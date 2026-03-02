High Temparatures: తెలంగాణలో అంతకంతకు పెరుగనున్న ఉష్ణోగ్రతలు.. మార్చిలో మాడు పగలగొట్టే ఎండలు..

Heat Waves: తెలంగాణలో ఈ ఏడాది ఎండలు దంచికొడతాయని వాతావరణశాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ఈ సారి అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయంటోంది భారత వాతావరణ శాఖ . తెలంగాణలో వడగాలుల ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. మరోవైపు నిన్నటి నంచే ఇప్పటికే ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఉక్కపోతతో జనంఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. నిన్నటి నుంచి పగటి ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా నమోదు అవుతున్నాయి.
మార్చి 3 నుంచి 7వ తేదీ వరకు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, ములుగు, భూపాలపల్లి, మంచిర్యాల, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో 39 డిగ్రీల నుంచి 41 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నాయి. అటు హైదరాబాద్ నగరంలో 36 నుంచి 37 డిగ్రీల సెల్సియస్ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
మిగతా జిల్లాల్లో 37 నుంచి 39 డిగ్రీల మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలంగాణ వాతావరణశాఖ తెలిపింది. అటు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు కానున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సారి రాజస్థాన్ లో ఉష్ణోగ్రతలు ఏప్రిల్, మే నెలల్లో 50 డిగ్రీలకు చేరువ కానుంది.
