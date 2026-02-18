English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Nampally Court: నాంపల్లి CBI కోర్టు వద్ద హై అలర్ట్.. బాంబు బెదిరింపుతో ఉద్రిక్తత!

Nampally Court: నాంపల్లి CBI కోర్టు వద్ద హై అలర్ట్.. బాంబు బెదిరింపుతో ఉద్రిక్తత!

Nampally Court Latest News: నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టుకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు బాంబ్‌ బెదిరింపు మెయిల్స్‌ పంపారు.. దీంతో కోర్టు ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:15 PM IST

Nampally Court: నాంపల్లి CBI కోర్టు వద్ద హై అలర్ట్.. బాంబు బెదిరింపుతో ఉద్రిక్తత!

Nampally Court Latest News: హైదరాబాద్‌ నగరంలో బాంబు బెదిరింపు కలకలం రేపింది. భాగ్యనగరంలో అత్యంత ప్రధానమైన నాంపల్లి CBI కోర్టుకు గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల నుంచి బాంబు బెదిరింపు వచ్చాయి.. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొన్నట్లు సమాచారం.. కోర్టు ప్రధాన బిల్డింగ్‌లో ప్రత్యేకమైన బాంబు అమర్చామని.. కొద్దిసేపట్లోనే బ్లాస్ట్‌ అవుతుందని వచ్చిన సమాచారంతో అటు పోలీసులతో పాటు ఇటు న్యాయవాదులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించి పూర్తి సమాచారం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

జరిగింది ఇదే..
బుధవారం ఉదయం కోర్టుకు సంబంధించిన అన్ని పనులు మొదలు కాగానే..కొద్దిసేపటికే అధికారులకు బాంబు బెదిరింపు మెయిల్ వచ్చింది.. అయితే, ఈ మెయిల్‌లో సరిగ్గా మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో కోర్టు ఆవరంలో బాంబ్‌ బ్లాస్‌ అవుతుందని రాశారు. అయితే, ఈ సమాచారం తెలిసిన వెంటనే నాంపల్లి పోలీసులు హుటాహుటిన రంగంలోకి దిగారు. దీనికి ముందు జాగ్రత్తగా కోర్టు భవనంలోని నాయమూర్తులతో పాటు సిబ్బంది, న్యాయవాదులు వెంటనే బయటకు వచ్చారు. అంతేకాకుండా పోలీసులు వెంటనే ప్రాంగణాన్ని ఖాళీ చేశారు. 

రంగంలోకి బాంబ్ స్క్వాడ్..
పరిస్థితులు తీవ్రతరం కాకుండా ముందుగానే ఉన్నతాధికారులు కోర్టుకు బాంబ్ డిస్పోజల్ స్క్వాడ్ (BDS)తో పాటు డాగ్ స్క్వాడ్ బృందాలను కూడా పంపించిన్నట్లు తెలుస్తోంది. దాదాపు 2 నుంచి 3 గంటల పాటు కోర్టులోని ప్రతి రూమ్‌ని, పార్కింగ్‌ ఏరియాను, క్యాంటీన్‌ క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా అనుమానాస్పద వస్తువుల కోసం అధికారులు అణువణువూ గాలించారు. ఈ సోదాల సమయంలో కోర్టు కార్యకలాపాలు పూర్తిగా నిలిచిపోవడంతో న్యాయవాదులు ఇబ్బంది పడినట్లు సమాచారం..

ఊపిరి పీల్చుకున్న అధికారులు..
కోర్టును మొత్తం తనిఖీలు చేసిన అధికారులు అనంతరం కోర్టులో ఎలాంటి పేలుడు పదార్థాలు లభించకపోవవడంతో అధికారులు ఇది ఫేక్‌ మెయిల్‌గా తేల్చినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఒక్కసారిగా అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ఘటనపై నాంపల్లి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దార్యప్తు ప్రారంభించారు. ఈ మెయిల్‌ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో? పంపిన వ్యక్తి ఎవరు? అనే కోణంలో సైబర్‌ క్రైమ్‌ పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Nampally courtViral videoNampally Court NewsCourt Newsnampally

