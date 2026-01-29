Harish Rao: మీ చిల్లర రాజకీయాలకు ఇది పరాకాష్ట.!. రేవంత్ రెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..

Harish rao fires on cm revanth reddy govt on sit phone tapping notice: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ వివాదం రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. సిట్ అధికారులు నందీ నగర్ లోని మాజీ సీఎం కేసీఆర్ ఇంటికి వెళ్లి ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై నోటీసులు ఇచ్చారు. రేపు మధ్యాహ్నం విచారిస్తామని ఆ నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ సీఎం కేసీఆర్ కు సిట్ నోటీసులపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. మొత్తంగా కేసీఆర్ పై సిట్ నోటీసులను ఖండించారు. తెలంగాణ జాతి పిత, కోట్లాదిమంది ప్రజల ఆరాధ్యుడు గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారిపై సిట్ అధికారులతో రాజకీయ కక్షతో రేవంత్ నోటీసులు ఇప్పించాడన్నారు. ఇది ప్రభుత్వం సాగిస్తున్న
కుతంత్రాలకు అద్దం పడుతుందన్నారు.
కేసీఆర్ గారిని టచ్ చేయడం అంటే తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని టచ్ చేయడమే అంటూ ట్రబుల్ షూటర్ హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. స్వరాష్ట్ర స్వప్నాన్ని సాకారం చేసి, దశాబ్దకాలం పాటు తెలంగాణను దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిపిన మహానేత కేసీఆర్ గారని కొనియాడారు. కేసీఆర్ పైన కాంగ్రెస్ బురద చల్లాలని ప్రయత్నించడం అంటే సూర్యునిపై ఉమ్మి వేయడమే అంటూ సెటైర్ లు వేశారు. రేవంత్ రెడ్డికి పరిపాలనలో చేతకాక ప్రజల్లో పెరుగుతున్న వ్యతిరేకతను డైవర్షన్ చేసే విధంగా ఈ పనులు చేస్తున్నాడన్నారు. అదే విధంగా.. సింగరేణి బొగ్గు కుంభకోణం మరకల నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటూ రాద్దాంతం చేస్తున్నాడన్నారు.
సిట్ పేరుతో నోటీసులు జారీ చేయడం రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర, చౌకబారు రాజకీయాలకు పరాకాష్ట అంటూ తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఇలాంటి వేధింపులతో మున్పిపల్ ఎన్నికల్లో లబ్ధి పొందవచ్చని రేవంత్ రెడ్డి భావిస్తున్నాడన్నారు. చరిత్రను సృష్టించినవాడు కేసీఆర్ గారు అయితే, ఆ చరిత్రను మలినం చేయాలని చూస్తున్న చరిత్రహీనుడు రేవంత్ రెడ్డి అంటూ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు నిప్పులు చెరిగారు.
అధికారం శాశ్వతం కాదు… అహంకారం అంతకంటే కాదన్నారు. తెలంగాణ సమాజమంతా కేసీఆర్ గారి వెంటే ఉందన్నారు. మీ రాజకీయ వేధింపులకు, ఉడత ఊపులకు భయపడే ప్రసక్తే లేదని, ప్రజలే మీకు తగిన విధంగా కాంగ్రెస్ కు బుద్ది చెబుతారని హరీస్ రావు సంచలన ప్రకటన చేశారు.
