Security: రేపే సర్పంచ్‌ ఎన్నికల పర్వం.. పంచాయతీల్లో పటిష్ట బందోబస్తు

Telangana Sarpanch Elections: తెలంగాణలో రేపు జరగనున్న తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు అన్నీ పూర్తయ్యాయి. ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయగా రేపు అంటే గురువారం మొదటి విడత సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుల ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ప్రశాంతమైన పల్లెల్లో అలజడులు, ఘర్షణలు చోటుచేసుకునే ప్రమాదం ఉండడంతో పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటుచేసినట్లు తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ ప్రకటించింది.
Also Read: Harish Rao: గ్లోబల్ సమ్మిట్ అట్టర్ ఫ్లాప్.. మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు ప్రకటన
తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధమని తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ప్రకటించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రేపు జరగనున్న తొలి విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్కు సంబంధించి భద్రతా ఏర్పాట్లపై డీజీపీ ఓ ప్రకటనలో వివరాలు వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3,800కు పైగా గ్రామ పంచాయతీలలోని సుమారు 37,000 వార్డులకు పోలింగ్ నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని తెలిపారు. ఎన్నికల ప్రక్రియను పారదర్శకంగా పర్యవేక్షించేందుకు 3 వేలకు పైగా గ్రామ పంచాయతీలలో వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా ప్రత్యక్ష నిఘా ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు.
Also Read: Sarpanch Elections: రేపే తెలంగాణలో సర్పంచ్ ఎన్నికలు.. బీసీ సంఘాలు సంచలన నిర్ణయం
ఎన్నికల పోలింగ్ నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తృతమైన బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టినట్లు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు. ఎన్నికలు సజావుగా, ప్రశాంతంగా జరిగేందుకు సివిల్ పోలీసులు, ఆర్మ్డ్ రిజర్వ్, తెలంగాణ స్టేట్ స్పెషల్ పోలీస్ (టీజీఎస్పీ) బలగాలతో పాటు, ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలలో డిప్యూటేషన్పై పనిచేస్తున్న పోలీసు సిబ్బందిని విధుల్లోకి తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. సున్నితత్వం, సమస్యాత్మక ప్రాంతాల ఆధారంగా అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలను క్లిష్టమైన, సాధారణ కేంద్రాలుగా వర్గీకరించి, ఆయా ప్రాంతాల భద్రతకు అనుగుణంగా పోలీసు బలగాలను మోహరించినట్లు ప్రకటనలో డీజీపీ తెలిపారు.
Also Read: Civils Exams: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన.. ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ కావాలనుకునే వారికి శుభవార్త!
పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసిన వెంటనే ఓట్ల లెక్కింపు జరగనున్న నేపథ్యంలో కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద కూడా పూర్తి భద్రతను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ వెల్లడించింది. ఎన్నికల నిబంధనల అమలులో భాగంగా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బృందాలు ఇప్పటివరకు రూ.8.20 కోట్ల విలువైన నగదు, మద్యం, మాదక ద్రవ్యాలు, ఇతర ప్రలోభకర వస్తువులను సీజ్ చేసినట్లు వివరించింది.
అమల్లో ఎన్నికల కోడ్ (నియమావళి) ఉల్లంఘనలపై మొత్తం 229 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదవగా... 1,053 నాన్-బెయిలబుల్ వారెంట్లను అమలు చేసినట్లు తెలంగాణ డీజీపీ తెలిపారు. ఎన్నికల భద్రతా నిబంధనల పరిధిలోకి వచ్చే వ్యక్తుల లైసెన్స్ పొందిన అన్ని ఆయుధాలను డిపాజిట్ చేయించినట్లు వివరించారు. అక్రమ రవాణాను నియంత్రించేందుకు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్లతో ఉన్న రాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో మొత్తం 54 అంతర్-రాష్ట్ర చెక్ పోస్టులను ఏర్పాటు చేసి, నిరంతరం నిఘా కొనసాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఎన్నికల మార్గదర్శకాల అమలు కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 537 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు, 155 స్టాటిక్ నిఘా బృందాలు చురుగ్గా పనిచేస్తున్నాయని ప్రకటనలో డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook