/Bandi Bageerath POCSO Case: అమ్మాయి మైనర్‌ కాదు.. హైకోర్టులో బండి భగీరథ్‌ వాదనలు

Telangana High Court: అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమారుడు, నిందితుడు బండి భగీరథ్కు బెయిల్పై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం రాలేదు. తెలంగాణ హైకోర్టులో వేసిన పిటిషన్ గురువారం మధ్యాహ్నం విచారణకు వచ్చింది. మధ్యంతర బెయిల్ కోసం బండి భగీరథ్ న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు. బాధితురాలు మైనర్ కాదు మేజర్ అని చెబుతున్నారు కానీ ఆమెపై అత్యాచారం చేసిన విషయాన్ని మాత్రం మరచిపోతున్నారు. ఇదే విషయమై హైకోర్టులో వాదనల మీద వాదనలు జరిగాయి. చివరకు రేపు విచారణకు వాయిదా వేసింది.
బాధితురాలు తరఫు న్యాయవాది వాదనలు
కరీంనగర్లో బాధితురాలిపై తప్పుడు కేసు పెట్టారు. బాధితురాలు తల్లి పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్లిన సమయంలో వెంటనే కరీంనగర్కి సమాచారం ఇచ్చి కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడు కేంద్ర మంత్రి కుమారుడు ఈ కేసులో చాలా ప్రభావితం చేశారు. తమ వాదనలు వినిపించడానికి మాకు కొంత సమయం కావాలని న్యాయస్థానాన్ని బాధితురాలు తరఫు న్యాయవాది కోరారు. రేపు మధ్యంతర బెయిల్ పై రేపు నిర్ణయం తీసుకుంటామని న్యాయస్థానం తెలిపింది.
'పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 11 నిర్దేశించిన వాటి పరిధిలోకి పిటిషనర్ రారు. బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 74, 75 ఆరోపించిన నేరాలు రుజువు కాలేదు. బాధితురాలుగా చెబుతున్న బాలిక వయసు 19 నుంచి 20 మధ్య ఉంటుంది. ఆమె తల్లి తప్పుడు రికార్డ్స్ సృష్టించి వయసు తగ్గించి కఠినమైన పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయించారు. 8 నెలలు కింద జరిగిన సంఘటనపై ఇప్పుడు ఫిర్యాదు చేయడంలో దురుద్దేశం ఉంది. ' అని బండి భగీరథ్ న్యాయవాది, సీనియర్ కౌన్సిల్ నిరంజన్ రెడ్డి వాదించారు. బాలిక మైనర్ కాదు అనడానికి మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉంటే సమర్పించాలని నిందితుడు తరఫు న్యాయవాదికి హైకోర్టు సూచించారు.
'ఐదేళ్ల కిందట అంటే అమ్మాయికి 15 ఏళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు కారు నడుపుతూ కేసు నమోదైంది. అందులో ఉన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వివరాలు సరైనవే అయితే తను మేజర్ అవుతుంది. ఆ యువతి పలు రకాల తేదీలతో డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకుంది' అని పిటిషనర్ తరపున వాదన వినిపిస్తున్న సీనియర్ కౌన్సిల్ నిరంజన్ రెడ్డి తెలిపారు. 'ఈనెల 8వ తేదీన పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదైన పోక్సో కేసులో తప్పుడు ఆరోపణలు చేశారు. నాపై ఆరోపణలు చేస్తున్న బాలిక, ఫిర్యాదు చేసిన వ్యక్తి రూ.5 కోట్లు డిమాండ్ చేశారు. బెదిరింపులకు పాల్పడమే కాకుండా ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని బాధితురాలు బెదిరించారు. బాధితుల నుంచి వచ్చిన బెదిరింపులకు లొంగకుండా కరీంనగర్ టూ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాం. ప్రముఖ రాజకీయ వ్యక్తి కుమారుడు కావడంతో ఈ కుట్రకు పాల్పడ్డారు' అని నిందితుడు బండి భగీరథ్ తరఫు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు.
హైకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
'ప్రతిసారి కేంద్ర మంత్రి కుమారుడు అని మీరు పదే పదే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బాధితురాలు పుట్టినరోజు డేట్స్పై పోలీసులు విచారణ చేయాలి' అని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఇక బెయిల్పై విచారణను రేపటికి వాయిదా వేసింది.