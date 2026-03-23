Harish Rao: రెండెళ్లైన ఇంకా మా మీదే ఏడుపా..?.. రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్, పెండింగ్ డీఏలపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao slams on revanth reddy govt on retired employees benefits: తెలంగాణలో అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ , కాంగ్రెస్ నేతల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ముఖ్యంగా రిటైర్డు ఉద్యోగుల బెనిఫిట్స్, పెండింగ్ డీఏలు, పీఆర్సీల అమలుపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తెలంగాణ అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రభుత్వాన్ని ఏకీపారేశారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి రెండున్నరేళ్లు అవుతున్న ఇంకా గత పాలకులు అంటే తమ మీద ఆరోపణలు చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు. అంతే కాకుండా ఇప్పటికే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు అనేక అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు చెబుతున్న మానవీయ కోణం మాటల్లో తప్ప చేతల్లోలేదన్నారు.
ఇప్పటికి పెండింగ్ లో ఉన్న 5 డీఏలు, పీఆర్సీలు, ఇతర బెనిఫిట్స్ లను ఎప్పటి వరకు అమలు చేస్తారని సూటిగా ప్రశ్నించారు. దీనిపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హమీలు కావాలన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో రిటైర్ అయిన 88 వేల మందికి అన్ని రకాలు బెనిఫిట్ లు పెండింగ్ లో లేకుండా అందేలా చూశామన్నారు.
గత పాలనపై ఆరోపణలు చేయడం ఏంటని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంను ఏకీపారేశారు. ఇటు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, అటు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారిని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి పాలనను అసెంబ్లీలో హరీష్ రావు ఎండగట్టారు.
ఉద్యోగుల పట్ల ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న మోసపూరిత వైఖరీనిక నిరసిస్తు అసెంబ్లీ నుంచి వాకౌట్ చేస్తున్నట్లు మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ప్రకటించారు. దీంతో అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ నేతలు నినాదాలు చేశారు. సభ ఒక్కసారిగా నిరసనలతో దద్దరిల్లింది.ఈ క్రమంలో రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల, పెండింగ్ బకాయిల అంశం మరోసారి తెలంగాణ రాజకీయాల్ని హీటెక్కించాయని చెప్పుకొవచ్చు.
