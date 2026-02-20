English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Top Haleem Spots: హైదరాబాద్‌లో బెస్ట్‌ 10 హలీమ్‌ హోటళ్లు ఇవే.. ఎక్కడెక్కడంటే?

Top Haleem Spots: హైదరాబాద్‌లో బెస్ట్‌ 10 హలీమ్‌ హోటళ్లు ఇవే.. ఎక్కడెక్కడంటే?

Top 10 Spots In Hyderabad For This Ramadan 2026: హైదరాబాద్‌లో రంజాన్‌ సీజన్‌ మొదలవడంతో హలీమ్‌ విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఎంతో రుచికరమైన హలీమ్‌ అమ్మకాలు మొదలవగా.. మరి ఎక్కడెక్కడ రుచికరమైన హలీమ్‌ హోటళ్లు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 20, 2026, 07:48 PM IST

Trending Photos

Cheapest Gold Rate: భారతదేశంలో బంగారం అతి తక్కువ ధరకు దొరికే రాష్ట్రం ఇదే!
6
Gold Rate in India
Cheapest Gold Rate: భారతదేశంలో బంగారం అతి తక్కువ ధరకు దొరికే రాష్ట్రం ఇదే!
Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!
5
Mangal Gochar 2026
Kuja Gochar: త్వరలో కుంభరాశిలోకి గ్రహాల సర్వసైన్యాధ్యక్షుడు కుజుడు.. ఈ 3 రాశుల వారు అపర కుబేరులు కాబోతున్నారు..!
Telugu Heroes Educational Qualifications: పవన్, ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్, మహేష్ సహా మన తెలుగు టాప్ హీరోల ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ తెలుసా..!
8
Heroes Education Qualification
Telugu Heroes Educational Qualifications: పవన్, ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్, మహేష్ సహా మన తెలుగు టాప్ హీరోల ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ తెలుసా..!
DA Hike: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. డీఏ 10 శాతం పెంపు.. ఎవరికెవరికీ వర్తిస్తుందంటే..!
6
Kerala DA Hike
DA Hike: ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. డీఏ 10 శాతం పెంపు.. ఎవరికెవరికీ వర్తిస్తుందంటే..!
Top Haleem Spots: హైదరాబాద్‌లో బెస్ట్‌ 10 హలీమ్‌ హోటళ్లు ఇవే.. ఎక్కడెక్కడంటే?

Top Haleem Spots Hyderabad: హైదరాబాద్‌ వంటలంటే ఒక క్రేజ్‌. ఎంతో రుచికరమైన హైదరాబాద్‌ వంటకాలకు ప్రపంచ దేశాధినేతలు లొట్టలు వేసుకుని తింటారు. అలాంటి హైదరాబాద్‌ వంటకాల్లో ఒకటైన హలీమ్‌ విక్రయాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రతి రంజాన్‌ మాసంలో హలీమ్‌ విక్రయాలు ప్రారంభమవుతాయి. నెల రోజుల పాటు హలీమ్‌ విక్రయాలు హైదరాబాద్‌లో భారీగా జరుగుతుంటాయి. బిర్యానీకి తోడు హలీమ్‌ను కూడా అత్యధికంగా తింటుంటారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Student Letter: శివుడికే రూ.20 లక్షల ప్యాకేజీ ఆఫర్ ఇచ్చిన విద్యార్థి.. హుండీలో లేఖ వైరల్‌

హలీమ్‌ అంటే..
వాస్తవంగా హలీమ్‌ వంట ఇరాన్‌ నుంచి వచ్చింది. నిజాం కాలంలో రంజాన్‌ ఉపవాసాల సందర్భంగా హలీమ్‌ను తినేవారు. కాలక్రమంలో ఇతర మతస్తులు కూడా హలీమ్‌ను తినడం ప్రారంభించారు. హలీమ్‌ రుచి విశ్వవ్యాప్తం కావడంతో అన్ని వర్గాల ప్రజలు హలీమ్‌ను రుచి చూస్తున్నారు. మటన్‌, చికెన్‌తోపాటు ఎంతో విలువైన మసాలాలు, బాదం, పిస్తా, కాజుతోపాటు గోధుమలు, బియ్యం, నాణ్యమైన నెయ్యితో హలీమ్‌ను తయారుచేస్తారు. కొన్ని గంటల పాటు ఉడికించడంతో హలీమ్‌ తయారవుతుంది. హలీమ్‌ ఎంతో బలవర్ధకమైన ఆహారం. హలీమ్‌ తింటే బలంగా.. ధృడంగా తయారవుతారు.

Also Read: Tirumala Issue: 'మేం కాదు తిరుమల వివాదంలో చంద్రబాబు క్షమాపణలు కోరాలి': బొత్స సత్యనారాయణ

ఇంతటి ఖ్యాతి.. ఘన చరిత్ర కలిగిన హలీమ్‌ విక్రయాలతో హైదరాబాద్‌లో వేల కోట్ల రూపాయల్లో వ్యాపారం జరుగుతుంటుంది. బిర్యానీ స్థాయిలో హలీమ్‌ విక్రయాలు జరుగుతుంటాయి. హైదరాబాద్‌లో ప్రతి గల్లీ గల్లీకి హలీమ్‌ లభిస్తుంటుంది. ఎవరు చేసినా ఎంత చేసినా హలీమ్‌ ఒకటే పద్ధతి ఉంటుంది. కాకపోతే హలీమ్‌ తయారీలో వాడే పదార్థాలు ఏ స్థాయిలో వాడతారు? ఎలా చేస్తారనేది దానిపై దాని రుచి ఆధారపడి ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌లో అత్యంత రుచిగా.. నాణ్యమైన పదార్థాలతో తయారు చేసే హలీమ్‌ కేంద్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి. హైదరాబాద్‌లో టాప్‌ 10 హలీమ్‌ అందించే హోటళ్లు ఉన్నాయి. ఆ హోటళ్ల వివరాలు తెలుసుకుందాం.

పిస్తా హౌస్: రంజాన్‌ అంటే.. హలీమ్‌ అంటేనే పిస్తా హౌస్ గుర్తుకువస్తుంది. అంతలా ప్రసిద్ధి పొందిన పిస్తా హౌస్‌ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌లో మొదట పిస్తా హైస్‌ ఒకటే హోటల్‌ ఉండేది. చార్మినార్‌ సమీపంలో భారీ స్థాయిలో హలీమ్‌ను పిస్తా హౌస్‌ అందించేది. అక్కడి నుంచే నగరవ్యాప్తంగా ఔట్‌లెట్లు ఏర్పాటుచేసి వాటి ద్వారా హలీమ్‌ను నగర ప్రజలకు అందించేది. పిస్తా హౌస్‌ ఇప్పుడు నగరవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున బ్రాంచ్‌లు ఏర్పాటుచేసింది. నగర నలువైపులా పిస్తాహైస్‌కు బ్రాంచ్‌లు ఉండగా.. దేశ విదేశాల్లో కూడా ఉన్నాయి.

Also Read: AP Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. 1300 ఉద్యోగాల భర్తీకి సిద్ధం

సర్వీ హోటల్‌: హలీమ్‌ను అత్యంత రుచిగా అందించే రెండో హోటల్‌ సర్వీ. ఇక్కడి హలీమ్‌ కూడా ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. హైదరాబాద్‌లోని బంజారాహిల్స్‌లో సర్వీ హోటల్‌కు రెండు బ్రాంచులు ఉన్నాయి.

పాతబస్తీలో..
హలీమ్‌ను రుచికరంగా అందించే హోటళ్లు అత్యధికంగా పాతబస్తీలో ఉన్నాయి. వాటిలో చార్మినార్‌ సమీపంలో ఉన్న హోటల్ షాదాబ్, నయాబ్‌ హోటళ్లల్లో కూడా హలీమ్‌ రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడి హోటల్‌లలో నెయ్యి బదులుగా షోర్వా లాంటి పదార్థం వేస్తారు. పాత కాలం నుంచి హలీమ్‌పై షోర్వా పోస్తుంటారు. కానీ ఇప్పుడు నెయ్యి వాడుతున్నారు.

ఇతర హోటళ్లు..
టౌలిచౌకిలోని షాగౌస్‌లో అద్భుతంగా హలీమ్‌ ఉంటుంది. ఇప్పుడు షాగౌస్‌కు లక్డీకాపూల్‌లో కూడా ఒక బ్రాంచ్‌ ఉంది. హిమాయత్‌నగర్‌లోని కేఫ్‌ బహర్‌లో కూడా హలీమ్‌కు మంచి గుర్తింపు ఉంది. మాసాబ్‌ట్యాంక్‌లోని కేఫ్‌ త్రిబుల్‌ ఫైవ్‌ హలీమ్‌ అంటే క్రేజ్‌ వేరు. ఇక బిర్యానీకి ప్రసిద్ధి చెందిన ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్డులోని బావర్చి హలీమ్‌ కూడా బాగుంటుంది. ఖైరాతాబాద్‌లోని హిల్‌స్టార్‌, ప్యారడైజ్‌, మలక్‌పేట్‌ పేషావర్‌ హోటల్‌, నాంపల్లిలోని సుబాన్‌ బేకరి వంటి హోటల్‌లో కూడా హలీమ్‌ రుచికరంగా ఉంటుంది.

టాప్‌ 10 హలీమ్‌ కేంద్రాలు ఇవే..

  1. పిస్తా హైస్‌ - హైదరాబాద్‌ నగరవ్యాప్తంగా
  2. సర్వీ హోటల్‌ - హైదరాబాద్‌ బంజారాహిల్స్‌లో
  3. కేఫ్ 555 - మాసబ్ ట్యాంక్
  4. షాగౌస్‌ హోటల్‌ - టౌలిచౌకి, లక్డీకాపూల్‌
  5. లక్కీ రెస్టారెంట్ - నాగోల్
  6. కేఫ్ బహార్ - హిమాయత్‌నగర్
  7. హిల్‌స్టార్‌- ఖైరతాబాద్‌
  8. ప్యారడైజ్‌ - హైదరాబాద్‌ నగరవ్యాప్తంగా
  9. పెషావర్ - మలక్‌పేట
  10. సుభాన్ బేకరీ - నాంపల్లి

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Best Haleem In HyderabadTop Haleem Spots HyderabadRamadan 2026Pista House HaleemCafe Bahar Hyderabad

Trending News