Hot Summer: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భగ్గున మండుతున్న సూరీడు.. వడదెబ్బతో పిట్టల్లా రాలుతున్న మనుషులు..

Heat Summer: తెలుగు రాష్ట్రాలు భగభగ మండుతున్నాయి. సూర్యతాపంతో మనుషులు పిట్టల్లా రాలుతున్నారు. ఇప్పటికే పలు చోట్ల 48 డిగ్రీలకుపైనే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మరో మూడ్రోజులు పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.   
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 25, 2026, 08:30 AM IST|Updated: May 25, 2026, 08:30 AM IST
Image Credit: Summer Heat Waves (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

