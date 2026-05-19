/Heat Waves: మరో నాలుగు రోజులు పాటు బయటకు రావొద్దు.. మాడు పగిలిపోద్ది జాగ్రత్త..

Weather Update: సూర్యుడు సుర్రుమనిస్తున్నాడు. ఉదయం నుంచే తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కారణంగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయి. నిన్న తెలంగాణలో వడగాలుల తీవ్రత కారణంగా ఐదుగురు మృత్యువాత పడ్డారు. మొత్తంగా ఉపాధి హామి కూలీలే ఎండలకు తాళలేక తనువులు చాలించారు. నిన్న ఐదు జిల్లాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. సోమవారం పగటి పూట అత్యధికంగా నిజామాబాద్ జిల్లా కోటగిరి మండలంలో 45.6 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది. ఈ సీజన్ లో ఇదే అత్యధికం అని చెబుతున్నారు. మరోవైపు కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కుందలో 45.5 డిగ్రీలు.. ఆదిలాబాద్ బోథ్ లో 45.4.. నిర్మల్ - నర్సాపూర్ లో 45.2 డిగ్రీలు..జిగిత్యాల జిల్లా కోరుట్ల మండలంలో 45 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయినట్టు హైదరాబాద్ వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
ఇదే ఉష్ణోగ్రతలు మరో వారం పది రోజులు పాటు ఉండనున్నాయని తెలిపింది. మరోవైపు ఎండల తీవ్రత కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో క్యూములో నింబస్ మేఘాల కారణంగా అక్కడక్కడ చిరు జల్లులు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. చాలా ప్రాంతాల్లో 45 డిగ్రీల నుంచి 44 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. మరోవైపు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది.
హైదరాబాద్ లో కూడా నిన్న 40 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. పలు ప్రాంతాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ఏరియాల వారీగా ఆదిలాబాద్ లో 44.5 డిగ్రీలు..నిజామాబాద్ లో 44.2.. మెదక్ లో 42.2 డిగ్రీలు.. కర్నూలులో 41.5 డిగ్రీలు.. నల్గొండ జిల్లాలో 41.5.. ఖమ్మంలో 41 డిగ్రీలు.. రామగుండంలో 40 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇక గుంటూరు, తిరుపతిలో 38 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. బయటకు అత్యవసరమై వెళ్లేటపుడు మధ్యమధ్యలో మజ్జిగ లేదా కొబ్బరి బొండాలు.. చలువు చేసే పదార్ధాలు తీసుకుంటే వడదెబ్బ బారిన పడకుండా ఉంటారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.