/Weather update: తెలంగాణలో మళ్లీ భగ్గుమంటున్న సూరీడు.. అల్లాడుతున్న ప్రజలు..

Heat Waves effect: ఆదివారం, సోమవారం సూర్యుడు కాస్త నెమ్మదించినట్టు కనిపించినా.. మంగళ వారం పగటి పూట ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. కాస్త చల్లబడిందనుకున్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కడంతో ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. సాధారణంగా ఇంట్లో ఉందామంటే ఉక్కబోత.. పైగా కరెంటు కోతలతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. పూరి గుడిసెల్లో, రేకుల ఇంట్లో ఉన్న వాళ్లు ఇంట్లో ఉండలేని పరిస్థితులు నెలకున్నాయి. బయటకు పనిపై వెళ్దామంటే ఎండలు భరించలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది. తీవ్రమైన ఎండలతో వృద్దులు, పిల్లలు అల్లాడిపోతున్నారు. నిన్న అత్యధికంగా నిజామాబాద్ లో 44.5 డీగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదు అయింది.
కామారెడ్డి, జగిత్యాల, సిద్దిపేట, కుమురంభీమ్, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లో 43 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతులు నమోదు అయ్యాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో 43 డిగ్రీల నుంచి 44.4 డిగ్రీల మధ్య నమోదు అయింది. మిగిలిన జిల్లాల్లో 40.5నుంచి 42.9 డిగ్రీల మధ్య గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. రాష్ట్రంలో మరో వారం రోజులు పాటు సాధారణం కంటే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
నార్త్, వెస్ట్ తెలంగాణతో పాటు సౌత్ తెలంగాణలో కూడా భారీగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఒడిషా, తమిళనాడు నుంచి వస్తోన్న వేడి గాలులతో తేమ శాతం తగ్గి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నట్టు వాతావరణ కేంద్ర అధికారులు తెలిపారు. ఈ నెల 17 తర్వాత రాష్ట్రంలో క్రమంగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గు ముఖం పట్టే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. బంగాళాఖాతంలో పరిస్థితులు కారణంగా అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని చెప్పింది.
అంతేకదు దక్షిణ బంగాళాఖాతం, అండమాన్ ,నికోబార్ దీవుల ప్రాంతాల్లో నైరుతి ఋతుపవనాలు ఏర్పడానికి అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఏర్పడనున్నాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ నెల 23 లేదా 24న దక్షిణ ప్రాంతాన్ని నైరుతి ఋతుపవనాలు తాకే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి అటు ఇటుగా మారే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
