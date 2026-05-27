/Telangana Rains: దంచి కొట్టిన వాన.. ఆ జిల్లాల్లో వర్షం..

Telangana Weather Update: తెలంగాణలో నిన్న అర్ధరాత్రి నుంచి ఉరుములు మెరుపులు ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షంతో తెలంగాణ చల్లబడింది. సిద్దిపేట జిల్లా ముత్యాలలోఅత్యధికంగా 12.3 cmల వర్షపాతం నమోదు అయింది. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలంలో 11cm, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజీపేటలో 8.44 cmల వర్షం ఇక మహబూబ్ నగర్లో 7.5 cmల వర్షపాతం నమోదయింది. అటు నల్గొండ జిల్లా గండ్లపల్లిలో 6.2సmల వర్షపాతం నమోదయింది. నాగర్కర్నూలు జిల్లా తిమ్మాజిపేటలో 8.4సెం.మీ వర్షం
ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షం..
కామారెడ్డిలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ అకాల వర్షానికి కల్లాల్లో తడిసిన ధాన్యం కుప్పలు తడిసిముద్దయ్యాయి. పలుచోట్ల వర్షపు నీటిలో ధాన్యం కొట్టుకుపోయింది. వాతావరణంలో ఒకసారిగా మార్పులు రావడం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో వర్షం కురవడం అనేది కొంత సాధారణ ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించింది.
కళ్లాల్లో ధాన్యం తడిసి ముద్దయ్యింది..
మొత్తంగా ధాన్యం కొనుగోలు సందర్భంగా కళ్లల్లో ధాన్యం ఆరబోసి రైతులు కావచ్చు అక్కడక్కడ తమ ఇళ్ల సమీపంలో ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసిన ధాన్యం తడిసి ముద్దయ్యింది. మొత్తంగా ఈ అకాలా వర్షంతో రైతులు అరిగోస పడుతున్నారు. అంతేకాదు తడిసిన ధాన్యాన్ని ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. చాలా చోట్ల లారీలు, హమాలీల కొరతతో ధాన్యం రాశులు ఎక్కడివి అక్కడే ఉన్నాయి.
రేపు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు..
మరోవైపు ఈ రోజు, రేపు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖతో పాటు వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మెజారిటీ జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. మరోవైపు కొన్ని జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడ్డాయి.
నిన్న మెదక్ సిద్దిపేట జిల్లాలో రాత్రి నుంచి ఉరుములు మెరుపులు ఈదురు గాలలతో కూడిన వర్షం పడడంతో జిల్లా వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో చెట్లు విరిగిపడ్డాయి. రాత్రంతా తెలంగాణ సహా హైదరాబాద్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. అర్ధరాత్రి నుంచి వర్షాలు పడటంతో పలు ప్రాంతాల్లో ఉదయం వరకు కరెంట్ లేక ప్రజలు నానా అవస్థలు పడ్డారు. ఓ వైపు వర్షం పడ్డా.. ఉక్కపోత మాత్రం ఆగలేదు. మరోవైపు ఉదయం పూట కరెంట్ లేకపోవడంతో ఆఫీసులకు వెళ్లేవారు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
