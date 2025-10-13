Jubilee Hills By Elections: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో గెలుద్దాం.. దూకుడుగా బావబామ్మర్దులు

Jubilee Hills By Elections: తెలంగాణలో పదేళ్లపాటు బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో కొనసాగింది. కారు పార్టీ అధికారంలో ఉండగా.. ఓవైపు కేటీఆర్, మరోవైపు హరీశ్ రావు.. పవర్ సెంటర్లుగా పనిచేశారు. నిత్యం జనంలో ఉంటూ ప్రభుత్వాన్ని ఉరుకులు పరుగులు పెట్టించారు. అయితే ఇద్దరు నేతలు ఓకే వేదిక పంచుకున్నది చాలా తక్కువనే చెప్పాలి. కానీ ఇప్పుడు ఇద్దరు నేతలు ఎవరికి వారు ప్రోగ్రామ్స్ నిర్వహిస్తూ.. పార్టీ, ప్రభుత్వాన్ని ముందుకు నడిపించారు. ఈ క్రమంలోనే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గులాబీ పార్టీ అధికారానికి దూరమైంది. దాంతో పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ ఇద్దరు నేతలకు బాధ్యతలు అప్పగించి.. ఫామ్హౌస్ లో సేద తీరుతున్నారు. అయితే పార్టీ అధినేత ఆదేశాల మేరకు ఓ వైపు కేటీఆర్, మరో వైపు హరీశ్ రావు అధికార పార్టీకి చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇద్దరు నేతలు కృష్ణార్జునులుగా మాదిరిగా కాంగ్రెస్ సర్కార్పై విమర్శస్త్రాలు సంధిస్తున్నారు. అయితే హరీశ్- కేటీఆర్ ను కలిపింది కవిత ఎపిసోడే అన్న చర్చ జరుగుతోంది..
కొద్దిరోజుల క్రితం ఎమ్మెల్సీ కవిత.. బీఆర్ఎస్ పార్టీపై తిరుగుబాటు చేశారు. కేసీఆర్కు లేఖ రాయడంతో మొదలైన ఈ లొల్లి.. హరీశ్ రావుపై సంచలన ఆరోపణలు చేసే వరకు వెళ్లింది. పార్టీలో హరీశ్ రావు, సంతోష్ రావు దెయ్యాలంటూ కవిత ఆరోపించారు. హరీశ్ రావు బీజేపీ నేతలకు టచ్ లో ఉన్నారని.. పార్టీని భ్రష్టు పట్టిస్తున్నారని విమర్శించారు. అటు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అవినీతికి కర్త, కర్మ క్రియ హరీశే అంటూ కవిత బాంబ్ పేల్చారు. అయితే హరీశ్పై కవిత విమర్శలు పార్టీలో పెద్ద దుమారమే రేపాయి.. ఈ విషయంలో హరీశ్ రావు ఒంటరి అయ్యారని అంతా భావించారు. కానీ కేసీఆర్ మాత్రం హరీశ్ రావు పక్షాన నిలబడ్డారు. ఏకంగా కవితను పార్టీలో నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. అయితే ఈ విషయంలో హరీశ్ రావుకు కేటీఆర్ మద్దతుగా నిలబడ్డారు.. అంతేకాదు ఇద్దరు నేతలు కలిసి వరుస కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. అయితే ఇద్దర్ని ఓకే వేదికపై చూసిన అనుచరులు వారిని కృష్ణార్జునులుగా పోలుస్తున్నారు.
ఇక తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక.. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాస్తా డీలా పడింది. బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్.. ఫామ్హౌస్కు వెళ్లిపోవడంతో.. అన్ని వ్యవహారాలను కేటీఆరే దగ్గరుండి చూసుకున్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. అయితే కేటీఆర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అనేక సమావేశాల్లో హరీశ్ రావు పాల్గొనలేదు. కానీ.. ఇతర జిల్లాల్లో నిర్వహించే కార్యక్రమాలకు హాజరయ్యారు. దాంతో హరీశ్, కేటీఆర్ మధ్య గ్యాప్ పెరిగిందన్న చర్చ జరిగింది. అంతేకాదు సీఎం సీటు కోసం ఇద్దరు నేతలు పోటీ పడుతున్నారని.. అందుకే ఇద్దరికి పడటం లేదని ప్రచారం సాగింది. ఒకనొక సమయంలో హరీశ్ రావు పార్టీ మారుతారని టాక్ సైతం వినిపించింది. కానీ పార్టీలో ఎప్పుడైతే కవిత లొల్లి మొదలైందో.. ఆ తర్వాత పరిస్థితులు మొత్తం మారిపోయాయి..
ఇటీవల ఎమ్మెల్సీ కవిత ఎపిసోడ్ తర్వాత పార్టీలో చీలిక వచ్చిందన్న చర్చ జరిగింది. కానీ ఈ పుకార్లు కేటీఆర్- హరీశ్ రావు పటాపంచలు చేశారు. ఇద్దరు నేతలు జోడెద్దుల మాదిరిగా ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేస్తున్నారు. రేవంత్ సర్కార్ టార్గెట్గా ఇద్దరు నేతల దూకుడు చూపిస్తున్నారు. అయితే హరీశ్ రావు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఒంటరి కాలేదనే సంకేతాలను కేటీఆర్ తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్న చర్చ జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ను కేటీఆర్ తన భుజాన వేసుకున్నారు. ఇక అభ్యర్ధి ఎంపిక నుంచి అన్ని విషయాలను దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. గతంలో హరీశ్ రావు అనేక ఉప ఎన్నికలను గెలిపించిన ట్రాక్ రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. ఆయనకు పార్టీలో ట్రబుల్ షూటర్గా పిలుస్తారు. అందుకే ఇప్పుడు హరీశ్ రావును స్వయంగా కేటీఆరే రంగంలోకి దింపినట్టు తెలుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో అనేక డివిజన్ల బాధ్యతలను హరీశ్ రావుకు అప్పగించినట్టు సమాచారం. ప్రస్తుతం గులాబీ పార్టీలో గ్రూపులు లేవని బావ- బామ్మర్ధులు ఒక్కటేనన్న సంకేతాను పంపేందుకు కేటీఆర్ ప్రయత్నామన్న టాక్ వినిపిస్తోంది.
మొత్తంమీద హరీశ్ రావు, కేటీఆర్ను ఒకే ఫ్రేమ్లో చూస్తున్న నేతలు ఖుషీ అవుతున్నారు. ఇద్దరు నేతలు ఇలాగే కలిసి పనిచేస్తే.. వచ్చే ఎన్నికల్లో కారు పార్టీకి అధికారం పక్కా అంటున్నారు. త్వరలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరిగితే.. మరోసారి గులాబీ పార్టీ రెపరెపలు ఖాయమని అంటున్నారు. అయితే కేసీఆర్ పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటున్నా.. ఆయన లేని లోటును కేటీఆర్, హరీశ్ రావు తీర్చుతున్నారని సొంత పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలే అంగీకరిస్తున్నారు..