Hyderabad: నిగనిగలాడే మామిడిపండ్లు కొంటున్నారా? సీపీ సజ్జనార్‌ హెచ్చరిక!

CP Sajjanar Alerts On Fake Mangoes: మార్కెట్లో సీజన్ ఆధారంగా పండ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. సీజనల్ పండు తీసుకోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఇందులో విటమిన్స్, మన శరీరానికి కావలసిన ఖనిజాలు కూడా లభిస్తాయి. అందుకే సీజన్ పండు వచ్చిందంటే కచ్చితంగా తీసుకుంటారు. పండ్లలో రారాజు 'మామిడి పండు' అంటే అందరికీ ఇష్టం. ఈ మామిడిపండు సీజన్ కూడా వచ్చేసింది. తీపిగా ఉండే ఈ పండులో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా మెండు. అయితే వీటిని గుడ్డిగా నమ్మి తీసుకుంటే మాత్రం అనారోగ్యం కొని తెచ్చుకున్నట్టే అంటున్నారు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్. ప్రధానంగా రోడ్ల పక్కన నిగనిగలాడే మామిడి పండ్లు నోరురిస్తే వాటిని వెంటనే కొనేస్తారు. అయితే ఇందులో కాల్షియం కార్బైడ్, ఇతర రసాయనాలు కలిపి మగ్గ పెడుతున్నారు. వీటితో చాలా ప్రమాదమని హెచ్చరిస్తున్నారు. సహజంగా పండిన పండు అంతా ఒకే రంగులో ఉండదని చెబుతున్నారు. కల్తీ మామిడి పండ్ల సమాచారం తెలిస్తే వెంటనే 100కు లేదా 8712661212 నెంబర్ సమాచారం ఇవ్వాలని సూచించారు.
ఈ మేరకు హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. మార్కెట్లో కల్తీ కలకలం రేపుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యేక టీం కూడా కల్తీ గుట్టు రట్టు చేస్తూనే ఉంది. ఎప్పటికప్పుడు అలర్ట్ గానే ఉంటూ పైకి బాగా కనిపిస్తున్న లోపల విషం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. ప్రజల ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయని వ్యాపారుల కొందరు స్వార్థపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారు . సహజంగా పక్వానికి రావలసిన మామిడి పండుకు క్యాల్షియం కార్బైడ్, ఇతర రసాయనాలు వేసి కృత్రిమంగా మగ్గించి విక్రయిస్తున్నారన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రోడ్లపై బండ్ల మీద లభించే పండ్లు పసుపు రంగులో నిగనిగలాడుతూ కనిపిస్తుందని ఆకర్షితులై ఆ పండును ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా కొనుగోలు చేస్తారు. ఆ విధంగా ఇంటికి అనారోగ్యాన్ని కూడా కొని తీసుకెళ్తారు.
కల్తీ మామిడి పండ్లతో తస్మాత్ జాగ్రత్త!
వేసవి కాలం రాకతో పండ్లలో రారాజు మామిడి మార్కెట్లో సందడి చేస్తోంది. అయితే, నోరూరించే ఈ ఫలాల మాటున ప్రాణాంతకమైన విషపు కోరలు దాగి ఉన్నాయన్న నిజాన్ని ప్రజలు విస్మరించకూడదు. కాసుల కక్కుర్తితో కొందరు స్వార్థపరులైన వ్యాపారులు ప్రజల ప్రాణాలను… pic.twitter.com/yOYzQFmVMG
— V.C. Sajjanar, IPS (@SajjanarVC_IPS) April 3, 2026
సహజమైన పండు ఇలా..
సహజమైన పండు మగ్గిన తర్వాత ఒకే రంగులో ఉండదు అని హైదరాబాద్ సీపీ తెలిపారు. రసాయనాలతో మగ్గించిన పండ్లు మాత్రమే పై భాగంలో పూర్తిగా పసుపు రంగులో ఉండి లోపల మాత్రం పచ్చిగానే ఉంటుంది. ఇదే విషానికి ప్రధాన కారణమవుతుంది. ఇలాంటి పండ్లు కొనుగోలు చేయడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయన్నారు. ప్రధానంగా ఇలాంటి కల్తీ పండ్లు తింటే కడుపులో వికారం, విరేచనాలు, వాంతులు, గొంతులో మంట ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. అంతేకాదు ఇవి రాను రాను నాడీ వ్యవస్థ పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని వైద్య నిపుణులు సైతం హెచ్చరిస్తున్నారన్నారు.
కల్తీపై కొరడా...
ఇప్పటికే ఇలాంటి కల్తీ వ్యాపారుల పట్ల హైదరాబాద్ పోలీసుల విభాగం నిఘా వేసింది. హెచ్ పాస్ట్ పేరుతో అల్లం వెల్లుల్లి ఇతర ఆహార పదార్థాలలో కల్తీ గుట్టు రట్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఏమాత్రం నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై తీవ్ర చర్యలు ఉంటాయి. ప్రజలు కూడా మోసపోకుండా సహజత్వాన్ని గుర్తించి మరి పండ్లను కొనుగోలు చేయాలని సీపీ సూచించారు.
ఇక కల్తీ చేసి మగ్గ పెట్టిన పండులో రసాయన కల్తీ ఉంటుంది. దీంతో వాసన కూడా ఒక రకంగా వస్తుంది. మామిడిపండ్ల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బేకింగ్ సోడా నీటిలో కడిగినప్పుడు రంగు మారుతుంది. ఇది అనారోగ్యకరం అని ప్రజలు గ్రహించాలి. కల్తీ వ్యాపారులు గుర్తిస్తే వెంటనే హెచ్ ఫాస్ట్ ఫోన్ నెంబర్ కాల్ చేయాలని సూచించారు.
