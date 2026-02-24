Three Members In Family Commit Suicide Amberet: హైదరాబాద్ అంబర్పేట్లో ఘోర విషాదం జరిగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఉరి వేసుకుని సూసైడ్ చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనతో హైదరాబాద్ మరోసారి ఉలిక్కిపడింది. మృతలు రాజ్రాజ్ (55), మాధవి (50), శశాంక్ (24) గా పోలీసులు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే, స్థానికుల ప్రకారం వీరి మృతికి ఆర్థిక సమస్యలు కూడా కారణం అని సమాచారం. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది...
చర్లపల్లి విజయారెడ్డి ఘటన మరువక ముందే హైదరాబాద్లో మరో కుటుంబం ఆత్మహత్య చేసుకోవడం సంచలనంగా మారింది. పోలీసుల ప్రకారం రాజ్కు హోటల్ బిజినెస్లు ఉన్నాయి. అయితే, వీరికి అప్పులు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈనేపథ్యంలో ఒత్తిడి ఎక్కువ అవ్వడంతో వారు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. వీరి సూసైడ్ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే వీరి వద్ద సూసైడ్ నోట్ కూడా లభించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ముగ్గురు మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియాకు తరలించారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో రామ్రాజ్ సూసైడ్ నోట్ తన మిత్రుడు రవికి కూడా రాత్రి 3 గంటల సమయంలో వాట్సాప్ చేశాడు. దీంతో రవి వెంటనే రామ్రాజ్ ఇంటికి వచ్చి చేరుకునేలోగా వారు ఉరి వేసుకుని ఉన్నారు. వెంటనే 100 డయాల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. క్లూస్ టీమ్ కూడా ఘటన స్థలానికి చేరుకుంది. మొదట భార్యకు ఊపిరి ఆడకుండా చేసి చంపి ఆ తర్వాత రామ్రాజ్ ఉరివేసుకుని ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఇక కొడుకు శశాంక్ కూడా చేయి కట్ చేసి ఉంది.
