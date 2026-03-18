English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Abdullapurmet: దారుణం.. అక్కను చంపి చెరువులో పడేసిన తమ్ముడు, కొన్నాళ్ల కిందటే బావ కూడా..!

Brother Killed Sister In Abdullapurmet: హైదరాబాద్ అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌లో ఘోర విషాదం చోటు చేసుకుంది. అక్కను అతి దారుణంగా హత్య చేసి చెరువులో పడేశాడు తమ్ముడు. ఈ ఘటన బుధవారం చోటుచేసుకుంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 18, 2026, 06:10 PM IST

Trending Photos

Brother Killed Sister In Abdullapurmet: ఇటీవల కాలంలో తల్లి పిల్లల్ని చంపడం.. భార్య భర్తలు ఒకరిని ఒకరు చంపుకోవటం దుర్ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూనే ఉన్నాయి. రోజురోజుకు మానవ సంబంధాలు ప్రశ్నార్ధకంగానే మారుతున్నాయి. ఈరోజు హైదరాబాద్ అబ్దుల్లాపూర్మెట్ బాటసింగారంలో కూడా ఇలాంటి దారుణ ఘటనే మరొకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్క చెడు తిరుగుళ్ళు తిరుగుతుంది అని ఒక తమ్ముడు అత్యంత దారుణంగా చంపి చెరువులో పడేశాడు.  ఇది ఇలా ఉండగా కొన్నాళ్ల క్రితమే బావ కూడా చనిపోయాడు. నిందితుడిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

నగర శివారులో ఈ దారుణ ఘటన చోటు చేసుకోవడంతో ఒక్కసారిగా బాటసింగారం ఉలిక్కిపడినట్టు అయింది. తోడబుట్టిన అక్కని అత్యంత కిరాతకంగా హత్య చేసి చెరువులో పడేశాడు. ఇది స్థానికంగా కూడా కలకలం రేపుతుంది. పోలీసుల ప్రకారం బాటసింగారానికి చెందిన పప్పురామ్‌ అక్క ప్రవర్తన పై విసుకు చెందాడు. బావ కూడా కొన్ని రోజుల క్రితమే చనిపోయాడు. ఆ తర్వాత అక్క ప్రవర్తన తీరులో మార్పువచ్చింది. దీంతో ఆమెకు సర్దిచెప్పడానికి పలుమార్లు ప్రయత్నించాడు. గత నెల 28వ తేదీన కూడా ఈ విషయమై ఇద్దరి మధ్య గొడవ పెరిగింది. ఒక్కసారిగా ఇద్దరి మధ్య వివాదం పెద్దగా అవ్వడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన తమ్ముడు అక్కను హత్య చేశాడు. ఈరోజు ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. అయితే చంపిన తర్వాత ఆమెను ముక్కలుగా చేసి ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా స్థానికంగా ఉండే చెరువులో పడేశాడు. ఆ తర్వాత ఏమీ తెలియనట్టుగా అక్క పై మిస్సింగ్ కేసు కూడా నమోదు చేశాడు. దీంతో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీలు ఇతర సాక్షా దారాలు తర్వాత తమ్ముడే అక్కను హత్య చేసినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో నిందితుడు పప్పు రామ్‌ను వెంటనే అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు తమదనే స్టైల్ లో విచారించగా అసలు సంగతి విషయం బయటకు వచ్చింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News