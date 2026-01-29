English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Harish Rao: మీ చిల్లర రాజకీయాలకు ఇది పరాకాష్ట.!. రేవంత్ రెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..

Harish Rao: మీ చిల్లర రాజకీయాలకు ఇది పరాకాష్ట.!. రేవంత్ రెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..

Harish rao reacts on sit notices to kcr: స్వరాష్ట్ర స్వప్నాన్ని సాకారం చేసి, దశాబ్దకాలం పాటు తెలంగాణను దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిపిన మహానేత కేసీఆర్ గారని ఆయన సేవల్ని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కొనియాడారు. మొత్తంగా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం మరోసారి సంచలనంగా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 29, 2026, 03:11 PM IST
  • సిట్ నోటీసులపై హరీష్ రావు సీరియస్..
  • రేవంత్ పై సెటైర్ లు..

Trending Photos

Samantha Name Change: పేరు మార్చుకుంటున్న సమంత.. కొత్త సినిమాలో కొత్త టైటిల్ కార్డ్..!
4
Samantha New Identity
Samantha Name Change: పేరు మార్చుకుంటున్న సమంత.. కొత్త సినిమాలో కొత్త టైటిల్ కార్డ్..!
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big Updates: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బంపర్ బొనంజా.. బేసిక్ పేలో ఊహించని పెంపు..!
Samantha Upcoming Movie: ముద్దుల హీరోతో సమంత.. పెళ్లయింది రెండు నెలలు కాకముందే ఏకంగా అలాంటి సినిమా..!
5
Samantha upcoming movie
Samantha Upcoming Movie: ముద్దుల హీరోతో సమంత.. పెళ్లయింది రెండు నెలలు కాకముందే ఏకంగా అలాంటి సినిమా..!
Allu Arjun First Heroine: ఆర్తీ అగర్వాల్ చెల్లెలు గుర్తుందా? అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా?
6
Aarthi Agarwal
Allu Arjun First Heroine: ఆర్తీ అగర్వాల్ చెల్లెలు గుర్తుందా? అల్లు అర్జున్ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా?
Harish Rao: మీ చిల్లర రాజకీయాలకు ఇది పరాకాష్ట.!. రేవంత్ రెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..

Harish rao fires on cm revanth reddy govt on sit phone tapping notice:  తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ వివాదం రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సిట్ అధికారులు నందీ నగర్ లోని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇంటికి వెళ్లి ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై నోటీసులు ఇచ్చారు. రేపు మధ్యాహ్నం విచారిస్తామని  ఆ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసులపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. మొత్తంగా కేసీఆర్ పై సిట్ నోటీసులను ఖండించారు.  తెలంగాణ జాతి పిత, కోట్లాదిమంది ప్రజల ఆరాధ్యుడు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారిపై సిట్ అధికారులతో రాజకీయ కక్షతో రేవంత్ నోటీసులు ఇప్పించాడన్నారు. ఇది ప్రభుత్వం సాగిస్తున్న
 కుతంత్రాలకు అద్దం పడుతుందన్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

కేసీఆర్ గారిని టచ్ చేయడం అంటే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని టచ్ చేయడమే అంటూ ట్రబుల్ షూటర్ హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. స్వరాష్ట్ర స్వప్నాన్ని సాకారం చేసి, దశాబ్దకాలం పాటు తెలంగాణను దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిపిన మహానేత కేసీఆర్ గారని కొనియాడారు. కేసీఆర్ పైన కాంగ్రెస్  బురద చల్లాలని ప్రయత్నించడం అంటే సూర్యునిపై ఉమ్మి వేయడమే అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి పరిపాలనలో చేతకాక ప్రజల్లో పెరుగుతున్న వ్యతిరేకతను డైవర్షన్ చేసే విధంగా ఈ పనులు చేస్తున్నాడన్నారు. అదే విధంగా.. సింగరేణి బొగ్గు కుంభకోణం మరకల నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటూ రాద్దాంతం చేస్తున్నాడన్నారు.

సిట్ పేరుతో నోటీసులు జారీ చేయడం రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర, చౌకబారు రాజకీయాలకు పరాకాష్ట అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇలాంటి వేధింపులతో మున్పిపల్ ఎన్నికల్లో  లబ్ధి పొందవచ్చని  రేవంత్ రెడ్డి భావిస్తున్నాడన్నారు. చరిత్రను సృష్టించినవాడు కేసీఆర్ గారు అయితే, ఆ చరిత్రను మలినం చేయాలని చూస్తున్న చరిత్రహీనుడు రేవంత్ రెడ్డి అంటూ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు నిప్పులు చెరిగారు.

Read more: Phone Tapping: ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ కేసులో కీలక పరిణామం.. కేసీఆర్‌కు సిట్ నోటీసులు.. ఫామ్ హౌస్‌కు తరలి వెళ్లిన కేటీఆర్, హరీష్ రావు..

అధికారం శాశ్వతం కాదు… అహంకారం అంతకంటే కాదన్నారు. తెలంగాణ సమాజమంతా కేసీఆర్ గారి వెంటే ఉందన్నారు. మీ రాజకీయ వేధింపులకు, ఉడత ఊపులకు భయపడే  ప్రసక్తే లేదని, ప్రజలే మీకు తగిన విధంగా కాంగ్రెస్ కు బుద్ది చెబుతారని హరీస్ రావు సంచలన ప్రకటన చేశారు. 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoPhone Tapping CaseFormer CM KCRCM Revanth ReddySit notices to kcr

Trending News