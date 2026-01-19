Hyderabad: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రేపు ఆటో, ట్యాక్సిల బంద్ అంటూ ప్రచారం.. క్లారిటీ ఇచ్చిన యూనియన్ నేతలు..

Auto rickshaw and taxi drivers union on bandh: సిగ్గులేని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేతకాని హామీలను ఎందుకు ఇచ్చిందని బియంయస్ ప్రశ్నలు సంధించింది. అంతే కాకుండా.. ఆటో అదే విధంగా ప్రైవేట్ రవాణా కార్మికుల కోసం సంక్షేమ బోర్డు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బస్సులో మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకంను అమలు చేస్తున్నారు. దీంతో చాలా మంది ఆటోవాలాలు తీవ్ర ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గతంలో ఆటోవాలాలకు, ట్యాక్సీ వారికి భారీగా తాయిలాలు ప్రకటించారు. కానీ దాన్ని మాత్రం ఆచణలో పెట్టలేదు. మరోవైపు రేపు అంటే (మంగళవారం) తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఆటోలు, ప్రైవేటు ట్యాక్సీలు బంద్ అంటూ ప్రచారం జరుగుతుంది. దీనిపై తెలంగాణ ఆటోలు, ట్యాక్సీడ్రైవర్ల యూనీయన్ కీలక ప్రకటన చేసింది.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ , తెలంగాణ లో రేపు ఆటో బంద్ అని జరుగుతున్న ప్రచారంలో నిజంలేదని యూనియర్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆటో డ్రైవర్లను మోసం చేసిన మాట వాస్తవం అని దానికి గాను రాబోవు మున్సిపల్ ఎన్నికలలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వానికి తగిన బుద్ది చెప్తామని తెలంగాణ స్టేట్ ఆటో&ట్యాక్సీ డ్రైవర్స్ యూనియన్ ప్రభుత్వంకు హెచ్చరించింది.
సిగ్గులేని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేతకాని హామీలను ఎందుకు ఇచ్చిందని బియంయస్ మండిపడింది. ఆటో, ప్రైవేట్ రవాణా కార్మికుల కోసం సంక్షేమ బోర్డు అమలు చేయాలని, ఇచ్చిన హామీ మేరకు ఆటో డ్రైవర్లకు ఏటా 12 వేల రూపాయలు బకాయిలతో చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులకు ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ చేయకపోవడం వలన రవాణా కార్మికుల పిల్లల చదువులు ఆగం అవుతున్నాయని కావున వెంటనే ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ చేయాలని బియంయస్ డిమాండ్ చేస్తున్నది.
ఓలా,ఉబర్, ర్యాపిడో అక్రమ బైకులను వెంటనే బంద్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ త్వరలో ఉద్యమ కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని ప్రకటించారు. అసలే ఆటో డ్రైవర్ల వ్యాపారం దెబ్బతిని రోజు ఆర్థిక స్తితి దిగజారిన నేపధ్యంలో ఆటో బంద్ చేయాలని అనుకోవడం లేదని యూనియన్ తెల్చి చెప్పింది.
Read more: Renuka Chowdhury: మహిళల దుస్తుల జోలికి వస్తే తాట తీస్తా.!.. కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరీ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
ఈ క్రమంలో బంద్ వార్తలపై భారతీయ ప్రైవేట్ ట్రాన్స్ పోర్ట్ మజ్దూర్ మహా సంఘ్ అఖిల భారత ప్రధాన కార్యదర్శి రవిశంకర్ అల్లూరి, తెలంగాణ స్టేట్ ఆటో యూనియన్ అధ్యక్షులు నంద కిషోర్ , ప్రధాన కార్యదర్శి బి పెంటయ్య గౌడ్, యండి హబీబ్ ఒక ప్రకటన లో తెలియ చేసారు. ఆటో డ్రైవర్లు అందరూ ఆటోలు నడుపుకోవాలని, ప్రయాణికులు ఇలాంటి రూమర్స్ నమ్మకూడదని తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి