Metro Rail: హైదరాబాద్ మెట్రో రైలులో అనూహ్య పరిణామం.. జర్నీలో ఎంత డబ్బు తీసుకెళ్లాలి? 

How Much Cash Carry In Hyderabad Metro Rail: మెట్రో రైలు ప్రయాణంలో ఇన్నాళ్లు లేని కొత్త అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది. జూబ్లీ చెక్‌పోస్టు మెట్రో స్టేషన్‌లో జరిగిన ఓ అంశం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసలు మెట్రో రైలులో ఎంత నగదు తీసుకెళ్లాలనే సంశయం ఎదురైంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 2, 2025, 09:16 PM IST

Metro Rail: హైదరాబాద్ మెట్రో రైలులో అనూహ్య పరిణామం.. జర్నీలో ఎంత డబ్బు తీసుకెళ్లాలి? 

Hyderabad Metro Rail: వేగం.. ట్రాఫిక్‌ లేకుండా ప్రశాంతంగా ప్రయాణం సాగించే సదావకాశం మెట్రో రైలు కల్పిస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో నగర ప్రజలకు అత్యంత సేవలు అందిస్తున్న మెట్రో రైలులో అనూహ్య పరిణామం చోటుచేసుకుంది. నగదు తీసుకువెళ్తున్నారని ఓ ప్రయాణికుడిని భద్రతా సిబ్బంది అడ్డుకుంది. అతడిని రైలు ప్రయాణం చేయకుండా నియంత్రించారు. తీసుకెళ్లాల్సిన దానికన్నా అధికంగా నగదు తీసుకెళ్తున్నారని సెక్యూరిటీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఈ సరికొత్త అంశం ఇన్నాళ్లు మెట్రో ప్రయాణికులకు తెలియదు. హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలులో జరిగిన ఈ అంశం సరికొత్త చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీహిల్స్ చెక్‌పోస్ట్ మెట్రో స్టేషన్⁬ లోపలికి ఓ ప్రయాణికుడు వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. టికెట్ తీసుకుని ప్లాట్ ఫాం దగ్గరకు వెళ్లేలోపు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. సెక్యూరిటీ తనిఖీల్లో వారికి నగదు కనిపించింది. ప్రయాణికుడి దగ్గర ఉన్న బ్యాగులో రూ.మూడున్నర లక్షలు ఉన్నట్లు స్క్రీనింగ్⁬లో తేలింది. అంత మొత్తంలో నగదుతో మెట్రో రైలులో ప్రయాణించేందుకు అనుమతి లేదని సెక్యూరిటీ సిబ్బంది నివారించారు.

ఇది విన్న ప్రయాణికుడు విస్తుపోయాడు. ఈ విషయం తనకు తెలియదని చెప్పినా భద్రతా సిబ్బంది వినిపించుకోలేదు. ఈ సందర్భంగా ఆర్‌బీఐ రూల్స్‌ సెక్యూరిటీ వివరించి ప్రయాణికుడిని మెట్రో ప్రయాణం చేయనీవలేదు. ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం ఒక ప్రయాణికుడు రూ.2 లక్షలకు మించి డబ్బుతో మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణించకూడదు. రూ.మూడున్నర లక్షలు తీసుకెళ్తున్న కారణంగా మెట్రో ప్రయాణం చేయరాదని సూచించారు.

ఆర్‌బీఐ రూల్స్‌ చెప్పడంతో ఆ ప్రయాణికుడు ఇక చేసేదేమీ లేక మెట్రో స్టేషన్⁬ నుంచి వెనుతిరిగాడు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్‌ మెట్రో ప్రయాణికుల మధ్య చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే నగదు అధికంగా తీసుకెళ్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని.. ప్రయాణికుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకునే ఎక్కువ మొత్తంలో డబ్బును తరలించే అవకాశం లేదని మెట్రో సిబ్బంది వివరణ ఇచ్చింది. నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడుచుకుని ప్రయాణికులు సహకరించాలని మెట్రో అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Metro railpassengersmetro passengerscashHyderabad

