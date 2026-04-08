Huge Explosion at ro plant in necklace road jalavihar in hyderabad: హైదరాబాద్ నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న నెక్లెస్ రోడ్ లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. దీంతో ప్రజలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు. జలవిహర్ పార్క్ కు నీటిని సరఫరా చేసే ఆర్ ప్లాంట్ ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దంతో పేలిపోయింది. దీంతో ప్లాంట్ తునాతునకలైంది. దీని ధాటికి అక్కడే ఉన్న ఇద్దరు సిబ్బంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
పేలుడు శబ్దం రాగానే అక్కడున్న మిగతా జనాలు ఏదో బాంబు పేలిందనుకుని భావించి అక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టారు. ఆ తర్వాత ప్లాంట్ పేలిందని తెలిసి ఊపిరీ పీల్చుకున్నారు. గాయపడ్డ సిబ్బందిని హుటా హుటీన దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ముఖ్యంగా ఆర్ వో ప్లాంట్ లోని ఫిల్టర్లు లేదా కంప్రెషర్ లో అధిక పీడనంతో కొన్నిసార్లు పేలుడు సంభవిస్తుందని సిబ్బంది చెప్తున్నారు. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. గాయపడ్డవారిలో ఒకరి సిట్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉందని ప్రచారం జరుగుతుంది. దీనిపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
