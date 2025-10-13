Boy molested by bala sadan staff in Saidabad Hyderabad: ఇటీవల కాలంలో మరీ ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. మగాళ్లు, ఆడవాళ్లు అని తేడాలేకుండా ఘోరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. పసిపాపల నుంచి పండు ముసలి వరకు ఎవర్ని వదలడం లేదు.
మొత్తంగా కొంత మంది ప్రవర్తన మరీ దారుణంగా ఉంటుంది. ఇటీవల మైనర్లు, మగాళ్లపై కూడా అత్యాచారం జరుగుతున్న ఘటనలు సమాజంలో ఆందోళనలు కల్గిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. సైదాబాద్ లోని బాలసదన్ లో దారుణంచోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
హైదరాబాద్ లోసి సైదాబాద్ జువైనల్ బాలసదన్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. కొన్నిరోజులుగా బాలసదన్ లో ఉంటున్న బాలుడు తరచుగా అనారోగ్యంకు గురౌతున్నాడు. దీంతో అతను ఇటివల ఇంటికి వెళ్లాడు. అతడ్ని ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లగా అఘాయిత్యం జరిగిన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
హోమ్ లో ఉన్న బాలుడి పై స్టాప్ గార్డ్ లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవ్వగా.. ఆసుపత్రిలో చెక్ చేయించగా బాలుడు పై లైంగిక దాడి జరిగినట్లు గుర్తించారు. దీంతో బాల సదన్ కి వెళ్లి తల్లిదండ్రులు ఫిర్యాదు చేశారు.
బాలసదన్ ఫిర్యాదుతో స్టాఫ్ గార్డ్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరో నలుగురిపై కూడా స్టాప్ గార్డు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డట్టు గుర్తించారు. దీంతో బాల సదన్ లోని పిల్లలకి అధికారులు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ లో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు.
