  Glass Usage: ప్లాస్టిక్‌కు బై బై.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతున్న గాజు వినియోగం

Glass Usage: ప్లాస్టిక్‌కు బై బై.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతున్న గాజు వినియోగం

Glass Usage: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గాజు వినియోగం క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఎక్కువగా ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించే వారు ప్లాస్టిక్ కంటే.. గాజును ఉపయోగించేందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారు. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Last Updated : Nov 22, 2025, 05:05 PM IST

Glass Usage: ప్లాస్టిక్‌కు బై బై.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెరుగుతున్న గాజు వినియోగం

Glass Usage: ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసినా ప్లాస్టిక్ వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. వాటర్ బాటిల్ నుంచి కిరాణ కొట్టు సరుకులు తెచ్చుకునే వరకు ప్లాస్టిక్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉంది. ప్లాస్టిక్ కారణంగా పర్యావరణానికి ముప్పు వాటిల్లడంతోపాటు అనారోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో ప్రజల్లో మెల్లగా మార్పు వస్తోంది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో గాజు వినియోగం క్రమంగా పెరుగుతోంది. పెద్ద పెద్ద భవనాలు సైతం గాజు గ్లాస్‌తోనే నిర్మిస్తుండడంతో ప్రస్తుతం ఈ పరిశ్రమ బాగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. స్థానిక వ్యాపారాలు కూడా ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను తగ్గించడానికి దీన్ని ఉపయోగిస్తున్నాయి.

సులభంగా రీసైక్లింగ్

మన ఇళ్లలో పచ్చళ్ళు, మసాలాలు నిల్వ చేసేందుకు గ్లాస్ సీసాలను ఉపయోగించే సంప్రదాయం ఉంది. ఆరోగ్యం, స్వచ్ఛత, పునర్వినియోగం వంటి భావాలపై ఆధారపడిన ఈ పద్దతి ఇప్పుడు భవిష్యత్ పదార్థ నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేస్తోంది. గాజును సులభంగా రీసైక్లింగ్ చేయవచ్చు. అంతేకాకుండా నాణ్యతను కోల్పోదు. ఎన్నిసార్లు అయినా మళ్లీ వినియోగించుకోవచ్చు. ఆహారం, పానీయాల స్వచ్ఛతను కాపాడుతుంది. IJREAM 2024 నివేదిక ప్రకారం.. మన దేశంలో గ్లాస్ పరిశ్రమ సంవత్సరానికి 3.8 శాతం వృద్ధి చెందుతోంది. రీసైకిల్ చేసిన గ్లాస్ (కలెట్) వినియోగం పెరగడం, శక్తి సమర్థత గల తయారీ ప్రక్రియలు ఈ వృద్ధికి తోడ్పడుతున్నాయి. ఒక టన్ను కలెట్ ఉపయోగించడం ద్వారా పరిశ్రమలు 1.2 టన్నుల ముడి పదార్థాన్ని ఆదా చేయగలవు. పవర్ వినియోగాన్ని 30% వరకు తగ్గించగలవు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రాల్లో గాజు పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందేందుకు మంచి అవకాశం ఉంది.

రోజుకు 8000 టన్నులు

సుస్థిరత పట్టణాల్లోనే మొదలవుతుంది. విశ్వనగరం హైదరాబాద్‌లో గాజు వినియోగంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తోంది. 2024లో తెలంగాణ కాలుష్య నియంత్రణ మండలి (TGPCB) గ్లాస్ తయారీదారులు కలెట్ ఉత్పత్తి, వ్యర్థాల నిర్వహణపై కచ్చితమైన నివేదనలు ఇవ్వాలంటూ నియమాలు జారీ చేసింది. GHMC డేటా ప్రకారం.. హైదరాబాద్ రోజుకు 8000 టన్నుల ఘన వ్యర్థాలను ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ఇందులో ప్లాస్టిక్ ప్రధాన భాగం అయినా.. గ్లాస్ సేకరణ వ్యవస్థ ఇంకా పరిమితంగానే ఉంది. నగర స్థాయి రీసైక్లింగ్ వ్యవస్థలు ఏర్పడితే.. వేల టన్నుల గ్లాస్‌ను ల్యాండ్‌ఫిల్‌లకు వెళ్లకుండా నిలుపుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో CLAP (క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్) కార్యక్రమం నగరాల్లో డోర్-టు-డోర్ వ్యర్థాల విభజనను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో గ్లాస్ సేకరణను చేర్చడం రీసైక్లింగ్ సామర్థ్యాన్ని భారీగా పెంపొందించవచ్చు. అదే సమయంలో హైదరాబాద్ డిజిటల్ ఎకోసిస్టమ్ వ్యర్థాల జాడను సకాలంలో ట్రాక్ చేయడానికి సహాయపడుతోంది.

మళ్లీ గ్లాస్ బాటిళ్ల వైపు..

పర్యావరణ ప్రయోజనాలకంటే ఎక్కువగా గాజు గ్లాస్ వినియోగం మన ఆరోగ్యానికి నేరుగా ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ప్లాస్టిక్‌లో మాదిరి గాజులో హానికర రసాయనాలు లేదా మైక్రోప్లాస్టిక్‌లను కలపరు. అందువల్ల రుచి, స్వచ్ఛతను అలాగే ఉంటుంది. కరీంనగర్, రాజమండ్రి, తిరుపతి ప్రాంతాల్లో చిన్న వ్యాపారాలు మళ్లీ గ్లాస్ బాటిళ్ల వైపు ఆకర్షితమవుతున్నాయి. మెరుగైన వ్యర్థ నిర్వహణ మౌలిక సదుపాయాలను ప్రభుత్వాలు అభివృద్ధి చేయాలి. శుభ్రమైన తయారీ, అధిక కలెట్ వినియోగానికి పరిశ్రమలు ప్రాధాన్యమివ్వాలి. ప్రజలు పునర్వినియోగం మరియు మూలంలోనే వ్యర్థాల విభజనను పాటించాలి.

