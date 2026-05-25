/Hot Summer: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భగ్గున మండుతున్న సూరీడు.. వడదెబ్బతో పిట్టల్లా రాలుతున్న మనుషులు..

Telugu States Summer Heat Waves: రోహిణి కార్తె ప్రవేశంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. గతంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. గత రికార్డులు చెల్లాచెదురువుతున్నాయి. తెలంగాణలో వడదెబ్బతో ఒక్కరోజులోనే 61మంది మృతి చెందారు. నాలుగు రోజుల్లో వీరి సంఖ్య 168కి చేరింది. మరికొన్ని రోజులు ఎండలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది. అత్యవసరమైతే తప్ప ఉదయం 11 నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు బయటకు రావద్దని తెలిపింది.
ఇక వేసవి కాలంలో అత్యంత వేడిగా భావించే రోహిణి కార్తె ప్రారంభం కానుంది. సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించి జూన్ 8 వరకు సంచరిస్తాడు. ఈ కాలంలో సాధారణ వేసవి వేడి కంటే భూమి నిప్పుల కుండలా మారనుంది. ఈ ఎండలకు రోళ్లు కూడా పగులుతాయని నానుడి అంటే హీట్ ఏ రేంజ్లో ఉండబోతుందో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. ఈ సమయంలో మధ్యాహ్న వేళల్లో బయట అడుగు పెట్టలేనంతగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఎక్కువగా నీరు తాగడం, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు వంటి ద్రవ పదార్థాలు తీసుకోవడం, మధ్యాహ్న వేళ బయటకు వెళ్లకుండా ఉండటం మంచిదని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణీలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
