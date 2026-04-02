Honda Shine రూ.45 వేలు.. TVS Rider కేవలం రూ.50వేలే.. సగం ధరకే మీ సొంతం!

Second Hand Bikes In Hyderabad Telugu: ఎప్పటినుంచో మంచి మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇదే అద్భుతమైన అవకాశంగా భావించవచ్చు.. హైదరాబాద్ లోని ఆటోనగర్ లో ఉన్న శ్రీరామ్ ఆటో మాల్ వేదికగా నిర్వహించిన బ్యాంకు సీజ్డ్ వాహనాల వేలం పాటలో సామాన్యులకు ఊహించని ధరలకే అత్యాధునిక మోడల్ వాహనాలు లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈఎంఐ సకాలంలో చెల్లించని కారణంతో బ్యాంకులు స్వాధీనం చేసుకున్న 185 బైకులపై వేలం వేశారు. ఇందులో భాగంగా ప్రముఖ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన బైకులు 50 శాతం కంటే తక్కువ ధరలకే అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఏడాది కింది మోడల్స్ సైతం అత్యంత తక్కువ ధరలోని అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.
ఈ వేళలో భాగంగా ప్రధాన ఆకర్షణ ఏంటంటే.. 2024 సంవత్సరం మోడల్ బైక్స్తో పాటు.. 2025 సంవత్సరం మోడల్ వాహనాలు కూడా సగం ధరలకే అందుబాటులో ఉండడం. ముఖ్యంగా హోండా ఎస్పీ 125, టీవీఎస్ రైడర్, యమహా R15, హీరో స్ప్లెండర్ వంటి పాపులర్ మోడళ్లు వేలంలో హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి. చాలామంది ఈ వేలంలో పాల్గొని సగం ధరలకే వీటిని కొనుగోలు చేశారు. మంచి కండిషన్ కలిగిన బైక్లను వినియోగదారులు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఇష్టపడ్డారు..
ఇక ఈ వేలంలో ఉన్న బైక్ లకు సంబంధించిన ధరల వివరాల్లోకి వెళ్తే..2024 మోడల్ హోండా ఎస్పీ 125 బైక్ రూ. 45,000 నుంచి రూ. 60,000 మధ్య ధర పలకగా.. 2025 మోడల్ టీవీఎస్ రైడర్ కేవలం రూ. 50,000లకే సోల్డ్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా స్పోర్ట్స్ బైక్ ప్రియుల కోసం యమహా R15 V4 మోడల్ రూ. 1.40 లక్షలకు అందుబాటులో ఉంది. అలాగే అందర్నీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ..2025 మోడల్ టీవీఎస్ స్పోర్ట్ వాహనం కేవలం రూ. 30,000కే వేలంలో అమ్ముడైంది.. ఇలా వివిధ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మోటార్ సైకిల్స్ అత్యంత తక్కువ ధరలోనే అందుబాటులోకి వచ్చాయి..
ప్రతి శనివారం నిర్వహించే ఈ వేలం పాటలో పాల్గొనే వారు తప్పకుండా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవలసి ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా ముందుగానే శ్రీ రామ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీకి రూ. 10,120 డిపాజిట్ చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఆధార్ కార్డుతో పాటు పాన్ కార్డు జిరాక్స్ కాపీలను తప్పనిసరిగా.. వెంట తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ వేలంలో ఏ వాహనం కొనుగోలు చేయలేకపోతే.. చెల్లించిన డిపాజిట్ మొత్తాన్ని అక్కడికక్కడే తిరిగి ఇచ్చేస్తారు.. వాహనాన్ని దక్కించుకున్న వారు ఒక వారం రోజుల్లో పూర్తి మొత్తాన్ని చెల్లించి వాహనాన్ని తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది..
చాలా వాహనాలు ఆర్టీఓ ఫారమ్స్ (RTO Forms) తో వస్తున్నాయి. అంటే ఒరిజినల్ ఆర్సీ లేకపోయినా, ఫైనాన్స్ కంపెనీలు ఫామ్ 35, 36 వంటి పత్రాలను అందిస్తాయి. వీటితో వాహనాలు కొనుగోలు చేసిన వారంతా వాటిని తమ పేరు మీద సులభంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని వాహనాలపై పెండింగ్ జవాన్లు ఉన్నప్పటికీ.. వాటిని కొనుగోలుదారులే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తక్కువ ధరలు కొత్త వాహనం కొనాలనుకునే మధ్య తరగతి ప్రజలకు ఈ వేలం మంచి వేదికగా నిలుస్తోంది. మరిన్ని వివరాల కోసం ప్రతి శనివారం ఉదయం 10 సమయంలో ఆటోనగర్ శ్రీరామ్ ఆటో మాల్ సందర్శించవచ్చు.
Read more: Scorpio, Ertiga సగం ధరకే.. ఢిల్లీ కార్ బజార్లో రూ.30 వేలకే కారు మీ సొంతం!
