంసీతో పాటు సైబరాబాద్‌ మునిసిపల్‌ కార్పొరేషన్‌  , మల్కాజిగిరి మునిసిపల్‌ కార్పొరేషన్‌  గా విభజిస్తూ జీవో విడుదల చేసింది. జీహెచ్‌ఎంసీ ప్రస్తుత పాలకమండలి గడువు ముగిసిపోవడంతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో హైదరాబాద్‌ మహానగరంలో  ప్రత్యేక అధికారుల పాలన అమల్లోకి వచ్చింది. 

జీహెచ్‌ఎంసీని మొత్తం 6 జోన్లు విభజించారు. శంషాబాద్‌, రాజేంద్రనగర్‌, చార్మినార్‌, గోల్కొండ, ఖైరతాబాద్‌, సికింద్రాబాద్‌ కేంద్రంగా జోనల్ కార్యాలయాలు పనిచేస్తాయి.  30 సర్కిళ్లు, 150 డివిజన్లుగా విభజించారు. సైబరాబాద్‌ కార్పొరేషన్‌లో శేరిలింగంపల్లి, కూకట్‌పల్లి, కుత్బుల్లాపూర్‌ మూడు జోన్లలో 76 డివిజన్లు ఉన్నాయి. మల్కాజిగిరి కార్పొరేషన్‌లో   మల్కాజిగిరి, ఉప్పల్‌, ఎల్‌బీనగర్‌  మూడు జోన్లలో 74 డివిజన్లు ఉన్నాయి.

జీహెచ్‌ఎంసీని మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించిన సర్కారు.. వాటికి కొత్త కమిషనర్లను కూడా నియమించింది. జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌గా ఆర్వీ కర్ణన్‌, సైబరాబాద్‌ కమిషనర్‌గా సృజన, మల్కాజిగిరి కమిషనర్‌గా వినయ్‌కృష్ణారెడ్డిలను నియమించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ మూడు కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన జోన్లు, సర్కిళ్లు, డివిజన్‌ల పరిధులు ఖరారు చేసి, వాటికి సంబంధించిన మ్యాప్‌లను విడుదల చేసింది. మూడు కార్పొరేషన్లకు కలిపి ప్రత్యేక అధికారిగా నియమితులైన జయేశ్‌రంజన్‌ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అలాగే ఆర్‌వీ కర్ణన్‌, జి.సృజన, టి.వినయ్‌కృష్ణారెడ్డిలు కూడా కమిషనర్లుగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

హైదరాబాద్‌ మహా నగర విస్తరణకు అనుగుణంగా తాగునీటి సరఫరా, మురుగు నీటి నిర్వహణ చేపట్టేందుకు వీలుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గ్రేటర్‌ పరిధిలో తాగునీటి సరఫరా, మురుగునీటి నిర్వహణ చేపట్టే వాటర్‌బోర్డు పరిధిని కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌  వరకూ విస్తరిస్తూ  ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. క్యూర్‌ వరకు విస్తరించిన మూడు మునిసిపల్‌ కార్పొరేషన్ల మాదిరిగానే జల మండలిని పునర్వ్యవస్థీకరించింది.

వాటర్‌ బోర్డులో 5 సర్కిళ్లు, 22 డివిజన్లు, 190 సెక్షన్లు ఉండగా వాటిని ఎత్తివేశారు. మూడు రీజినల్‌ యూనిట్లు, 12 జోన్లుగా చేసి.. కార్పొరేషన్ల తరహాలోనే 60 సర్కిళ్లు, 300 డివిజన్లుగా నిర్ణయించారు. క్యూర్‌ పరిధిలో మెరుగైన పౌర సేవలు అందించడానికి గాను సర్కారు కొత్తగా ఒక జాయింట్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ (జేఎండీ), రెండు ఈడీ పోస్టులను మంజూరు చేసింది. జీహెచ్‌ఎంసీ, సైబరాబాద్‌, మల్కాజిగిరి రీజినల్‌ యూనిట్లుగా చేసి.. ఒక్కో యూనిట్‌కు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్‌ డైరెక్టర్‌ని నియమించింది. 12 జోన్లకు చీఫ్‌ జనరల్‌ మేనేజర్లను నియమించింది. 60 సర్కిళ్లకు డీజీఎంలను నియమించగా.. 300 డివిజన్లకు కూడా మేనేజర్లను నియమించనున్నారు.

హైదరాబాద్‌ మహా నగరం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. క్యూర్‌ పరిధిలో తాగునీటిని సరఫరా చేయడం, మురుగు నీటి నిర్వహణ చేపట్టడం అత్యంత కీలకం. నగరంలో ప్రస్తుతం రోజు విడిచి రోజు నీరు ఇస్తుండగా.. 2027 డిసెంబరు నుంచి క్యూర్‌ ప్రాంతం వరకు రోజూ సరఫరా చేయాలని సీఎం రేవంత్‌ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. 2047 విజన్‌కు అనుగుణంగా పక్కా ప్రణాళికతో అధికార యంత్రాంగం కార్యాచరణప్రణాళికను అమలుచేస్తోంది.

గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌  ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించింది. జీహెచ్‌ఎంసీతో పాటు సైబరాబాద్‌ మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ , మల్కాజ్‌గిరి మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ గా విభజిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ మూడు కార్పొరేషన్లకు కమిషనర్లను నియమించింది. జీహెచ్‌ఎంసీ కమిషనర్‌ ఆర్వీ కర్ణన్‌ను యథాతథంగా కొనసాగించింది. సీఎంసీకి శ్రీజన, ఎంఎంసీకి వినయ్‌ కృష్ణారెడ్డిని కమిషనర్లుగా నియమిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. పాత గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ పరిధిలోని 150 డివిజన్లు డీలిమిటేషన్‌తో 243 అయ్యాయి. విలీన మున్సిపాలిటీలు, నగరపాలక సంస్థల పరిధిలో 57 డివిజన్లు ఏర్పాటయ్యాయి. మొత్తం 300 డివిజన్లకు విస్తరించిన జీహెచ్‌ఎంసీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిపాలన సౌలభ్యం, అధికార వికేంద్రీకరణ లక్ష్యాలతో మూడు కార్పొరేషన్లుగా విభజించింది. జీహెచ్‌ఎంసీ చట్టం-1955, సెక్షన్‌-3(1) ప్రకారం జీహెచ్‌ఎంసీ, సీఎంసీ, ఎంఎంసీని ఏర్పాటు చేసింది.

మహానగరాన్ని అధికారికంగా విస్తరణ ప్రక్రియను పూర్తిచేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి... కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో సత్తాచాటాలని వేస్తున్న వ్యూహాత్మక అడుగులు ఎలాంటి ఫలితాన్ని ఇస్తాయోనని రాజకీయ పరిశీలకులు కాకీలెక్కలు వేస్తున్నారు.  

(రచయత.. మునిరాజ్.. తంజావూర్ కిరణ్ శర్మ )

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

