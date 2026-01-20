English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Harish Rao: ఈ చిల్లర , డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ మానుకో.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..

Harish rao slams on congress govt : సిట్ నోటీసులు కేవలం డైవర్షన్ కోసమే అంటూ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. అంతే కాకుండా మున్సిపల్ ఎన్నికల వేళ ఈ విధంగా కొత్తనాటకానికి తెరతీశారంటూ ఏకీపారేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 20, 2026, 11:48 AM IST
  • కాంగ్రెస్ పై మండిపడ్డ హరీష్ రావు..
  • ఇలాంటి వేధింపులకు వెనక్కు తగ్గమని వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cm revanth reddy over phone tapping case allegations: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహరం తీవ్ర దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటి వరకు దీనిలో అనేక మంది అధికారుల్ని సిట్ విచారించింది. ఇక ఇది కాస్త మున్సిపల్ ఎన్నికల సమీపిస్తున్న వేళ పొలిటికల్ టర్న్ తీసుకుంది. నిన్న రాత్రి (సోమవారం) బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుకు సిట్ అధికారులు తమ ఎదుట మంగళవారం హజరు కావాలని నోటీసులు ఇచ్చారు. ఈ ప్రకారమే మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో సిట్ ముందు హజరయ్యే ముందు తెలంగాణ భవన్ కు వచ్చారు.

మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, బీఆర్ఎస్ కీలక నేతలు తెలంగాణ భవన్ కు వచ్చారు. జూబ్లిహిల్స్ పోలీసుల ముందు హజరు కాబోయే ముందు హరీష్ రావు మీడియాతో మాట్లాడారు.  ఇది కేవలం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ లో భాగమన్నారు. బొగ్గుగనుల స్కామ్ ను డైవర్షన్ చేసేందుకు, వాటాల పంచాయతిని పక్కన పెట్టడానికి  మాత్రమే సీఎం రేవంత్ ఈ నోటీసుల డ్రామాకు తెరతీశాడన్నారు.  

గతంలోనే సుప్రీంకోర్టు తనపై కేసు నమోదుపై పిటిషన్ ను కొట్టివేసిందని అన్నారు. ఇచ్చిన 420 హమీలను అమలు చేయమంటే ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తున్న వారి గొంతులు నొక్కేందుకు సీఎం రేవంత్ ప్రయత్నిస్తున్నాడన్నారు. ఇలాంటి కేసులు,  వేధింపులకు భయపడేదిలేదని స్పష్టం చేశారు. గతంలో కేసీఆర్ హయాంలో ఎన్నో కేసుల్ని, వేధింపుల్ని ఎదుర్కొన్నామన్నారు.

Read more: Renuka Chowdhury: మహిళల దుస్తుల జోలికి వస్తే తాట తీస్తా.!.. కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

అదే విధంగా ప్రజలు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో సరైన విధంగా బుద్ది చెప్తారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి తాటాకు చప్పుళ్లకు, కేసులకు ఎవరు భయపడరని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మరోవైపు హరీష్ రావు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో పోలీసుల విచారణకు హజరవుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు చేపట్టారు. ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా భారీగా పోలీసుల్ని మోహరించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Harish RaoPhone Tapping CaseSIT investigationCM Revanth Reddybrs party

