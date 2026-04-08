Husband Drinks Dettol: కాపురంలో లొల్లి.. భార్య వేధింపులు తాళలేక డెటాల్ తాగిన భర్త 

Wife And Husband Clashes: మ్యాట్రిమోనీ యాప్లో సంబంధం కుదుర్చుకుని వివాహం చేసుకున్న భార్యాభర్తల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి. కాపురం పెట్టిన కొన్నాళ్లకే గొడవలు జరగడంతో ఇద్దరు వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే భార్య వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తోందని భర్త ఆరోపించాడు. ఎవరితో సంబంధం ఉందనే రుజువు చూపించాలని కోరగా.. భర్త భార్య ఫోన్, వాట్సప్ వివరాలు అడిగాడు. అయితే ఆమె ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. ఈ క్రమంలో పోలీసుస్టేషన్లో పంచాయితీ జరగ్గా ఆ సమయంలో భర్త డెటాల్ తాగి ఆత్మహత్యయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పెద్దపల్లి జిల్లా ఓదెల మండలం గూడెం గ్రామానికి చెందిన ఇటుకల మహేష్ (29) హైదరాబాద్లో ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అతడు విలాసాగరం సమత అనే యువతిని ఓ మాట్రిమోని యాప్లో చూసి సంబంధం మాట్లాడుకుని వివాహం చేసుకున్నాడు. పెళ్లయిన తరువాత జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలోని వెంకటగిరి కాలనీలో కాపురం పెట్టారు. అయితే కొన్ని రోజుల తరువాత మహేశ్కు అతడి భార్యపై అనుమానం పెంచుకుని గొడవ పడతుండేవాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి.
ఈ గొడవల కారణంగా మహేశ్, సమత ఇద్దరు కాపురం తీసేసి విడివిడిగా వేర్వేరు ప్రైవేటు హాస్టల్లో నివసిస్తున్నారు. దిల్సుఖ్నగర్లో వీరిద్దరూ హాస్టల్స్లో నివసిస్తుండగా ఫిబ్రవరిలో భార్యాభర్తలకు పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో పంచాయితీ జరిగింది. తన భార్యకు వేరే వారితో సంబంధం ఉందని ఆరోపించగా.. పంచాయితీ పెద్దలు సాక్ష్యాధారాలు చూపించాలని అడిగారు. దీంతో అతడు రెండు నెలల గడువు కోరాడు.
సాక్ష్యాధారాలు చూపించడానికి రెండు నెలల గడువు ముగియడంతో మహేష్ చైతన్యపురి పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి భార్యపై ఫిర్యాదు చేశాడు. తన భార్య సీడీఆర్, వాట్సప్ చాట్ కావాలని అడుగగా ఇవ్వడానికి భార్య నిరాకరించింది. బయటకు వెళ్లి డెటాల్ను పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకొని వచ్చి మరోసారి భార్యకు సంబంధించిన చాట్ ఇవ్వాలని కోరాడు. ఇవ్వకపోవడంతో తన వెంట తెచ్చుకున్న డెటాల్ను తాగాడు. అది గమనించిన పోలీసులు వెంటనే నిలువరించి అతడి ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతడి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. మహేశ్ ఫిర్యాదు భార్యభర్తలకు సంబంధించిన విసయం కావడంతో కోర్టులో కానీ.. ఫ్యామిలీ కౌన్సెలింగ్ ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలని ఆ జంటకు పోలీసులు సూచించి పంపించారు.
