  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Hyderabad Pollution: వాయు కాలష్యంలో ఢిల్లీకి పోటీ ఇస్తున్న భాగ్య నగరం..

Hyderabad Pollution: వాయు కాలష్యంలో ఢిల్లీకి పోటీ ఇస్తున్న భాగ్య నగరం..

Hyderabad Pollution: హైదరాబాద్‌ సైతం వాయు కాలుష్యంలో ఢిల్లీ వైపు అడుగులు వేస్తోందని పర్యావరణ ప్రేమికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌ నగరంలో స్వచ్ఛమైన గాలి దొరకడం కష్టంగానే మారుతోందనే ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 5, 2025, 11:31 AM IST

Hyderabad Pollution: వాయు కాలష్యంలో ఢిల్లీకి పోటీ ఇస్తున్న భాగ్య నగరం..

Hyderabad Pollution Index: హైదరాబాద్ లో ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి డిసెంబరు వరకు హైదరాబాద్‌ సరాసరి ఎయిర్‌ క్వాలిటీ ఇండెక్స్‌ ఒక్క రోజు కూడా నాణ్యమైన గాలి లేదని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. గడిచిన నాలుగేళ్లలో డిసెంబరు నెల వాయు కాలుష్యం పరిశీలిస్తే ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో నమోదవుతోంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రమాణాల ప్రకారం ఏక్యూఐ 50 లోపు ఉంటే స్వచ్ఛమైన గాలిగా పేర్కొంటారు. ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి గడచిన 337 రోజుల్లో 203 రోజులు సాధారణ స్థాయిలో ఉండగా, 110 రోజులు పూర్‌ ఏక్యూఐ నమోదు కాగా..  23 రోజులు అన్‌హెల్దీగా పేర్కొంటున్నారు. 

2022 నుంచి డిసెంబరు నెల వాయు నాణ్యత సూచీ పరిశీలిస్తే ఈ ఏడాది 185గా ఉంది. గతంలో ఎన్నడూ ఈ స్థాయిలో వాయు కాలుష్యం నమోదు కాలేదు. నగరంలోని ఫైనాన్సియల్‌ జిల్లాలో బుధవారం వాయు నాణ్య సూచీ 253గా నమోదు కావడం విశేషం. అదే సమయంలో అమీన్‌పూర్‌లో 201గా ఉంది. 

Read more:  Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..

Read more:  నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు.. 

హైదరాబాద్‌ సైతం వాయు కాలుష్యంలో ఢిల్లీ వైపు అడుగులు వేస్తోందని పర్యావరణ ప్రేమికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సోమాజిగూడ, బొల్లారం, పాశమైలారం, బంజారాహిల్స్, సనత్‌నగర్, రామచంద్రాపురం ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ 170 నుంచి 189 మధ్య నమోదైంది.ఇక ఢిల్లీ తర్వాత ఇపుడు హైదరాబాద్ లో వాయు కాలుష్యం పెరగడంతో భాగ్యనగర ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

hyderabad pollutionHyderabad pollution newspollution in hyderabadair pollution hyderabadhyderabad air pollution index

