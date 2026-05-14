  Bandi Bageerath POCSO Case: అమ్మాయి మైనర్‌ కాదు.. హైకోర్టులో బండి భగీరథ్‌ వాదనలు

Bandi Bageerath POCSO Case: అమ్మాయి మైనర్‌ కాదు.. హైకోర్టులో బండి భగీరథ్‌ వాదనలు

Bandi Bhageerath POCSO Case Bail Petition Probe Postpone To Tomorrow: అత్యాచారానికి పాల్పడిన కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌ కుమారుడు బండి భగీరథ్‌ బెయిల్‌ పిటిషన్‌పై తెలంగాణ హైకోర్టులో విచారణ జరగ్గా.. రేపటికి వాయిదా పడింది. అతడికిపై బెయిల్‌ ఇవ్వరాదని బాధితురాలి తరఫు న్యాయవాది కోరారు. హైకోర్టులో జరిగిన వాదనలు ఇలా ఉన్నాయి.
Written ByRavi Kumar SargamUpdated byRavi Kumar Sargam
Published: May 14, 2026, 04:44 PM IST|Updated: May 14, 2026, 04:44 PM IST
Image Credit: Bandi Bhageerath POCSO Case

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

