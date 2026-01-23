English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Harish Rao: రెండెళ్లు దాటిన ఇంకా లీకు రాజకీయాలేనా..?.. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on congress govt: తెలంగాణలో అతిపెద్ద బొగ్గు స్కామ్ జరిగిందని కాంగ్రెస్  ప్రభుత్వంపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో యూపీఏను బొగ్గు స్కామ్ ఏవిధంగా అయితే గద్దెదించిందో ఇప్పుడు ఈ స్కామ్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను కూలుస్తుందని హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 23, 2026, 07:35 PM IST
Harish rao slams on cm revanth reddy govt on Coal scam: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం పెను దుమారంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. మరోవైపు ఇప్పటికే హరీష్ రావును సిట్ విచారించింది. ఈరోజు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ను సైతం సిట్ విచారించింది. మొత్తంగా  తెలంగాణలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం, కోల్ అంశంపై హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సిట్ అంటే.. స్క్రిప్టెడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ గా రేవంత్ రెడ్డి మార్చారని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ సిరుల గని సింగరేణి నేడు సృజన్ గని గా మారిందన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి బావమరిది కోసమే సింగరేణిలో భారీ కుంభకోణాలు చేశారన్నారు.

 తన బావమరిది సృజన్ రెడ్డి అవినీతి బాగోతాలను కప్పిపుచ్చుకునేందుకే రేవంత్ రెడ్డి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి,  హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  ఇటీవల తన విచారణ తర్వాత.. వరుసగా మీడియాకు లీకులు ఇస్తున్నారని వాటికి ఆధారాలు ఏమున్నాయని అన్నారు. మీడియా సంస్థలు కూడా నిజంగానే జరుగుతున్నట్టు ఆ లీకులను ప్రసారం చేస్తున్నాయని విచారం వ్యక్తం చేశారు. అదే విధంగా మీడియాలంటే తమకు గౌరవమన్నారు. ఇటీవల విచారణకు వెళ్లినప్పుడు, ఆ తర్వాత తనపై ఫెక్ ప్రచారాలు వండి వార్చారన్నారు. 

ఒకరకంగా ఇది రాజ్యాంగం మీద దాడి చేయడం,  వ్యక్తిత్వ హననం అవుతుందని హరీష్ రావు మండిపడ్డారు.. మీడియాలు దయచేసి ఈ ప్రచారం చేసే క్రమంలో ఒక్కసారిగా క్రాస్ చెక్ చేసుకొవాలన్నారు. 90 శాతం లీకులు సత్యదూరంగా ఉన్నాయన్నారు.  మీడియా మీద డిఫమేషన్ వేస్తే బాగోదన్నారు. ఈ రోజు కేటీఆర్ గారి విషయంలో కూడా మీరు పదే పదే దుష్ప్రచారాన్ని, తప్పుడు లీకులను ప్రసారం చేశారన్నారు.

కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ లీకు వార్తల విషయంలో చిల్లర రాజకీయాలు, డ్రామాలు చేస్తోంది. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నమని హరీష్ రావు అన్నారు.  ఇది రేవంత్ రెడ్డి పిరికితనానికి నిదర్శనమని, చాతకాని వాళ్ళు చేసే పనులన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి నీకు ధైర్యం ఉంటే వీడియో బయట పెట్టాలని డిమాండ్ చేశారు.
అదే విధంగా.. దమ్ముంటే నువ్విచ్చిన 6 గ్యారంటీలు 420 హామీలు అమలు చేయాలని సవాల్ విసిరారు.

డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ని తెలంగాణ సమాజం అర్థం చేసుకుంటుందన్నారు. నీకు చేతకాక, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయక డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నావంటూ హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.  ఇటీవల ఆధారాలతో సహా రేవంత్ రెడ్డి బావమరిది సృజన్ రెడ్డి బాగోతం బయటపెట్టినందుకే ఈ తతంగమంతా ప్రారంభమైందన్నారు. ఒక మంత్రి తన సోదరుని కంపెనీకి సైట్ విసిట్ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం లేదని ఆ మంత్రి గారు ఏకంగా ప్రభుత్వంలో భాగస్వామి అయ్యుండి మా కంపెనీకి సైటు విజిట్ సర్టిఫికెట్ ఎందుకు ఇవ్వరు అని అధికారికి ఉత్తరం రాశాడని గుర్తు చేశారు. 

ఈ వాటాల పంచాయతీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉరితాడుగా మారిందన్నారు.  సిట్టు పేరు మీద రేవంత్ రెడ్డి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ ప్రారంభించాడన్నారు.  ఇదొక మైన్ బ్లాక్ కుంభకోణం కాదు. ఇది చాలా పెద్ద కుంభకోణమని హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 

బావమరిది సృజన్ రెడ్డి కోసం చేసిన ఈ కుంభకోణం దేశం మొత్తం చర్చనీయాంశంగా మారింది.  మొదటిసారి ఢిల్లీలో కోల్ మినిస్ట్రీ ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ పెట్టిందని, ఇది ఇప్పటివరకు చరిత్రలో ఎప్పుడు జరగలేదని హరీష్ రావు స్పష్టం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన ఈ బొగ్గు కుంభకోణం వల్ల తెలంగాణ ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుందన్నారు.

కోల్ స్కాం ఎట్లా అయితే యూపీఏ ప్రభుత్వ పతనానికి దారితీసిందో నేటి ఈ బొగ్గు కుంభకోణంతో కాంగ్రెస్ పతనానికి బీజం పడిందన్నారు.

యూపీఏ ప్రభుత్వంలో కోల్ స్కాం 1,50,000 కోట్ల స్కాం.. అది మొత్తం దేశాన్ని కుదిపేసిందన్నారు.  ఈ గండం గట్టేక్కేందుకు, ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకు బీజేపీతో కుమ్మక్కై ఈ సిట్ల డ్రామాలను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్నాడన్నారు.  ఈ డ్రామాలో భాగంగా మొన్న నాకు నేడు కేటీఆర్ గారికి సిట్ నోటీసులు ఇచ్చి ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని ఎద్దేవా చేశారు.

రేవంత్ రెడ్డి బామ్మర్ది సృజన్ రెడ్డి  బాగోతం ఆధారాలతో సహా బయటపెట్టినందుకే కేటీఆర్ గారికి నోటీసులు ఇచ్చారన్నారు. అదే విధంగా కాంగ్రెస్ బెదిరింపులకు  భయపడేది లేదన్నారు. ప్రాణాలకు తెగించి పోరాడిన నాయకత్వం బీఆర్ఎస్ నాయకత్వమన్నారు.  నువ్వు ఎన్ని చేసినా నీ అవినీతిని బయట పెట్టకుండా వదలపెట్టమన్నారు. నీ చిట్టాలను బయటపెడుతూనే ఉంటామన్నారు. 

 కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న బొగ్గు స్కాం పార్ట్ 2.. సింగరేణిలో సోలార్ పవర్ స్కాం.. 107 మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ లో పెద్ద కుంభకోణం జరిగిందని హరీష్ రావు చెప్పుకొచ్చారు. 

మూడు వేరువేరు సైట్లలో సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లను పెట్టేదుంటే తమ అనువాయులకు కట్టబెట్టడానికి, పోటీ తగ్గించడానికి ఎమ్మెస్ఎంఈలు పాల్గొనకుండా ఉండేందుకు మూడు సైట్లు కలిపి 107 మెగావాట్లతో సింగిల్ టెండర్ పిలిచాడన్నారు.సింగరేణిలో బారీ కుంభకోణంకు సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వం తెరతీసిందని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

Read more: Harish Rao: ఏ పొక్కలో దాక్కున్న వదలం.. అధికారులకు హరీష్ రావు మాస్ వార్నింగ్..

అదే విధంగా కిషన్ రెడ్డి గారు రెండేళ్లు బొగ్గు మంత్రిగా ఉన్నా కూడా ఇప్పటిదాకా పట్టించుకోలేదన్నారు. బీఆర్ఎస్ బయట పెడితేనే ఢిల్లీలో ఎమర్జెన్సీ మీటింగ్ అయిందని, ఢిల్లీ కిషన్ రెడ్డి గల్లీ కి వచ్చి కొత్తగూడెంలో సింగరేణిపై మీటింగ్ పెడుతున్నారన్నారు. 

 

