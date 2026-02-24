English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Amberpet: అంబర్‌పేట్‌లో విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురి సూసైడ్‌, సూసైడ్‌నోట్‌లో ఏముందంటే?

Amberpet: అంబర్‌పేట్‌లో విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురి సూసైడ్‌, సూసైడ్‌నోట్‌లో ఏముందంటే?

Three Members In Family Commit Suicide Amberet: అంబర్‌పేట్‌లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు సూసైడ్‌ చేసుకున్న ఘటన కలకలం రేపుతోంది. మృతులు రాజ్‌రాజ్‌ (55), మాధవి (50), శాశంక్‌ (24) గా పోలీసులు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని ఆరా తీస్తున్నారు.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 24, 2026, 12:34 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: తులం పసిడి పై రూ. 25వేలు తక్కువ.. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
5
Gold prices today
Gold Rate Today: తులం పసిడి పై రూ. 25వేలు తక్కువ.. ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ సోమవారం.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Snake Bite in Tirumala: రూ.300 దర్శనం క్యూలో భక్తురాలికి పాము కాటు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ!
6
Tirumala Snake Bite
Snake Bite in Tirumala: రూ.300 దర్శనం క్యూలో భక్తురాలికి పాము కాటు.. క్లారిటీ ఇచ్చిన టీటీడీ!
Not Losing Weight: మీరు ప్రతిరోజూ జిమ్‌కు వెళ్తున్నా బరువు తగ్గడం లేదా..? కారణమేమిటంటే..?
5
Not Losing Weight After Gym
Not Losing Weight: మీరు ప్రతిరోజూ జిమ్‌కు వెళ్తున్నా బరువు తగ్గడం లేదా..? కారణమేమిటంటే..?
Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
6
Gold Rate Today
Gold Rate Today: ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం -వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Amberpet: అంబర్‌పేట్‌లో విషాదం.. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురి సూసైడ్‌, సూసైడ్‌నోట్‌లో ఏముందంటే?

Three Members In Family Commit Suicide Amberet: హైదరాబాద్‌ అంబర్‌పేట్‌లో ఘోర విషాదం జరిగింది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు ఉరి వేసుకుని సూసైడ్‌ చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనతో హైదరాబాద్‌ మరోసారి ఉలిక్కిపడింది.  మృతలు రాజ్‌రాజ్‌ (55), మాధవి (50), శశాంక్‌ (24) గా పోలీసులు గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అయితే, స్థానికుల ప్రకారం వీరి మృతికి ఆర్థిక సమస్యలు కూడా కారణం అని సమాచారం. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది...

Add Zee News as a Preferred Source

చర్లపల్లి విజయారెడ్డి ఘటన మరువక ముందే హైదరాబాద్‌లో మరో కుటుంబం ఆత్మహత్య చేసుకోవడం సంచలనంగా మారింది.  పోలీసుల ప్రకారం రాజ్‌కు హోటల్‌ బిజినెస్‌లు ఉన్నాయి. అయితే, వీరికి అప్పులు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈనేపథ్యంలో ఒత్తిడి ఎక్కువ అవ్వడంతో వారు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. వీరి సూసైడ్‌ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. అయితే వీరి వద్ద సూసైడ్‌ నోట్‌ కూడా లభించినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుతం ముగ్గురు మృతదేహాలను పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియాకు తరలించారు. పోలీసుల దర్యాప్తులో రామ్‌రాజ్‌ సూసైడ్‌ నోట్‌ తన మిత్రుడు రవికి కూడా రాత్రి 3 గంటల సమయంలో వాట్సాప్‌ చేశాడు. దీంతో రవి వెంటనే రామ్‌రాజ్‌ ఇంటికి వచ్చి చేరుకునేలోగా వారు ఉరి వేసుకుని ఉన్నారు. వెంటనే 100 డయాల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. క్లూస్‌ టీమ్‌ కూడా ఘటన స్థలానికి చేరుకుంది. మొదట భార్యకు ఊపిరి ఆడకుండా చేసి చంపి ఆ తర్వాత రామ్‌రాజ్‌ ఉరివేసుకుని ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఇక కొడుకు శశాంక్‌ కూడా చేయి కట్‌ చేసి ఉంది.

Also Read:​  విజయ్‌ రష్మికలే కాదు.. సెట్స్‌లో ప్రేమలో పడి పెళ్లి చేసుకున్న సౌత్ సినీ తారలు వీరే!  

Also Read:​ ప్రభుత్వం అందిస్తోన్న 7 ఉచిత పథకాలు.. ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోకపోతే మిస్సవుతారు..!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

hyderabad newsHyderabad suicideAmberpet SuicideHyderabad Amberpet suicide caseAmberpet family suicide news

Trending News