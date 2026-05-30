/Balka Suman arrested: తెలంగాణ భవన్ వద్ద హైటెన్షన్.. బాల్క సుమన్ అరెస్ట్.. భారీగా బలగాల మోహరింపు..

Brs ex mla balka suman arrested at Telangana bhavan: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇటీవల మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ సింగరేణిపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సీరియస్ అయ్యింది. పలు చోట్ల దీనిపై కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. హైదరాబాద్ లోని తెలంగాణ భవన్ లో ఉన్న మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ ను అరెస్ట్ చేసేందుకు పోలీసులు రావడంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తల నెలకొంది. బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, పార్టీ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చారు. దీంతో తెలంగాణ భవన్ వద్ద తోపులాట చోటు చేసుకుంది.
ఎట్టకేలకు మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్క సుమన్ పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయారు. ఆయనను నాంపల్లి కోర్టు ఎదుట హజరు పర్చేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బందో బస్తు మధ్య వాహనాల్లో తరలించారు. అరెస్ట్ సమయంలో బాల్కసుమన్ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హమీలు గురించి ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు బనాయించి జైలుకు పంపుతుందన్నారు. గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా తనపై 226 కేసులు పెట్టిందన్నారు.
తనపై పలు మార్లు లాఠీచార్జీలు చేశారన్నారు. ఇటీవల క్యాతన్ పల్లి మున్సిపాలిటి పీఠం దక్కించుకునేందుకు తనపై అక్రమంగా కేసులను బనాయించి జైలుకు తరలించారని అన్నారు. 2014 లో ఎంపీగా, 2019 లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచానని అన్నారు. ఎన్ని అక్రమ కేసులు బనాయించిన , ఎన్నిసార్లు అరెస్ట్ లు చేసిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను ప్రశ్నిస్తునే ఉంటానని మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ స్పష్టం చేశారు.
బాల్క సుమన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏమిటంటే..?.
బీఆర్ఎస్ పార్టీ సమావేశంలో బాల్కసుమన్ మాట్లాడుతూ.. నిరసనలు తెలిపేందుకు రైతులు, కార్మికులు రావడం లేదని అన్నారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులే మిలిటెంట్ తరహా ఉద్యమం చేయాలన్నారు. అవసరమైతే రోడ్లపై గొడవలు చేయాలని, సింగరేణి కార్యాలయాన్ని వాటి ఆస్తులను ధ్వంసం చేయాలని వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ శ్రేణులు , కాంగ్రెస్ మంత్రులు చాలా సీరియస్ అయ్యారు.
ప్రభుత్వ ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేయాలని పిలుపు నివ్వడం ఏంటని ఘాటుగా స్పందించారు. దీనిపై కేటీఆర్, హరీష్ రావు స్పందించక పొవడం మరింత విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. అంతే కాకుండా దీనిపై సింగరేణి కోల్ మైన్స్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ సైతం బాల్కసుమన్ వ్యాఖ్యల్ని ఖండించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి