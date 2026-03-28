Telangana Rains: దంచి కొట్టనున్న వర్షం.. భాగ్యనగరం ఆగమాగం..

Weather Forecast: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వర్షాలు దంచి కొడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రీరామనవమి కళ్యాణం తర్వాత వర్షం పడుతుందని పండితులు ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్న మాట. తాజాగా నిన్న శ్రీరామనవమి కళ్యాణం తర్వాత పలు చోట్ల వర్షాలు పడ్డాయి. ముఖ్యంగా మరఠ్వాడా నుంచి కర్ణాటక తీరం వరకు సముద్ర మట్టానికి సుమారు 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఏర్పడిన ఈ ద్రోణి కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో మార్పులు సంభవించాయి. దీని ఫలితంగా మూడు రోజులు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించారు.
గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీస్తాయని, ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడతాయని వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. అకాల వర్షాలు, బలమైన గాలుల నేపథ్యంలో రైతులు తమ కోతకు వచ్చిన పంటలను భద్రపరుచుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఆరబోసిన ధాన్యం తడవకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
హైదరాబాద్ మహా నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడింది. పెద్ద పెద్ద ఉరుములు, మెరుపులతో కూడి వర్షం పడింది. కొంపల్లి, సుచిత్ర, అల్వాల్, జూబ్లీహిల్స్, చందానగర్, దుండిగల్, నిజాంపేట్, శేరిలింగంపల్లి, షాపూర్ నగర్, జీడిమెట్ల, కూకట్ పల్లి, బాలాజీ నగర్, మూసాపేట్, బాలా నగర్, మల్లాపూర్, ఉప్పల్, జవహర్ నగర్, కాప్రా, దమ్మాయిగూడ, యాప్రాల్, ప్రశాంతి నగర్, మల్లం పేట లాంటి తదితర ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం కురిసింది. శుక్రవారం ఉదయం నుండి ఎండ దంచికొట్టగా..సాయంత్ర కాగానే భారీ వర్షం పడింది. తెలంగాణలో మరో మూడు రోజులు వర్షాలు పడుతాయని వాతావరణశాఖ సూచించింది.
