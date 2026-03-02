English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • High Temparatures: తెలంగాణలో అంతకంతకు పెరుగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు.. మార్చిలో మాడు పగలగొట్టే ఎండలు..

High Temparatures: తెలంగాణలో అంతకంతకు పెరుగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు.. మార్చిలో మాడు పగలగొట్టే ఎండలు..

High Temparatures:  తెలంగాణలో ఈ సారి  ఎండలు మరింతగా మండనున్నాయి.  ఫిబ్రవరి మూడో వారం నుంచే  పలు ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. మొత్తంగా మధ్యాహ్నం దాటితే అంతే సంగతులు. మొత్తంగా తెలంగాణలో రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండబోతున్నాయో వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 2, 2026, 12:32 PM IST

Trending Photos

Business Ideas: భారీగా పడిపోయిన టమాటా ధరలు.. కిలోలు కొద్దీ టమాటాలు కొనండి… జార్లు కొద్దీ లాభాలు పొందండి..!!
7
Business idea
Business Ideas: భారీగా పడిపోయిన టమాటా ధరలు.. కిలోలు కొద్దీ టమాటాలు కొనండి… జార్లు కొద్దీ లాభాలు పొందండి..!!
Radhika: రాధికపై శరత్ కుమార్ మొదటి భార్య… కూతురు వరలక్ష్మీ ముందే నిలబడి కూర్చో అంటూ కామెంట్స్..!
5
Sarath Kumar
Radhika: రాధికపై శరత్ కుమార్ మొదటి భార్య… కూతురు వరలక్ష్మీ ముందే నిలబడి కూర్చో అంటూ కామెంట్స్..!
Dhan Shakthi Raja yoga: కుజ శుక్ర కలయికతో అద్భుతమైన ధనశక్తి యోగం.. 3 రాశులకు లక్కీ జాక్ పాట్..
5
Kuja Shukra Raja Yoga
Dhan Shakthi Raja yoga: కుజ శుక్ర కలయికతో అద్భుతమైన ధనశక్తి యోగం.. 3 రాశులకు లక్కీ జాక్ పాట్..
Renu Desai: ఒక్క రాత్రికి నీ రేటెంతా అని అడుగుతున్నారు.. ట్రోలర్స్‌కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్‌..!
5
Renu Desai About Trolls
Renu Desai: ఒక్క రాత్రికి నీ రేటెంతా అని అడుగుతున్నారు.. ట్రోలర్స్‌కు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిన రేణు దేశాయ్‌..!
High Temparatures: తెలంగాణలో అంతకంతకు పెరుగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు.. మార్చిలో మాడు పగలగొట్టే ఎండలు..

Heat Waves: తెలంగాణలో ఈ ఏడాది ఎండలు దంచికొడతాయని వాతావరణశాఖ  హెచ్చరిస్తోంది. ఈ  సారి అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయంటోంది భారత వాతావరణ శాఖ . తెలంగాణలో వడగాలుల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు నిన్నటి నంచే ఇప్ప‌టికే ఎండ‌లు మండిపోతున్నాయి. ఉక్క‌పోత‌తో జనంఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. నిన్నటి నుంచి ప‌గ‌టి ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు భారీగా న‌మోదు అవుతున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

మార్చి 3 నుంచి 7వ తేదీ వ‌ర‌కు భ‌ద్రాద్రి కొత్త‌గూడెం, ఖ‌మ్మం, ములుగు, భూపాల‌ప‌ల్లి, మంచిర్యాల‌, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో 39 డిగ్రీల నుంచి 41 డిగ్రీల సెల్సియ‌స్ మ‌ధ్య ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు న‌మోదు కానున్నాయి. అటు హైద‌రాబాద్ న‌గ‌రంలో 36 నుంచి 37 డిగ్రీల సెల్సియ‌స్ మ‌ధ్య ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు న‌మోదయ్యే అవ‌కాశం ఉంది.

మిగ‌తా జిల్లాల్లో 37 నుంచి 39 డిగ్రీల మ‌ధ్య ఉష్ణోగ్ర‌త‌లు న‌మోదు అయ్యే అవ‌కాశం ఉన్న‌ట్లు తెలంగాణ వాతావరణశాఖ తెలిపింది. అటు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సారి రాజస్థాన్ లో ఉష్ణోగ్రతలు ఏప్రిల్, మే నెలల్లో 50 డిగ్రీలకు చేరువ కానుంది. 

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Telangana Heat WavesTemparaturesHigh TemparaturesTelangan Weather UpdateAndhra Pradesh Heat Wavers

Trending News