Meerpet hit and run incident: కారుతో బలంగా ఢీకొట్టడమే కాకుండా రెండు కిలోమీటర్లు ఈడ్చుకుని వెళ్లాడు. మీర్ పేట్ పరిధిలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది.  ఈ ఘటనలో బాధితుడు ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 3, 2026, 01:04 PM IST
Man dragged 2 kilometers on Car Bonnet in meerpet Hyderabad: హైదరాబాద్ లో పోలీసులు ట్రాఫిక్ నియమాలను పాటించాలని తరచుగా చెప్తుంటారు. కానీ కొంత మంది వాహన దారులు మాత్రం ఇష్టమున్నట్లు డ్రైవింగ్ చేస్తారు. వీరి డ్రైవింగ్ వల్ల వారు రిస్క్ లో పడటమే కాకుండా ఇతరుల్ని కూడా డెంజర్ లో పడే స్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో  హైదరాబాద్ లోని మీర్ పేట్ పరిధిలో హిట్ అండ్ రన్ వెలుగులోకి వచ్చింది. రంగారెడ్డి జిల్లాలోని మీర్ పేట్ లో ఘోర మైన హిట్ అండ్ రన్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక వ్యక్తి కారుతో ఢీకొట్టడమేకాకుండా బానెట్ పై వేలాడుతున్న రెండు కిలోమీటర్లు అలాగే వెళ్లాడు. ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

ఎస్.కె. జిలానీ, అతని కుమారుడు ఫైసల్ గాయత్రీ నగర్ నుండి ఎల్.బి. నగర్ వైపు బైక్‌పై వెళ్తుండగా, ఒక కారు వారిని వెనుక నుండి ఢీకొట్టింది. దీంతో వారి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది.  కారులో ఉన్న వ్యక్తి తండ్రి కొడుకులపై దాడి చేశాడు. ఆ తర్వాత డ్రైవర్ పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా జిలానీ వాహనంను ఆపడానికి యత్నించాడు.

ఇంతలో కారులో ఉన్న వ్యక్తి వాహనంను స్టార్ట్ చేసి వేగంగా పొనిచ్చాడు. పాపం.. జిలానీ కారు బానెట్ ను పట్టుకుని వేలాడుతూ ఉండిపోయాడు. అతను గాయాలతో కేకలు పెడుతున్న కారును మాత్రం ఆపలేదు.

చివరకు కారును మండమల్లమ్మ జంక్షన్ సమీపంలో స్థానికులు అడ్డగించడంతో ఆపాడు.ఆ తర్వాత కారు వదిలేసి నిందితుడు పారిపోయాడు. ఈ ఘటనలో బాధితుడు ఫైసల్‌ రెండు కాళ్లు విరిగిపోయి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. తీవ్రంగా రక్తం స్రావం అవుతున్న అతడ్ని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. 

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

