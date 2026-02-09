Harish Rao: హామీలు ఎగ్గొట్టిన రేవంత్‌ రెడ్డి అసలైన 'నకిలీ': హరీశ్‌ రావు

Municipal Elections: 'గల్లీల్లో పారే మురుగు నీరు కన్నా.. రేవంత్ రెడ్డి నోటి నుంచి వచ్చే మురికి మాటలు మరింత కంపు కొడుతున్నాయి. కమీషన్ల కోసం రూ.40,000 కోట్లు కాంట్రాక్టర్లకు ఇవ్వడానికి ఉన్నాయి కానీ ఉద్యోగులు, పేదలకు ఇవ్వడానికి రేవంత్ దగ్గర డబ్బులు లేవు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు తెలిపారు. ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లా మొత్తం గులాబీ జెండానే ఎగురుతోందని జోష్యం చెప్పారు. సంగారెడ్డి, సదాశివపేట, జహీరాబాద్, కోహీర్, నర్సాపూర్, మెదక్.. మున్సిపాలిటీ ఏదైనా గెలిచేది కారు గుర్తేనని హరీశ్ రావు ప్రకటించారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా సంగారెడ్డిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'మోసం చేసిన వాళ్లకు ఓటేస్తామా? అన్నం పెట్టిన కేసీఆర్కు ఓటేస్తామా? హామీల పేరుతో జనాలకు సున్నం పెట్టిన రేవంత్ రెడ్డికి ఓటేద్దామా? ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి' అని విజ్ఞప్తి చేశారు. 'తెలంగాణ సాధిస్తానంటే సాధించి చూపించింది కేసీఆర్ రూ.2000 పింఛన్ ఇస్తానంటే ఇచ్చింది కేసీఆర్. కల్యాణలక్ష్మి కింద రూ.లక్ష, కేసీఆర్ కిట్ కింద రూ.13,000 ఇచ్చి చూపించింది కేసీఆర్. ఇదీ అసలు నాయకుడి లక్షణం' అని వివరించారు.
'సంగారెడ్డి పట్టణ అభివృద్ధి కేసీఆర్ హయాంలోనే జరిగింది. రూ.34 కోట్లతో ఇంటింటికి తాగునీళ్లు ఇచ్చి అక్కచెల్లెళ్ల కష్టాలు తీర్చాం. చౌరస్తా నుండి పాత బస్టాండ్ వరకు రోడ్లు, లైట్లు, డివైడర్లు అభివృద్ధి చేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి రెండున్నరేళ్లయింది. సంగారెడ్డిలో ఎక్కడైనా ఒక్క రూపాయి పని చేశారా?' అని ప్రశ్నించారు. ఎన్నికల కోసం శాంక్షన్లు, టెండర్లు లేకుండా కొబ్బరికాయలు కొట్టి ప్రజలను మభ్యపెడుతున్నారని ఆరోపించారు.
'రేవంత్ రెడ్డిది కమీషన్ల ప్రభుత్వం. రూ.95 వేల కోట్ల టెండర్లు పిలిచి డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఉన్నాయి. రూ.40,000 కోట్లు కాంట్రాక్టర్లకు, మిత్రుకు కమీషన్లు తీసుకోవడానికి డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ.. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు, పీఆర్సీ, డీఏ బకాయిలు ఇవ్వడానికి మాత్రం డబ్బులు లేవా?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. కాంట్రాక్టర్లు కమీషన్లు ఇస్తారు.. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు కమీషన్లు ఇవ్వరని వాళ్లకు ఇవ్వడం లేదా? అని నిలదీశారు. 'రుణమాఫీ పేరుతో దేవుళ్ల మీద ఒట్టేసి మోసం చేశారు. ఆగస్టు 15 కల్లా చేస్తానన్నాడు.. ఇప్పుడు ఏ ఊర్లో చూసినా రైతులు ఆందోళన చేస్తున్నారు. నేను సవాల్ చేస్తున్నా.. రేవంత్ రెడ్డి నువ్వు ఏ ఊరికైనా రా.. లేదా కొడంగల్ కు రమ్మన్నా వస్తా.. రుణమాఫీ పూర్తిగా జరిగిందో లేదో తేల్చుకుందాం' అని రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు సవాల్ చేశారు.
