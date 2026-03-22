English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
Hyderabad: వాహన కొనుగోలుదారులకు భారీ ఉపశమనం.. రేపటి నుంచి లైఫ్‌ ట్యాక్స్‌ రద్దు..!

Life Tax 2 Percent Abolished On Extra Vehicle: కొత్తగా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ గుడ్ న్యూస్. 2 శాతం లైఫ్ టాక్స్ ఈనెల 23 నుంచి రద్దు చేయనున్నట్లు హైదరాబాద్ రవాణా అధికారులు తెలిపారు. ఈ మేరకు వాహన పోర్టల్‌లో అందుబాటులోకి రానుందని కూడా అన్నారు. తెలంగాణ రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఈ పోర్టల్‌ ప్రారంభిస్తారని దీని ద్వారా దేశంలో ఉన్న అన్ని వాహనాలు వివరాలు ఓకే గొడుకు కిందకు కూడా రానున్నాయని వెల్లడించారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Mar 22, 2026, 08:08 AM IST

Trending Photos

Life Tax 2 Percent Abolished On Extra Vehicle: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండో వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ గుడ్ న్యూస్. 2 శాతం అదనపు జీవిత పన్నును ప్రభుత్వం మాఫీ చేయబోతుంది. ఇది వాహన కొనుగోలుదారులకు భారీ ఉపశమనం ఇస్తుంది. రాష్ట్రంలో రెండో వాహనం కొనుగోలుపై విధించే 2 శాతం అదనపు జీవిత పన్నును రేపటి నుంచి ప్రభుత్వం రద్దు చేస్తుందని రవాణా అధికారులు తెలిపారు.  ఈ మేరకు అధికారులు అదనపు వాహనాలు కొనుగోలు చేసే వారిపై పడే 2 శాతం లైఫ్ ట్యాక్స్‌ 23 మార్చి నుంచి రద్దు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వాహన పోర్టల్ అందుబాటులోకి రానుంది. దీంతోపాటు రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఈ పోర్టల్‌ ప్రారంభిస్తారని తెలిపారు. ఇక దేశంలో అన్ని వాహనాల వివరాలు కూడా ఒకే గొడుగు కిందికి రానున్నాయని వెల్లడించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరి ఇళ్లలో దాదాపు రెండు వాహనాలు ఉండే ఉంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో రెండో వాహనంపై అదనముగా లైఫ్ టాక్స్ చెల్లించాల్సి ఉండేది. ఇది ప్రజలపై ఆర్థిక భారాన్ని పెంచింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

2 శాతం అదనపు లైఫ్ టాక్స్ అంటే ఏమిటి?
తెలంగాణలో రెండో వాహనం కొనుగోలు చేసినప్పుడు 2 శాతం అదనపు జీవిత పన్ను విధిస్తారు. ఈ పన్ను ప్రత్యేకంగా వ్యక్తిగత ఉపయోగం కోసం కాకుండా రెండో ద్విచక్ర వాహనం లేదా కారు కొనుగోలుపై వర్తిస్తుంది. ప్రధానంగా కాలుష్యం నియంత్రణ చర్యగా ప్రభుత్వం ఈ అదనపు టాక్స్ ప్రజల నుంచి వసూలు చేసింది. ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాహనాలు కొనుగోలు చేయకుండా, రోడ్లపై వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించడానికి కూడా ఈ విధానాన్ని అమలు చేసింది. ఈ అదనపు పన్ను ద్వారా రవాణా శాఖకు ప్రతి ఏటా సుమారు కోట్లలో ఆదాయం కూడా సమకూరింది.

 అదనపు టాక్స్ చెల్లించకుండా..
 అయితే, రెండవ వాహనాలపై అదనపు టాక్స్ చెల్లించకుండా ప్రజలు చాలామంది తమ పేర్లకు బదులుగా కుటుంబ సభ్యుల్లో ఇతరుల పేర్ల మీద వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్ చేసేవారు. బీమా చట్టపరమైన దావాలు, యాజమాన్య హక్కులలో సమస్యలు తలెత్తడం ప్రారంభమయ్యాయి. దీంతో రవాణాశాఖ ఈ ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ లైఫ్ టాక్స్ తొలగించే పనిలో పడింది. అంతేకాదు ఈ అదనపు పన్ను ఇతర రాష్ట్రాల్లో వర్తించదు. తెలంగాణ వాహన కొనుగోలుదారులపై అనవసర ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.  రేపటి నుంచి ఈ పన్ను కూడా రద్దు అయిపోతుంది.

 ఇక రవాణా శాఖ ప్రతిపాదించిన ఈ పన్ను రద్దు పై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఆమోదించారు. 2 శాతం అదనపు జీవిత పన్నును రద్దు చేయడంతో రెండో వాహనం కొనుగోలు కూడా చౌకగా మారుతుంది. అంతేకాదు కుటుంబంలో పేరు మీద నకిలీ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా ఉండదు. నమోదు ప్రక్రియ కూడా మరింత సులభతరం అవుతుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ చర్యతో వాహన కొనుగోలుదారులకు భారీ ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీనిని రద్దు చేయడం వల్ల పారదర్శకత, సౌలభ్యం కూడా మెరుగుపడతాయి.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Trending News