English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఘోరం.. బాలలపై స్టాఫ్ గార్డు లైంగిక దాడి.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఘోరం.. బాలలపై స్టాఫ్ గార్డు లైంగిక దాడి.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Boy molested in Bala sadan Hyderabad: కొన్నిరోజులుగా బాలుడు తీవ్రమైన కడుపునొప్పితో బాధపడుతున్నారు. దీంతో ఇటీవల అతను ఇంటికి వెళ్లాడు. ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పెనుదుమారం చెలరేగింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 13, 2025, 09:44 AM IST
  • సైదాబాద్ బాలసదన్ లో దారుణం..
  • బాలలపై లైంగిక దాడి..

Trending Photos

School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
7
Diwali 2025 holidays
School Holiday: విద్యార్థులకు దీపావళి సెలవులు వచ్చేశాయి.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లకు వరుసగా 3 రోజులు ఎప్పుడంటే..?
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
5
Udaya Bhanu
Udaya Bhanu: యాంకర్ ఉదయభాను కెరీర్‌ను నాశనం చేసింది వీళ్లే.. లిస్ట్‌లో స్టార్ సింగర్ పేరు..!
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
6
Rs 100 Notes Sell: రూ.100 నోటు అమ్మితే.. రూ.3,99,900 లాభం.. మీ దగ్గర ఉంటే ఇలా అమ్మేసేయండి..
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
5
School holidays
School Holiday: రానున్న ఐదు రోజులు భారీ వర్షాలు.. స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రకటన..
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఘోరం.. బాలలపై స్టాఫ్ గార్డు లైంగిక దాడి.. అసలేం జరిగిందంటే..?

 Boy molested by bala sadan staff in Saidabad Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మగాళ్లు, ఆడవాళ్లు అని తేడాలేకుండా ఘోరంగా  ప్రవర్తిస్తున్నారు.  పసిపాపల నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడం లేదు.

Add Zee News as a Preferred Source

మొత్తంగా కొంత మంది ప్రవర్తన మరీ దారుణంగా ఉంటుంది. ఇటీవల మైనర్లు, మగాళ్లపై కూడా అత్యాచారం జరుగుతున్న ఘటనలు సమాజంలో ఆందోళనలు కల్గిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. సైదాబాద్ లోని బాలసదన్ లో దారుణంచోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

 హైదరాబాద్ లోసి సైదాబాద్ జువైనల్ బాలసదన్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది.  కొన్నిరోజులుగా బాలసదన్ లో ఉంటున్న బాలుడు తరచుగా అనారోగ్యంకు గురౌతున్నాడు. దీంతో అతను ఇటివల ఇంటికి వెళ్లాడు.  అతడ్ని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా అఘాయిత్యం జరిగిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
 

హోమ్ లో ఉన్న బాలుడి పై  స్టాప్ గార్డ్ లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవ్వగా.. ఆసుపత్రిలో చెక్ చేయించగా బాలుడు పై లైంగిక దాడి జరిగినట్లు గుర్తించారు. దీంతో బాల సదన్ కి వెళ్లి తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేశారు. 

Read more: Video Viral: లక్ అంటే నీదే భయ్యా.. ఇద్దరు భార్యలతో రొమాంటిక్ గా కర్వాచౌత్ వేడుక.. వీడియో వైరల్..

బాలసదన్ ఫిర్యాదుతో స్టాఫ్ గార్డ్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరో నలుగురిపై కూడా స్టాప్ గార్డు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డట్టు గుర్తించారు. దీంతో  బాల సదన్ లోని పిల్లలకి అధికారులు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadSaidabadBala sadanboy molested in saifabadharassment on boy in saifabad

Trending News