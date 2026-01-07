MANUU Lands: యూనివర్సిటీ భూములను రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వెంచర్లు చేస్తావా? హరీశ్ రావు

MANUU Lands Dispute: తెలంగాణలో మరో యూనివర్సిటీ భూములపై ప్రభుత్వం కన్నేయడంతో తీవ్ర వివాదం రాజుకుంది. విద్యార్థులు భారీ పోరాటానికి సిద్ధమవుతుండగా రాజకీయ దుమారం రేపుతోంది. ఈ క్రమంలోనే రేవంత్ రెడ్డి భూముల దందాపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. విశ్వవిద్యాలయాల భూములనే రేవంత్ రెడ్డి కన్ను వేశాడని.. విద్య, పరిశోధనలపై ఎందుకింత కక్ష? అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు.
మౌలానా ఉర్దూ విశ్వవిద్యాలయం భూముల వ్యవహారంపై ఎక్స్ వేదికగా మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. 'తెలంగాణలో విద్యా వ్యవస్థను, విశ్వవిద్యాలయాలను రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తోంది. చదువులకు నిలయమైన యూనివర్సిటీల్లో రియల్ దందా చేస్తూ.. భావితరాల భవిష్యత్తును ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నారు' అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అభివృద్ధి అంటే భవనాలు కట్టడం కాదని.. భావితరాలకు జ్ఞానాన్ని అందించే పరిశోధనా కేంద్రాలను కాపాడుకోవడం అని రేవంత్ రెడ్డికి హరీశ్ రావు సూచించారు.
'ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, కొండా లక్ష్మణ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం నుంచి బలవంతంగా 100 ఎకరాలకు పైగా భూములను లాక్కున్నారు. 60 ఏళ్లుగా ఎంతో కష్టపడి కాపాడుకుంటూ వస్తున్న ఔషధ, సుగంధ మొక్కల పరిశోధనా కేంద్రంలోని 60 ఎకరాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశారు. ఎంతో విలువైన పరిశోధనా సంపద నేలమట్టమైంది' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు వివరించారు.
'హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీకి చెందిన 400 ఎకరాలకు పైగా అటవీ భూమిని తాకట్టుపెట్టి విధ్వంసం చేశారు. దీంతో అక్కడి పర్యావరణ వ్యవస్థ చిన్నాభిన్నమవడమే కాకుండా మూగ జీవాల మనుగడకే ముప్పు వాటిల్లింది' అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పుడు తాజాగా మౌలానా ఆజాద్ జాతీయ ఉర్దూ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన 50 ఎకరాలపై ప్రభుత్వం కన్ను పడిందని.. ఇక్కడి భూములను కూడా లాక్కోవాలని చూస్తోందని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు.
'ఇవి యాధృచ్చికంగా జరిగిన సంఘటనలు కావు. విద్యా వ్యవస్థపై, యూనివర్సిటీల స్వయం ప్రతిపత్తిపై జరుగుతున్న ఉద్దేశపూర్వక దాడి. రేవంత్ రెడ్డికి విద్యార్థులన్నా, పరిశోధనలన్నా, పర్యావరణమన్నా ఎందుకింత చిన్నచూపు' అని హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. 'భవిష్యత్ తరాలకు జ్ఞానాన్ని అందించాల్సిన చోట, ఆవిష్కరణలకు ఊపిరి పోయాల్సిన చోట.. ఇలా భూములను లాక్కోవడం దేనికి సంకేతం? విద్యా సంస్థల భూములను కూడా రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లలా చూస్తావా రేవంత్ రెడ్డి?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు. 'తెలంగాణ భవిష్యత్తును నిర్మించాల్సింది పోయి ఉన్న విజ్ఞాన కేంద్రాలను బుల్డోజర్లతో కూల్చడం సిగ్గుచేటు' అని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వం వెంటనే భూములు తీసుకోవడాన్ని ఆపాలని.. యూనివర్సిటీల భూములను వాటికే వదిలేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి వెనక్కి తగ్గకపోతే విద్యార్థి లోకం, తెలంగాణ సమాజం చూస్తూ ఊరుకోదని హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు.
