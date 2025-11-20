Harish Rao: మృతులకు రూ.కోటి ఏమైంది? రేవంత్‌ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు లేఖ

Sigachi Tragedy: 'సిగాచి బాధితులకు ఇచ్చిన కోటి పరిహారం హామీ ఏమైంది? 4 నెలలు గడిచినా సిగాచి బాధితులకు అందని పరిహారం' అని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ధ్వజమెత్తారు. 'ఇచ్చింది రూ.26 లక్షలే.. ప్రభుత్వం బాకీ పడింది రూ.74 లక్షలు.. ఇది రేవంత్ రెడ్డి మాట తప్పడం కాదా?' అని హరీశ్ రావు ప్రశ్నించారు. కార్మికులకు రావాల్సిన పీఎఫ్, ఈఎస్ఐ, ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులను కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పించే నష్టపరిహారంలో చూపించడం ప్రభుత్వ దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనం అని ప్రకటించారు.
Also Read: Auto Oyo Romance: ఓయో రూమ్గా మారిన ఆటో.. పరదాలు కట్టేసి రోడ్డుపై జంట రొమాన్స్
సిగాచి ప్రమాద బాధితులకు ప్రకటించిన రూ.కోటి పరిహారం ఇప్పటికీ అందలేదని.. రేవంత్ రెడ్డి నిర్లక్ష్యంతో కార్మికుల కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డికి బహిరంగ లేఖ రాశారు. 'కార్మిక శాఖ మంత్రి నిస్సిగ్గుగా బాధితులకు రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షలు అందించామని ప్రకటించడం అత్యంత శోచనీయం. చికిత్స ఖర్చులను పరిహారంలో కోత విధించడం అమానవీయం. ఆచూకీ దొరకని 8 మందికి డెత్ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వకపోవడం దుర్మార్గం. సిగాచి యాజమాన్యానికి అధికారులు ఏజెంట్లుగా మారారు. బాధితులను చీదరించుకోవడం దారుణం' అని లేఖలో మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు.
Also Read: Harish Rao: రిగ్గింగ్తోనే ఓటమి.. జూబ్లీహిల్స్లో నైతిక విజయం మనదే: హరీశ్ రావు
'కేంద్రం ప్రకటించిన రూ. 2 లక్షలు ఇప్పించే సోయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేదా? హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా యాజమాన్యాన్ని ఎందుకు అరెస్టు చేయడం లేదు? తక్షణమే కోటి పరిహారం చెల్లించాలి.. లేదంటే బీఆర్ఎస్ పక్షాన ఉద్యమిస్తాం' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు హెచ్చరించారు. పరిహారం కోసం బాధితుల చెప్పులు అరిగేలా తిరుగుతున్నా .. పాలకుల మనసు కరగడం లేదని పేర్కొన్నారు. సిట్ వేయరు.. అరెస్టులు చేయరు.. నిస్సిగ్గుగా సిగాచి యాజమాన్యాన్ని కాపాడుతున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని ఆరోపించారు.
Also Read: KTR: జూబ్లీహిల్స్లో ఓడినా జీహెచ్ఎంసీపై గులాబీ జెండా ఎగురవేస్తాం: కేటీఆర్ కొత్త లక్ష్యం
'సంగారెడ్డి జిల్లా పాశమైలారం పారిశ్రామికవాడలోని సిగాచి పరిశ్రమలో ఘోర ప్రమాదం జరిగి 4 నెలలు గడిచింది. 54 మంది కార్మికులను పొట్టనపెట్టుకున్న నాటి దుర్ఘటన ఇంకా కళ్ల ముందే కదలాడుతున్నది. ఇంటి పెద్దను కోల్పోయిన కుటుంబసభ్యులు నడిరోడ్డున పడి కన్నీరు మున్నీరవుతున్నాయి. ఒకవైపు అయిన వారిని కోల్పోయి.. మరోవైపు ప్రభుత్వ సాయం అందక గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. మృతదేహాల సాక్షిగా మీరు ఇచ్చిన హామీ ఇప్పటివరకు నెరవేర్చకపోవడం శోచనీయం. పైగా పరిహారం అందించినట్లు ప్రచారం చేసుకోవడం సిగ్గుచేటు. ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన మాటలకే విలువ లేకుంటే ఇక ఆ బాధితులు తమ గోడును ఎవరికి చెప్పుకోవాలి. సిగాచి ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవడంలో మీరు.. మీ ప్రభుత్వం దారుణంగా విఫలమైంది' అని లేఖలో రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మండిపడ్డారు.
'ప్రమాదం జరిగిన జూన్ 30వ తేదీన స్వయంగా వచ్చి.. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.కోటి చొప్పున పరిహారం అందిస్తామని ఘనంగా ప్రకటించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందిస్తామని మీడియా సాక్షిగా హామీ ఇచ్చారు. కానీ నిజానికి ఏం జరిగింది? పరిహారాన్ని పరిహాసంగా మార్చారు. 4 నెలలు గడిచినా పరిహారం అందని ద్రాక్షగానే మిగిలిపోయింది. వాస్తవం ఏమిటంటే గడిచిన 4 నెలల్లో బాధితుల చేతికి అందింది కేవలం రూ.26 లక్షలు మాత్రమే. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఒక్కో కుటుంబానికి ఇంకా రూ.74 లక్షలు బాకీ పడ్డారు. ఇది మాట తప్పడం కాదా?' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు నిలదీశారు.
'నిస్సిగ్గుగా బాధితులకు రూ.40 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షలు అందించామని ప్రకటించడం అత్యంత శోచనీయం. కార్మికులకు రావాల్సిన పీఎఫ్ (పీఎఫ్), ఈఎస్ఐ (ఈఎస్ఐ), బీమా డబ్బులను కూడా మీరు ఇప్పించే నష్టపరిహారంలో కలిపి లెక్కలు చెప్పడం ప్రభుత్వ దిగజారుడుతనానికి నిదర్శనం. అది వారి హక్కు. అది మీ భిక్ష కాదు. ప్రభుత్వం వైఫల్యాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఇలాంటి తప్పుడు లెక్కలు చెప్పడం దుర్మార్గం. అంతేకాక, చికిత్స పొందుతూ చనిపోయిన వారి ఖర్చులను కూడా పరిహారంలో కలిపి చూపడం మీ అమానవీయ పాలనకు అద్దం పడుతోంది. చావులో కూడా రాజకీయం చూసుకునే దుర్మార్గ సంస్కృతికి తెరతీశారు. గాయపడ్డ కార్మికులు సొంత ఖర్చులతో వైద్యం చేయించుకుంటుంటే పట్టించుకునే నాథుడే లేడు' అని మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి