Top Haleem Spots Hyderabad: హైదరాబాద్ వంటలంటే ఒక క్రేజ్. ఎంతో రుచికరమైన హైదరాబాద్ వంటకాలకు ప్రపంచ దేశాధినేతలు లొట్టలు వేసుకుని తింటారు. అలాంటి హైదరాబాద్ వంటకాల్లో ఒకటైన హలీమ్ విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రతి రంజాన్ మాసంలో హలీమ్ విక్రయాలు ప్రారంభమవుతాయి. నెల రోజుల పాటు హలీమ్ విక్రయాలు హైదరాబాద్లో భారీగా జరుగుతుంటాయి. బిర్యానీకి తోడు హలీమ్ను కూడా అత్యధికంగా తింటుంటారు.
హలీమ్ అంటే..
వాస్తవంగా హలీమ్ వంట ఇరాన్ నుంచి వచ్చింది. నిజాం కాలంలో రంజాన్ ఉపవాసాల సందర్భంగా హలీమ్ను తినేవారు. కాలక్రమంలో ఇతర మతస్తులు కూడా హలీమ్ను తినడం ప్రారంభించారు. హలీమ్ రుచి విశ్వవ్యాప్తం కావడంతో అన్ని వర్గాల ప్రజలు హలీమ్ను రుచి చూస్తున్నారు. మటన్, చికెన్తోపాటు ఎంతో విలువైన మసాలాలు, బాదం, పిస్తా, కాజుతోపాటు గోధుమలు, బియ్యం, నాణ్యమైన నెయ్యితో హలీమ్ను తయారుచేస్తారు. కొన్ని గంటల పాటు ఉడికించడంతో హలీమ్ తయారవుతుంది. హలీమ్ ఎంతో బలవర్ధకమైన ఆహారం. హలీమ్ తింటే బలంగా.. ధృడంగా తయారవుతారు.
ఇంతటి ఖ్యాతి.. ఘన చరిత్ర కలిగిన హలీమ్ విక్రయాలతో హైదరాబాద్లో వేల కోట్ల రూపాయల్లో వ్యాపారం జరుగుతుంటుంది. బిర్యానీ స్థాయిలో హలీమ్ విక్రయాలు జరుగుతుంటాయి. హైదరాబాద్లో ప్రతి గల్లీ గల్లీకి హలీమ్ లభిస్తుంటుంది. ఎవరు చేసినా ఎంత చేసినా హలీమ్ ఒకటే పద్ధతి ఉంటుంది. కాకపోతే హలీమ్ తయారీలో వాడే పదార్థాలు ఏ స్థాయిలో వాడతారు? ఎలా చేస్తారనేది దానిపై దాని రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. హైదరాబాద్లో అత్యంత రుచిగా.. నాణ్యమైన పదార్థాలతో తయారు చేసే హలీమ్ కేంద్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో టాప్ 10 హలీమ్ అందించే హోటళ్లు ఉన్నాయి. ఆ హోటళ్ల వివరాలు తెలుసుకుందాం.
పిస్తా హౌస్: రంజాన్ అంటే.. హలీమ్ అంటేనే పిస్తా హౌస్ గుర్తుకువస్తుంది. అంతలా ప్రసిద్ధి పొందిన పిస్తా హౌస్ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్లో మొదట పిస్తా హైస్ ఒకటే హోటల్ ఉండేది. చార్మినార్ సమీపంలో భారీ స్థాయిలో హలీమ్ను పిస్తా హౌస్ అందించేది. అక్కడి నుంచే నగరవ్యాప్తంగా ఔట్లెట్లు ఏర్పాటుచేసి వాటి ద్వారా హలీమ్ను నగర ప్రజలకు అందించేది. పిస్తా హౌస్ ఇప్పుడు నగరవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున బ్రాంచ్లు ఏర్పాటుచేసింది. నగర నలువైపులా పిస్తాహైస్కు బ్రాంచ్లు ఉండగా.. దేశ విదేశాల్లో కూడా ఉన్నాయి.
సర్వీ హోటల్: హలీమ్ను అత్యంత రుచిగా అందించే రెండో హోటల్ సర్వీ. ఇక్కడి హలీమ్ కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్లోని బంజారాహిల్స్లో సర్వీ హోటల్కు రెండు బ్రాంచులు ఉన్నాయి.
పాతబస్తీలో..
హలీమ్ను రుచికరంగా అందించే హోటళ్లు అత్యధికంగా పాతబస్తీలో ఉన్నాయి. వాటిలో చార్మినార్ సమీపంలో ఉన్న హోటల్ షాదాబ్, నయాబ్ హోటళ్లల్లో కూడా హలీమ్ రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి హోటల్లలో నెయ్యి బదులుగా షోర్వా లాంటి పదార్థం వేస్తారు. పాత కాలం నుంచి హలీమ్పై షోర్వా పోస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు నెయ్యి వాడుతున్నారు.
ఇతర హోటళ్లు..
టౌలిచౌకిలోని షాగౌస్లో అద్భుతంగా హలీమ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు షాగౌస్కు లక్డీకాపూల్లో కూడా ఒక బ్రాంచ్ ఉంది. హిమాయత్నగర్లోని కేఫ్ బహర్లో కూడా హలీమ్కు మంచి గుర్తింపు ఉంది. మాసాబ్ట్యాంక్లోని కేఫ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ హలీమ్ అంటే క్రేజ్ వేరు. ఇక బిర్యానీకి ప్రసిద్ధి చెందిన ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్డులోని బావర్చి హలీమ్ కూడా బాగుంటుంది. ఖైరాతాబాద్లోని హిల్స్టార్, ప్యారడైజ్, మలక్పేట్ పేషావర్ హోటల్, నాంపల్లిలోని సుబాన్ బేకరి వంటి హోటల్లో కూడా హలీమ్ రుచికరంగా ఉంటుంది.
టాప్ 10 హలీమ్ కేంద్రాలు ఇవే..
- పిస్తా హైస్ - హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా
- సర్వీ హోటల్ - హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్లో
- కేఫ్ 555 - మాసబ్ ట్యాంక్
- షాగౌస్ హోటల్ - టౌలిచౌకి, లక్డీకాపూల్
- లక్కీ రెస్టారెంట్ - నాగోల్
- కేఫ్ బహార్ - హిమాయత్నగర్
- హిల్స్టార్- ఖైరతాబాద్
- ప్యారడైజ్ - హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా
- పెషావర్ - మలక్పేట
- సుభాన్ బేకరీ - నాంపల్లి
