Telangana Rains: తెలంగాణలో మళ్లీ వానలే వానలు.. హైదరాబాద్ లో దంచి కొడుతున్న వర్షం..

Telangana Rains: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వాన పడింది. ఉదయం వరంగల్ నగరంలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారింది. ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురవడంతో రోడ్డుపై నీళ్లు నిలిచిపోయాయి. అంతేకాదు పలు ప్రాంతాల్లో హోర్డింగ్ విరిగి మీద పడ్డాయి. అంతేకాదు పలు చోట్ల ఈదురు గాలులకు విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. అంతేకాదు వర్షాలకు కళ్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది. దీంతో ధాన్యం అమ్ముకోవడానికి మార్కెట్ కు వచ్చిన రైతులు తీవ్ర హతాశులయ్యారు.
ఇక వరంగల్ లో గంట పాటు కురిసిన కుండపోత వర్షానికి నగర రహదారులు జలమయమయ్యాయి. దీంతో పలు చోట్ల ట్రాఫిక్ నిలిచి వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వర్షానికి ఎనుమాముల మార్కెట్లో పత్తి, మొక్కజొన్న తడిసిపోవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇటీవల 'మొంథా' తుపాను ముంపు నుంచి ఇంకా వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేట ప్రాంతాలు పూర్తిగా తేరుకోలేదు. తాజా వర్షంతో మరోసారి ముంపు భయం కాలనీవాసుల్లో నెలకొంది.
అటు తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. మధ్యాహ్నం వరకు ఉక్కబోతతో అల్లాడిన ప్రజలు.. ఒంటి గంట తర్వాత ఒక్కసారిగా నగర వ్యాప్తంగా వర్షాలు కురవడం ప్రారంభం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఉప్పల్, మల్లాపూర్, జూబ్లీహిల్స్, శ్రీనగర్ నగర్ కాలనీ, కూకట్ పల్లి, మల్కాజ్ గిరి, ఎల్ బీ నగర్, సికింద్రాబాద్, చార్మినార్, చాంద్రాయణ గుట్ట, వంటి ప్రాంతాలను వర్షం ముంచెత్తింది. ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షాలతో ప్రజలు అల్లాడుతున్నారు. పాదచారులు, టూ వీలర్స్ పై వెళుతున్న వానకు తడవకుండా దారిలో ఉన్న బస్ షెల్టర్స్ తో పాటు మెట్రో పిల్లర్స్ కింద నిలబడటంతో ఒక్కసారిగా నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్ స్థంభించిపోయింది.
