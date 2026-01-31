Revanth Reddy: అమెరికాలో రేవంత్‌ రెడ్డికి అరుదైన గౌరవం.. హార్వర్డ్‌ యూనివర్సిటీ ఆహ్వానం

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Harvard Kennedy School Invites To Revanth Reddy: రాజకీయ పాఠాలు నేర్చుకునేందుకు అమెరికా వెళ్లిన రేవంత్ రెడ్డికి అరుదైన గౌరవం లభించింది. అమెరికా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో లీడర్‌షిప్ ఇన్ ది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని ఆహ్వానం లభించింది. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 31, 2026, 11:47 PM IST

AI Policy Symposium: రాజకీయ పాఠాలు నేర్చుకునేందుకు అమెరికాకు వెళ్లిన రేవంత్‌ రెడ్డి అరుదైన గౌరవం పొందారు. అమెరికా హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో లీడర్‌షిప్ ఇన్ ది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ కార్యక్రమానికి వెళ్లిన రేవంత్‌ రెడ్డిని హార్వర్డ్ కెన్నెడీ స్కూల్ తొలిసారిగా నిర్వహిస్తున్న ఏఐ పాలసీ సింపోజియంలో ప్రసంగించాలని నిర్వాహకులు ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానించారు. భారత్​ నుంచి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి  ఒక్కరే ఈ సింపోజియం ఆహ్వానం అందుకున్నారు.

మార్చిలో జరిగే ఏఐ పాలసీ సింపోజియంలో హార్వర్డ్ కెన్నడీ స్కూల్​  డీన్ జెరెమీ వైన్‌స్టీన్‌తో కలిసి సింపోజియం ప్రారంభించాలని రేవంత్ రెడ్డికి ప్రత్యేక ఆహ్వాన లేఖను అందించారు. వివిధ రంగాల ప్రముఖులతో పాటు సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సింపోజియం కార్యక్రమానికి హాజరు కానున్నారు. అయితే హైదరాబాద్ నుంచే వర్చువల్‌గా ఈ వేదికపై ప్రసంగించే అవకాశాన్ని పరిశీలిస్తానని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు.

హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీలో కార్యక్రమాల చివరి రోజున వివిధ ప్రతినిధి బృందాలు, పలు  స్కూల్ విద్యార్థులు, అలూమ్నీతో పాటు ఎంఐటీ, కొలంబియా యూనివర్సిటీల విద్యార్థులు, పూర్వ విద్యార్థులతో  రేవంత్ రెడ్డి సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నాయకత్వం, ఆర్థిక వృద్ధి, సుస్థిరాభివృద్ధి,  పర్యావరణం, రైతులు, మహిళలు, యువత సంక్షేమం వంటి అంశాలపై వారితో చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రైజింగ్​ విజన్​ 2047 లక్ష్యాలు, ఎదురయ్యే సవాళ్లు, సాధికారత అభివృద్ధి దిశగా ఉన్న అవకాశాలను వివరించినట్లు సీఎం కార్యాలయం వెల్లడించింది.

భవిష్యత్తు భారత పురోభివృద్ధిలో  తెలంగాణ, అందులో ప్రధానంగా హైదరాబాద్ ముందుండి దిశానిర్దేశం చేస్తాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిపింది. వివిధ దేశాల్లో చదువుతున్న  విద్యార్థులు తెలంగాణ రైజింగ్  బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలని సూచించినట్లు ప్రకటన విడుదల చేసింది. కాగా శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి రేపు హైదరాబాద్‌ చేరుకుంటున్నట్లు సమాచారం. తెలంగాణ చేరుకున్న అనంతరం మున్సిపల్‌ ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తారని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

