Heatwave In Telangana: భానుడి మహోగ్ర రూపం.. తెలంగాణలో ఒక్కరోజే పిడుగు పాటు, వడదెబ్బలకు నలుగురు బలి.!.

Heavy heatwave in Telangana four people died due to sun stroke and Lightning strike: కొన్ని రోజులుగా ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఉదయం నుంచి రాత్రి వేడి గాలులు వీస్తున్నాయి. జనాలు ఇంట్లో ఉన్న ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు దాటేశాయి. ఎండల బీభత్సంకు జనాలు బైటకు రావాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో నిన్న తెలంగాణలోని పలు చోట్ల తొలిసారిగా ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీల మార్కును తాకడంతో రాష్ట్రం నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తోంది. సోమవారం ఒక్కరోజే తీవ్రమైన ఎండల ధాటికి తట్టుకోలేక వడదెబ్బతో ముగ్గురు, పిడుగుపాటుకు ఒకరు ప్రాణాలు కోల్పోవడం మరింత టెన్షన్ కు గురిచేసే అంశంగా మారింది.
సోమవారం రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో 46 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దాదాపుగా 42 నుంచి 45 డిగ్రీల వరకుఉష్ణోగ్రత లు నమోదయ్యాయి. ముఖ్యంగా చనిపోయిన వారంతా ఎండల ప్రభావం, అకాల వర్షంతో పిడుగు పాటుకు చనిపోయారని అధికారులు చెప్తున్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లాలో కుర్మరంగు జంగయ్య (51) అనే రైతు పొలంలో పనిచేస్తుండగా పిడుగుపడి చనిపోయాడు.
మంచిర్యాల జిల్లాలో భోగారపు మారయ్య (56), నారాయణపేట జిల్లాలో గుర్తు తెలియని వృద్ధుడు, పెద్దపల్లి జిల్లాలో దశరథం సౌమ్య (19), వడదెబ్బకు గురై చనిపోయారు. మరోవైపు, మధ్యాహ్నం వరకు చుక్కలు చూపించిన భానుడు సాయంత్రంకు కొంత చల్లబడ్డాడు.
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ సహా పలు జిల్లాల్లో చిరుజల్లులు కురవడంతో ప్రజలు కాస్త ఉపశమనం పొందారు. మరోవైపు రానున్న మూడు రోజుల్లో ఒకవైపు ఎండలు, మరోవైపు అకాల వర్షాలు కురిసే చాన్స్ ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఎండల నుంచి జాగ్రత్తలు..
భానుడి ప్రభావం నుంచి బైటపడేందుకు ఎక్కువగా నీళ్లను తాగుతుండాలి. ఫ్రూట్ జ్యూస్ లను తీసుకొవాలి, కొబ్బరి బొండం నీళ్లను తాగాలి. ఓఆర్ఎస్ ద్రావణం ను తాగాలి. కాటన్ దుస్తులు ధరించాలి. శరీరంలో ఏ మాత్రం మార్పులు కన్పించిన వెంటనే వైద్యుల్ని సంప్రదించాలి. గొడుగులు, స్కార్ప్ ను ఉపయోగించాలి.
